1:3 - KFC Uerdingen verliert mal wieder das Derby gegen St. Tönis

St. Tönis schockt den KFC Uerdingen vor der Pause

Die Uerdinger zeigten sich von Beginn an präsent und wach, übernahmen gleich die Kontrolle über die Partie. Bereits in der zweiten Minute, als der KFC seine zwei Ecke bekam, hätte Alexander Lipinski diese beinahe direkt ins Tor gezirkelt. Auch aus dem Spiel heraus wurde es bald erstmals gefährlich, als sich Noah Tomson sehenswert über den Flügel durchsetzte und der Ball letztlich bei Seongsun You landete, dessen Abschluss aber zu platziert war und so kein Problem für Tim-Leon Schrick im Kasten des SC St. Tönis darstellte. Torchancen ließen danach dann eine ganze Weile auf sich warten.

Zwar erspielten sich die Uerdinger eine Hand voll Eckstöße in der ersten halben Stunde, doch vor allem aus den mitunter gewählten kurzen Varianten wurde absolut nichts. Noch weniger war 40 Minuten lang offensiv von den Gästen zu sehen, bis zur kalten Dusche für den KFC in den fünf Minuten vor der Pause. Erst landete eine Flanke nach einem diskussionswürdigen Zweikampf gegen Lipinski bei Maximilian Pohlig, der nur noch zur Führung für die Gäste einschieben musste (41.). Und in der Nachspielzeit kam es noch dicker für den KFC, als es zu einer Zwei-gegen-Eins-Überzahl kam, bei der Julian Suaterna Florez den Ball nur noch auf Morten Heffungs querlegen musste, der das 2:0 für St. Tönis besorgte. Die Fans in der Grotenburg quittieren das mit lauten Pfiffen beim Gang in die Kabinen.