1:3 - KFC Uerdingen verliert mal wieder das Derby gegen St. Tönis

Das Derby gegen den SC St. Tönis war schon in den vergangenen Jahren nicht immer das Lieblingsspiel des KFC Uerdingen - und das sollte es auch am Sonntag nicht sein. Vor gut 2000 Zuschauern in der Grotenburg setzten sich die Gäste von Trainer Bekim Kastrati mit 3:1 gegen die Uerdinger durch - und zogen in der Tabelle am Lokalrivalen vorbei.
Zwar erspielten sich die Uerdinger eine Hand voll Eckstöße in der ersten halben Stunde, doch vor allem aus den mitunter gewählten kurzen Varianten wurde absolut nichts. Noch weniger war 40 Minuten lang offensiv von den Gästen zu sehen, bis zur kalten Dusche für den KFC in den fünf Minuten vor der Pause. Erst landete eine Flanke nach einem diskussionswürdigen Zweikampf gegen Lipinski bei Maximilian Pohlig, der nur noch zur Führung für die Gäste einschieben musste (41.). Und in der Nachspielzeit kam es noch dicker für den KFC, als es zu einer Zwei-gegen-Eins-Überzahl kam, bei der Julian Suaterna Florez den Ball nur noch auf Morten Heffungs querlegen musste, der das 2:0 für St. Tönis besorgte. Die Fans in der Grotenburg quittieren das mit lauten Pfiffen beim Gang in die Kabinen.
Julian Stöhr brachte zur zweiten Hälfte in der Offensive Dave Fotso Youmssi für Etienne-Noel Reck, doch das Bild änderte sich zunächst kaum. Wieder war der KFC das entschlossenere Team, klare Chancen blieben aber erneut aus. Das Tempo blieb einfach zu überschaubar. Dem Unmut der Anhänger wirkte das natürlich auch nicht eben entgegen. Zumindest vereitelte der KFC in dieser Phase die Gegenangriffe, die zum 0:3 hätten führen können. In der 67. Minute gelang dann mal eine Flanke, die genau auf dem Kopf von Nedzhib Hadzha landete, der dann zum Anschluss einköpfte.
Nun wirkten die Uerdinger entschlossener, es gab weitere gute Möglichkeiten durch Fotso (72.) und Ole Päffgen (74.). In der 78. Minute war es erneut Fotso, der bei einem starken Abschluss aber seinen Meister in Töniser Keeper Tim Leon Schrick fand. Im Gegenzug gab es dann die Entscheidung. Uerdingens You war wohl mit der Hand am Ball gewesen, und auch wenn der Angriff zuvor ein wenig abseitsverdächtig war, ließ Julian Suaterna Florez Uerdingens Schlussmann Justin Möllering keine Chance (80.). Viel passierte in der Folge dann nicht mehr, eher wirkten die überglücklichen Gäste näher an ihrem vierten Treffer. In der Nachspielzeit standen sich die Uerdinger bei einem Abschluss dann noch einmal selbst im Weg.