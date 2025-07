Nix zu holen gab's für die Vilstallöwen in Landau. Am Ende musste man sich verdient mit 1:3 geschlagen geben – Foto: Charly Becherer

1:3 in Landau: FCVE geht zum Saisonauftakt leer aus +++ FCVE bereits zur Halbzeit 0:3 hinten - eine gute zweite Halbzeit macht aber Hoffnung +++ Verlinkte Inhalte KL Isar-Rott Landau FCVE 2023

Der erste Spieltag scheint den Vilstallöwen nicht zu liegen: Auch in der Saison 2025/26 muss der FCVE eine Auftaktniederlage hinnehmen, nachdem man schon in den beiden Vorjahren das erste Saisonspiel verlor. In Landau nutzte der Gastgeber seine Chancen in der ersten Halbzeit eiskalt und schraubte das Ergebnis schon zur Halbzeit auf 3:0 hoch. Nach der Pause agierte der FCVE deutlich besser und kam zum Anschlusstreffer, musste am Ende aber eine verdiente 3:1 Niederlage akzeptieren.

Fr., 25.07.2025, 19:00 Uhr FSV Landau/Isar Landau FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 3 1 Der FSV Landau operierte von Beginn an aus einer kompakten Defensive mit vielen langen Bällen auf die schnellen Außenstürmer. Die erste Torchance nutzte Manuel Perstorfer per Abstauber zur 1:0 Führung, nachdem Keeper Sedlmeier noch parieren konnte (6. Minute). Der zweite Treffer nach gut einer halben Stunde folgte nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Löwen. Am Ende stand Anton Metzner richtig und traf zum 2:0 (30. Minute). Der FCVE konnte zwar immer wieder seine spielerische Klasse zeigen, konnte aber keine Torchancen kreieren.

Kurz vor der Halbzeit dann die Vorentscheidung: Als beide Teams schon gefühlt in der Kabine waren nutzte der FSV eine Unachtsamkeit durch eine Flanke auf Enrico Loibl, welcher das 3:0 markierte (45+2 Min.) "Leider ließen wir den Gegner durch zu zögerliches und inkonsequentes Abwehrverhalten zu einfachen Toren kommen - gegen einen solch hochkarätigen Gegner wird halt jeder kleinste Fehler eiskalt bestraft!", erklärt FCVE-Coach Andreas Kirschner die erste Halbzeit.

Vor allem in der ersten Hälfte offenbarte man ungewöhnliche Lücken in der Abwehr. Die Gastgeber wussten das zu nutzen und entschieden schon vor der Halbzeit die Partie. – Foto: Charly Becherer