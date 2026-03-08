13 Gelbe Karten & frühes Siegtor: Schlicht landet Befreiungsschlag Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Sonntag: Ein früher Treffer von Johannes Op de Laak reicht dem FCS für den Dreier in Arnschwang von Florian Würthele · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser

Die Abschiedstour von Trainer Bastian Ellmaier beim 1. FC Schlicht startet mit einem Auswärtssieg. – Foto: Josef Trummer

Zum Frühjahrsauftakt konnte der 1. FC Schlicht einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord landen. Das Team von Trainer Bastian Ellmaier feierte am Sonntag im Nachholspiel gegen die DJK Arnschwang einen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg. In einem typischen Kampfspiel auf schwierigem Geläuf fiel das Schlichter Siegtor bereits in der 12. Minute. Dafür verantwortlich zeichnete Johannes Op de Laak. Alle Hände voll zu tun hatte Schiedsrichter Anton Steinwender. Er verteilte stolze 13 gelbe Karten – 9 davon an Arnschwang. Eine führte in der Schlussphase noch zu Gelb-Rot. Die Hausherren blieben offensiv blass und verpassten den Sprung aus der Abstiegs-Relegationszone heraus.



„Auswärts nach einer langen Pause war es das erwartet schwierige Spiel. Es entwickelte sich ein sehr intensives Kampfspiel. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, weil wir gegen den Ball sehr gut agiert haben, sehr diszipliniert, sehr reif und erfahren gespielt und über das ganze Spiel hinweg nichts zugelassen haben. Wir hatten ein paar Chancen auf unserer Seite und haben die eine Chance zum Tor genutzt. Insgesamt gesehen haben wir das Spiel verdient gezogen“, freute sich Schlichts Trainer Bastian Ellmaier über drei wichtige Punkte. „Leider konnten wir zu keiner Zeit im Spiel an frühere gute Leistungen anknüpfen. Wir waren heute richtig schlecht, haben uns der heutigen Schiedsrichterleistung angepasst. Das war ein furchtbar schlechtes Spiel von uns und Schlicht war der verdiente Sieger“, musste sich DJK-Coach Erich Hartl eingestehen.







Alles auf einen Blick:



DJK Arnschwang: Tobias Auer, Lukas Miethaner, Simon Schönberger (86. Christoph Breu), Namir Tahiru, Lukas Rädlinger (46. Johannes Conrady), Anton Renner (34. Raphael Kreipl), Florian Kolbeck, Nico Riedl, Maximilian Kastl (74. Salah Al Saleem), Philipp Berzl (46. Lukas Riedl), Dominik Hutter

1. FC Schlicht: Felix Hummel, Jonas Pirner, Lucas Schmutzer, David Rösch, Kilian Dotzler, Johannes Op de Laak (46. Lukas Sebralla), Daniel Lopez, Maximilian Sailer, Konstantin Keilholz, Eduard Baumbach (66. Maximilian Fellner), Philipp Götz (94. Elias Thiem)

Tor: 0:1 Johannes Op de Laak (12.)

Gelb-Rot: Namir Tahiru (88./Arnschwang)

Schiedsrichter: Anton Steinwender (Regensburg) - Zuschauer: 150