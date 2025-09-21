13 Gelbe Karten, 2 Platzverweise, 4 Tore: Wildes Regionalliga-Spiel

Stolze 13 Gelbe Karten, zwei Platzverweise sowie vier Treffer - davon jeweils zwei auf jeder Seite: So lautete die Bilanz der Freitagabend-Partie zwischen dem TSV Steinbach Haiger und der SG Sonnenhof Großaspach, die sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden jeweils die Punkte teilten. Und es war von Beginn an ein wilder Ritt, den die 1.058 anwesenden Zuschauer im SIBRE-Sportzentrum am Haarwasen verfolgten.
Die Aspacher erwischten den besseren Start. Vor allem in der ersten Hälfte war es immer wieder das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt, welches spielerisch zu überzeugen wusste, zu häufig aber beste Chancen liegen ließ. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da traf Fabian Eisele per Kopfball-Bogenlampe nach Flanke von Landwehr ins linke Eck zur frühen Führung für die SG. Doch die schnelle Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Zeigerumdrehungen später schob Marvin Mika nach flacher Hereingabe von links aus kurzer Distanz ein zum 1:1-Ausgleich (13.).
Doch der darauffolgende Spielabschnitt gehörte dem Dorfklub, die einen starken Auswärtsauftritt an den Tag legte. In der 37. Spielminute wäre es dann fast soweit gewesen, doch Loris Maier scheiterte mit seinem Abschluss von der Strafraumkante und setzte diesen hauchdünn neben das TSV-Gehäuse. Die beste Möglichkeit kurz vor dem Pausenpfiff zur verdienten Führung hatte dann Michael Kleinschrodt. Doch der Angreifer vergab per Kopf aus kurzer Distanz, Steinbach-Keeper Kevin Ibrahim, welcher per starken Reflex parieren konnte (40.).
Nach dem Seitenwechsel dann prompt die kalte Dusche für die Aspacher: Der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Pronichev vollendete unmittelbar nach Wiederanpfiff nach feiner Flanke aus dem linken Halbfeld im Zentrum frei stehend sowie sehenswert per Kopf zur schmeichelhaften Führung für die Gastgeber (46.). Doch auch Maximilian Reule auf Seiten der SG durfte seine Qualitäten an diesem Abend wieder unter Beweis stellen. Per Fußabwehr verhinderte er gegen den Schuss von Pronichev aus spitzem Winkel und bewahrte seine Mannschaft somit vor einem Zwei-Tore-Rückstand (50.).
Für einen nun offenen Schlagabtausch sorgte dann erneut Fabian Eisele mit seinem zweiten Kopfball-Treffer an diesem Abend sowie gleichzeitig nunmehr 10. Saisontreffer in der 60. Spielminute. Der Top-Torjäger war zur Stelle und köpfte eine Flanke von Leon Maier schließlich in die Maschen. In der verbleibenden Minuten hätten sowohl beide Teams die Partie für sich entscheiden können. Eisele schoss kurz nach dem Ausgleich nach einem Fehler in der Steinbacher Defensive knapp neben das Tor (68.), Ertan Hajdaraj vergab vier Minuten später frei stehend am erneut glänzend parierenden Reule (72.). Auch der eingewechselte Niklas Pollex hatte sei seinem Kopfball kein Glück, Ibrahim lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch zur Ecke (80.).
Nachdem Aaron Manu dann in der 81. Spielminute die Ampelkarte von Schiedsrichter Philipp Hofheinz sah und somit des Feldes verwiesen wurde, versuchte die SG diese Überzahl in den Schlussminuten nochmal für sich zu nutzen. Doch die gute Möglichkeit von Marius Kunde, der einen Schlenzer aus rund 15 Metern neben den linken Pfosten setzte, sollte die letzte des Abends sein. Der Schlusspunkt: Nach einer Notbremse von Hugo Kretschmar gegen Ertan Hajdaraj musste dieser mit Rot vom Platz. Damit blieb es am Ende beim 2:2 und die SG Sonnenhof Großaspach rangiert dadurch weiterhin als Aufsteiger auf einem starken vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest.
Die nächste Partie
Am kommenden Samstag ist die SG Sonnnehof Großaspach dann zu Gast beim FC 08 Homburg. Anpfiff der Partie des neunten Spieltags der Regionalliga Südwest im Waldstadion in Homburg ist um 14 Uhr.