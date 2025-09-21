– Foto: Björn Franz

13 Gelbe Karten, 2 Platzverweise, 4 Tore: Wildes Regionalliga-Spiel Die SG Sonnenhof Großaspach spielt in der Regionalliga Südwest 2:2 beim TSV Steinbach Haiger.

Stolze 13 Gelbe Karten, zwei Platzverweise sowie vier Treffer - davon jeweils zwei auf jeder Seite: So lautete die Bilanz der Freitagabend-Partie zwischen dem TSV Steinbach Haiger und der SG Sonnenhof Großaspach, die sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden jeweils die Punkte teilten. Und es war von Beginn an ein wilder Ritt, den die 1.058 anwesenden Zuschauer im SIBRE-Sportzentrum am Haarwasen verfolgten.

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 2 2 + Video Die Aspacher erwischten den besseren Start. Vor allem in der ersten Hälfte war es immer wieder das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt, welches spielerisch zu überzeugen wusste, zu häufig aber beste Chancen liegen ließ. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da traf Fabian Eisele per Kopfball-Bogenlampe nach Flanke von Landwehr ins linke Eck zur frühen Führung für die SG. Doch die schnelle Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Zeigerumdrehungen später schob Marvin Mika nach flacher Hereingabe von links aus kurzer Distanz ein zum 1:1-Ausgleich (13.).

Doch der darauffolgende Spielabschnitt gehörte dem Dorfklub, die einen starken Auswärtsauftritt an den Tag legte. In der 37. Spielminute wäre es dann fast soweit gewesen, doch Loris Maier scheiterte mit seinem Abschluss von der Strafraumkante und setzte diesen hauchdünn neben das TSV-Gehäuse. Die beste Möglichkeit kurz vor dem Pausenpfiff zur verdienten Führung hatte dann Michael Kleinschrodt. Doch der Angreifer vergab per Kopf aus kurzer Distanz, Steinbach-Keeper Kevin Ibrahim, welcher per starken Reflex parieren konnte (40.). Nach dem Seitenwechsel dann prompt die kalte Dusche für die Aspacher: Der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Pronichev vollendete unmittelbar nach Wiederanpfiff nach feiner Flanke aus dem linken Halbfeld im Zentrum frei stehend sowie sehenswert per Kopf zur schmeichelhaften Führung für die Gastgeber (46.). Doch auch Maximilian Reule auf Seiten der SG durfte seine Qualitäten an diesem Abend wieder unter Beweis stellen. Per Fußabwehr verhinderte er gegen den Schuss von Pronichev aus spitzem Winkel und bewahrte seine Mannschaft somit vor einem Zwei-Tore-Rückstand (50.).