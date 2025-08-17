1:3 gegen Nord Lerchenau: Palzinger Patzer gnadenlos bestraft

Die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing stehen auch nach vier Saisonpartien noch ohne Sieg da. Und erst im September kommen wichtige Spieler zurück.

Palzing – Die Fußballer des SVA Palzing müssen weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga warten. Gegen den hoch eingeschätzten SV Nord Lerchenau hat der Aufsteiger am Freitag mit 1:3 (0:2) verloren. Vor 220 Zuschauern zeigte Palzing erneut ordentliche Ansätze, leistete sich aber auch zu viele Fehler – und wurde dafür gnadenlos bestraft.

„Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet und hatten früh die große Chance zum 1:0“, betonte SVA-Trainer Enes Mehmedovic hinterher. Doch statt der Führung gab es einen herben Rückschlag: Einen groben Schnitzer im Spielaufbau nutzte Gäste-Kapitän Martin Angermeir zum 0:1 (27.). Der Favorit übernahm in der Folge das Kommando und stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Dominik Besel auf 0:2 – schon der neunte Treffer des Liga-Toptorjägers im vierten Saisonmatch.

Falsche Entscheidungen und fehlendes Glück

Nach der Halbzeit stemmte sich Palzing gegen die drohende Niederlage und versuchte, Druck aufzubauen. Wirklich zwingend wurde es jedoch selten. „Entweder haben wir die falschen Entscheidungen getroffen, oder das nötige Glück hat gefehlt“, sagte Coach Mehmedovic. Statt den Anschlusstreffer zu erzielen, kassierte sein Team nach einem Konter das 0:3 durch Edin Smajlovic (68.) – die Vorentscheidung.

Positiv war, dass sich die Ampertaler mit einem Erfolgserlebnis verabschieden wollten. Und dies gelang: In der 90. Minute bekam der SVA nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Dominic Schermbach scheiterte zunächst an Nord-Keeper Matthias Angermeir, der aber zu früh die Linie verlassen hatte. Im zweiten Versuch verwandelte Schermbach sicher in die gleiche Ecke. Das 1:3 war gleichzeitig der Endstand.

„Fehlen uns Leistungsträger, wird es sehr schwer.“

Trotz der Niederlage nahm Mehmedovic auch Positives mit: „Wir haben uns nicht aufgegeben und bis zum Ende alles versucht. Dennoch merkt man: Fehlen uns Leistungsträger, wird es sehr schwer. Zudem haben wir junge Spieler, die noch Eingewöhnungszeit brauchen.“ Und weiter: „Jetzt heißt es für uns, den August irgendwie durchzustehen. Denn im September kommen Spieler zurück, dann wird es auch wieder besser.“