1:3 – Fehlerquote des SV Sonsbeck ist zu hoch

Unter der Woche zeichnete sich ab, dass Trainer Heinrich Losing auf der Rechtsverteidiger-Position zur Improvisation gezwungen sein könnte. Dann meldete sich Tobias Meier doch noch fit und stand in der Startelf. Ruben Martens konnte auf der Bank Platz nehmen. Einzig Luca Janßen, der zuletzt rechts hinten aushalf, fiel nach seiner Zerrung aus. Im Tor nahm Losing einen Wechsel vor. „Kenan Mehmedovic hat bis zum Comeback von Jan Fauseweh gut gespielt und es einfach mal wieder verdient, zwischen den Pfosten zu stehen“, sagte der Coach und hatte nichts an der Leistung des 19-Jährigen auszusetzen.