1:3 – Fehlerquote des SV Sonsbeck ist zu hoch

Der SV Sonsbeck trat beim 1:3 (1:2) bei den Sportfreunden Baumberg zwar engagiert auf, blieb jedoch punktlos. Eine hohe Fehlerquote und die mangelnde Chancenverwertung sowie die Effizienz der Gastgeber sorgten für die Niederlage des Auswärtsteams.
Unter der Woche zeichnete sich ab, dass Trainer Heinrich Losing auf der Rechtsverteidiger-Position zur Improvisation gezwungen sein könnte. Dann meldete sich Tobias Meier doch noch fit und stand in der Startelf. Ruben Martens konnte auf der Bank Platz nehmen. Einzig Luca Janßen, der zuletzt rechts hinten aushalf, fiel nach seiner Zerrung aus. Im Tor nahm Losing einen Wechsel vor. „Kenan Mehmedovic hat bis zum Comeback von Jan Fauseweh gut gespielt und es einfach mal wieder verdient, zwischen den Pfosten zu stehen“, sagte der Coach und hatte nichts an der Leistung des 19-Jährigen auszusetzen.
Dennoch musste Mehmedovic früh hinter sich greifen. Einen Schuss konnte er in der achten Minute noch abwehren. Dieser landete jedoch vor den Füßen von Baumbergs Mittelfeld-Routinier André Mandt, der aus 18 Metern zum 1:0 traf. Zehn Minuten später machte sich der Einsatz von Meier direkt bezahlt: Jannis Pütz führte einen Eckstoß aus, den die Sportfreunde erst einmal klärten. Meier brachte den Ball erneut in die Gefahrenzone – und Klaus Keisers köpfte zum 1:1 ein – sein fünfter Saisontreffer.
Nur weitere sechs Minuten später hätte Keisers sein sechstes Tor nach feinem Spielzug über Lorik Rama – er stand erstmals in der Startelf und zeigte laut Losing „ein gutes Spiel“ – und Philip Pokora nachlegen können. Bevor er erneut zum Kopfball ansetzen konnte, klärte Baumberg. Den Nachschuss von Linus Krajac parierte Thorsten Pyka, der im SFB-Tor kurzfristig Stammkeeper Daniel Schwabke ersetzte, weil der sich beim Aufwärmen verletzt hatte (24.). Erneut Keisers stand in der 34. Minute im Mittelpunkt, als ihn Schiedsrichter Cedric Gottschalk nach schnell ausgeführtem Freistoß von Sonsbecks Kapitän Robin Schoofs wegen einer Abseitsstellung zurückpfiff.
In dieser Viertelstunde zwischen Ausgleichstreffer und Abseitspfiff lag eine Gästeführung in der Luft. Doch das 2:1 erzielte Baumberg mit seinem erst zweiten Torschuss und legte damit eine beeindruckende Effizienz an den Tag: Die Sonsbecker Defensive hatte kurz nach dem beschriebenen Abseitspfiff den Ball nicht endgültig geklärt bekommen, und so war es der erst kürzlich wiedergenesene Torjäger Robin Schnadt, der Shoyo Akaogi seinen zweiten Saisontreffer auflegte.
Sonsbeck bemühte sich weiter, der Rückstand blieb aber bis zur Pause bestehen. „In der ersten Halbzeit waren wir zu ängstlich, standen im 4-1-4-1 zu tief. Das nehme ich ein bisschen auch auf meine Kappe“, sagte Trainer Losing nach der Partie. In der Kabine gab er seiner Mannschaft eine andere Marschroute mit auf den Weg, stellte auf ein 4-4-2 um und forderte seine Spieler auf, mutiger und offensiver zu agieren.
Das funktionierte: Sonsbeck drückte, erspielte sich gute Chancen und hatte den Ausgleich vor Augen. Schon früh nach Wiederanpfiff vergab Schoofs eine dicke Möglichkeit (49.), später verpasste Niklas Binn nach einer Ecke per Kopf (57.). Kurz davor hatte Losing auch personell versucht, einzuwirken und mit Mahmud Sahintürk für Pokora einen frischen Mann für die Offensive gebracht.
Nach einer gute Stunde ging‘s bei Meier nicht weiter, der an verletzter Stelle erneut ein Zwicken verspürte. Martens ersetze den Rechtsverteidiger positionsgetreu. Zwischen der 67. und der 85. Minute versuchten sich verschiedene Sonsbecker weiter am Torerfolg: Rama scheitert mit einem Schuss von innerhalb des Strafraums knapp, einen satten Distanzschuss von Binn wehrt Pyka zur Ecke ab, ein missglückter Querpassversuch findet den nah vor dem Tor freistehenden Binn nicht, Sahintürks Schuss blockt Baumberg zur Ecke und nach dieser klatscht der Schuss von Philipp Elspaß aus kurzer Distanz an den Pfosten.
Nach einer hektischen Schlussphase mit offensiven Gästen und konternder Heim-Elf profitierte Baumberg in der Nachspielzeit von einem Ballverlust in zentraler Position – Farhan Ghaznawi traf zum 3:1 (90.+3). „Der Wille war da, ich mache meinem Team da keinen Vorwurf, aber wir waren heute zu fehlerhaft“, zog Losing trotz der starken Spielphasen der Sonsbecker ein nüchternes Fazit.
Ein Blick in die Statistik zeigt die niedrigste Punktzahl nach dem 15. Spiel seit Sonsbecks Oberliga-Aufstieg 2022. Doch die aktuell 18 Punkte würden – behielte Sonsbeck diesen Punkteschnitt bei – am Ende der Saison die 40 Punkte ergeben, die in einer 18er-Liga den Klassenerhalt höchstwahrscheinlich machen. Um dranzubleiben, sollte der „Patient Sonsbeck“ im nächsten Spiel beim SC St. Tönis am Sonntag nach Nikolaus einen noch besseren Stiefel spielen als in Baumberg, um den Weg der Besserung weiter zu beschreiten – und die 20-Punkte-Marke zu überschreiten.