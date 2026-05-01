13 Dorfener AH-Fußballer eroberten 1976 Amerika

Genau fünf Jahrzehnte ist es jetzt her, dass 13 AH-Fußballer des TSV Dorfen Richtung USA aufbrachen. Am Frankfurter Flughafen starteten die Oldies am Ostermontag ins größte Sportabenteuer einer TSV-Fußballmannschaft. So eine Unternehmung gab’s seitdem nicht mehr, erzählt der heutige AH-Ehrenmanager Schorsch Bauer.
„Ein unvergessliches Erlebnis, das war eine einmalige Geschichte“, schwärmt der frühere AH-Leiter Schorsch Bauer noch heute von „der USA-Sport- und Touristikkreise“. Die „Länderspiele“ wurden beim DFB und BFV angemeldet und offiziell auch genehmigt. Damals, 1976 AH-Manager, ist der heute 90-Jährige Schorsch Bauer immer noch topfit und erinnert sich an jedes Detail der Reise. Der Chronist hat eine ganze Reihe von Ordnern zum TSV, und auch die USA-Reise ist bestens dokumentiert mit Spielberichten, Urkunden, Briefwechsel, Fotos, US-Zeitungsartikel, VHS-Videokassetten mit Eindrücken des 16-tägigen Aufenthalts, und sogar ein eigener 16-seitiger Reisebericht wurde nach dem AH-Trip gedruckt.
Die Idee kam auf bei den Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier „25 Jahre AH-Fußball Dorfen“, erinnert sich Bauer. Wegen Festschrift und Jubiläumsveranstaltung wurde mit einem Überschuss in der Kasse gerechnet. Das alles sei dann „ein Riesenerfolg gewesen. Als dann das Reiseziel Amerika auftauchte, habe das zunächst sogar intern Heiterkeit ausgelöst. Die „Traumreise der AH“ fand aber nicht nur Zustimmung und sei monatelang von den einen belächelt, von den anderen mit Neid verfolgt worden, ist im Berichtsheft „13 Dorfner AH-Fußballer in Amerika“ zu lesen.
Begeistert von den Vorhaben war auch Franz Weilnhammer, ein Dorfener US-Auswanderer nach Chicago (1957). Er gab bei seinem Besuch 1975 in Dorfen entscheidende Starthilfe. Sein Nachbar war zufällig Phil Riess, Präsident der Illinois A.H. Division, über den die internationalen AH-Spiele vereinbart wurden. Als Dorfener Reiseleiter war Ludwig Rappold mit der Vorbereitung betraut worden. Dessen Tatkraft und Hartnäckigkeit führten am Ende zu einem Flug nach Chicago mit Zwischenstopp in New York.
Damals mit dem Flugzeug nach Amerika, das war keineswegs selbstverständlich und für einige Dorfener ihr erster Flug. Etwa 13.000 Mark hätten damals die Flüge für alle zusammen gekostet, weiß Bauer aus seinen Unterlagen. Auf dem Flug von New York nach Chicago habe man einen Auswanderer aus Matzbach getroffen, so eine der vielen Anekdoten Bauers. Seine erste Frage sei gewesen: „Hält der Zug noch in Thann-Matzbach?“
Von einer US-Abordnung um AH-Liga-Präsident Riess und Weilnhammer wurden die Isenstädter am Chicago-Airport herzlich begrüßt. 1000 Meilen angereist war auch der Ex-Dorfener Karl Jackl, um alte Freunde wiederzutreffen.
Insgesamt gab es vier internationale Spiele gegen AH-Teams aus der offiziellen Soccer Division in Chicago und Aurora. Das Auftaktspiel gegen die Chicago-Allstars-B-Auswahl ging 0:2 verloren. Der TSV bestritt dann das zweite Spiel in einem bis zu 60.000 Zuschauer fassenden Stadion gegen eine A-Auswahl. Beim dem 6:1 für die US-Oldies hatte der TSV keine Chance. Für den TSV traf Günter Janocha. Bei den Gastgebern kickten auch ehemalige Spitzenspieler und US-Olympiateilnehmer. Mit einem 3:0-Sieg gegen FC Real Chicago hatten die Dorfener dann ein erstes Erfolgserlebnis in der Ferne. Die Tore machten Sepp Schandl (2) und Fritz Bischoff. Das letzte Spiel führte den TSV nach Aurora, wo man vom Bürgermeister Albert McCoy empfangen wurde. Das Spiel gegen die Aurora Kickers gewann der TSV 3:1 durch Tore von Schandl (2) und Schorsch Bauer.
Trotz Sprachbarrieren fanden die Dorfener reges Interesse bei den US-Teams, es folgten viele Einladungen, denen man gerne nachkam. Und weil die Amerikaner gerade ihren 200. Unabhängigkeitstag feierten, wollten plötzlich alle US-Teams der AH-Division Chicago/Illinois gegen den TSV spielen, erzählt Bauer. Neben Fußball besichtigte der TSV auch Chicago, etwa den Sears-Tower, zu der Zeit höchstes Gebäude der Welt.
„Es dürfte selten sein, dass Fußballer unserer Kategorie so etwas erlebt haben“, meint Bauer. Wobei die TSV-AH seit jeher recht reisefreudig sei. Ausflüge, stets mit Spielen, führten die Oldies schon nach Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz, Ungarn oder in die Tschechei.
Von den 13 US-Abenteurern leben heute neben Bauer nur noch Günter Janocha, Ludwig Rappold und Josef Schandl. Beim Gegenbesuch einer 30-köpfigen Delegation aus den Staaten, nur ein Jahr später zur Volksfestzeit in Dorfen, begrüßte am Frankfurter Flughafen der frühere Bundestrainer Helmut Schön die US-Auswahl um Riess und Vertreter der Sepp-Herberger-Stiftung USA. „Ganz Dorfen war damals im Amerika-Fieber“, erzählt Bauer. Sechs Tage waren die Amerikaner da, ehe sie auf Deutschland-Reise gingen. Das Spiel habe der TSV damals klar 7:1 gewonnen, allerdings seien die US-Kicker noch vom Volksfestbesuch am Vortag „geschädigt“ gewesen.