13 Dorfener AH-Fußballer eroberten 1976 Amerika USA-Reise vor 50 Jahren von CIF.H. Weingartner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Dorfener US-Truppe (vorne, v.l.): Sepp Eschker, Jakob Baumgartner, Reiseleiter Ludwig Rappold, Georg Kellner, Josef Walter, Josef Schandl; (hinten, v.l.): Georg Bauer, Anton Ertl, Benno Bartl, Anton Wesselky, Günter Janocha, Ferdinand Algasinger und Fritz Bischof. – Foto: Hermann Weingartner

Schorsch Bauer erinnert sich an das größte Abenteuer des TSV Dorfen. Vier Spiele wurden in Chicago und Aurora ausgetragen.

Genau fünf Jahrzehnte ist es jetzt her, dass 13 AH-Fußballer des TSV Dorfen Richtung USA aufbrachen. Am Frankfurter Flughafen starteten die Oldies am Ostermontag ins größte Sportabenteuer einer TSV-Fußballmannschaft. So eine Unternehmung gab’s seitdem nicht mehr, erzählt der heutige AH-Ehrenmanager Schorsch Bauer. „Ein unvergessliches Erlebnis, das war eine einmalige Geschichte“, schwärmt der frühere AH-Leiter Schorsch Bauer noch heute von „der USA-Sport- und Touristikkreise“. Die „Länderspiele“ wurden beim DFB und BFV angemeldet und offiziell auch genehmigt. Damals, 1976 AH-Manager, ist der heute 90-Jährige Schorsch Bauer immer noch topfit und erinnert sich an jedes Detail der Reise. Der Chronist hat eine ganze Reihe von Ordnern zum TSV, und auch die USA-Reise ist bestens dokumentiert mit Spielberichten, Urkunden, Briefwechsel, Fotos, US-Zeitungsartikel, VHS-Videokassetten mit Eindrücken des 16-tägigen Aufenthalts, und sogar ein eigener 16-seitiger Reisebericht wurde nach dem AH-Trip gedruckt. So mancher belächelte die Idee Die Idee kam auf bei den Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier „25 Jahre AH-Fußball Dorfen“, erinnert sich Bauer. Wegen Festschrift und Jubiläumsveranstaltung wurde mit einem Überschuss in der Kasse gerechnet. Das alles sei dann „ein Riesenerfolg gewesen. Als dann das Reiseziel Amerika auftauchte, habe das zunächst sogar intern Heiterkeit ausgelöst. Die „Traumreise der AH“ fand aber nicht nur Zustimmung und sei monatelang von den einen belächelt, von den anderen mit Neid verfolgt worden, ist im Berichtsheft „13 Dorfner AH-Fußballer in Amerika“ zu lesen. Begeistert von den Vorhaben war auch Franz Weilnhammer, ein Dorfener US-Auswanderer nach Chicago (1957). Er gab bei seinem Besuch 1975 in Dorfen entscheidende Starthilfe. Sein Nachbar war zufällig Phil Riess, Präsident der Illinois A.H. Division, über den die internationalen AH-Spiele vereinbart wurden. Als Dorfener Reiseleiter war Ludwig Rappold mit der Vorbereitung betraut worden. Dessen Tatkraft und Hartnäckigkeit führten am Ende zu einem Flug nach Chicago mit Zwischenstopp in New York.

Einmalig, schwärmt AH-Ehrenmanager Schorsch Bauer von der AH USA-Sportreise vor 50 Jahren. – Foto: Weingartner