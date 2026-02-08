1:3 bei Hannover 96: Harter Nachmittag für Kiels Timon Weiner Holstein-Keeper von Vorderleuten in Stich gelassen von Ismail Yesilyurt · Gestern, 21:53 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Marcel Rapp (Holstein Kiel) war weder mit dem Ergebnis noch der Leistung der Spieler einverstanden. – Foto: Ismail Yesilyurt

Hannover 96 hat die Chance genutzt, durch die sperrangelweit offene Tür zu schreiten. Den Zugang zur Spitzengruppe hatten Schalke und Elversberg mit ihren Patzern in der 2. Bundesliga am Vortag geöffnet. Holstein Kiel dagegen stand und steht aktuell vor einem verschlossenen Durchgang: dem zu einem sicheren Mittelfeldplatz im Jahr eins nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga.

Am Ende stand ein verdienter 3:1-Heimsieg für Hannover 96, das damit seine Ambitionen auf die Spitzengruppe eindrucksvoll untermauerte. Holstein Kiel zeigte zwar Moral und kam zwischenzeitlich zurück, zahlte aber Lehrgeld für sehr schwache erste 30 Minuten und fehlende Konsequenz in der Defensive. Für Timon Weiner, der von seinen Vorderleuten im Stich gelassen wurde, entwickelte sich das Liga-Debüt zu einem harten Nachmittag. Holstein Kiel reiste mit Sorgen an. Abstand zur Abstiegszone war das erklärte Ziel, Stabilität nach dem 0:3 im Pokal gegen Stuttgart die große Hoffnung. Cheftrainer Marcel Rapp musste im Vergleich zum Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den VfB zwei Veränderungen in der Startelf vornehmen. Für den gelb-rot gesperrten Nekic rückte Rosenboom in die Mannschaft. Für Tohumcu (verletzt) begann Niehoff.

Blitzstart der Hausherren und ein Tor wie aus dem Lehrbuch Die Anfangsphase gehörte vollständig Hannover. Aggressiv, zielstrebig, mit hohem Tempo über die Flügel. Der Lohn folgte schnell. Nach einem Ballgewinn auf der rechten Seite leitete Yokota weiter auf Aséko Nkili, der in den Strafraum zog und flach vors Tor spielte. Dort stand Källmann genau dort, wo Stürmer stehen müssen, und grätschte den Ball aus kurzer Distanz durch die Beine des herausstürmenden Weiner ins Netz. Hannover blieb am Drücker. Kiel fand kaum Zugriff, vor allem Källmann war für die Defensive der Störche kaum zu kontrollieren. Jeder zweite Angriff der Niedersachsen roch nach Gefahr, jeder Ballverlust der Gäste nach Stress. Das überfällige 2:0 und erste Lebenszeichen der Störche Nach 21 Minuten fiel dann das Tor, das längst in der Luft lag. Aséko Nkili setzte erneut Källmann in Szene. Weiner rettete zunächst stark gegen den Stürmer, Zec klärte auf der Linie, doch die Szene wollte nicht enden. Der Ball landete wieder bei Aséko Nkili, der ihn schließlich doch im Kieler Tor unterbrachte. 2:0, verdient und folgerichtig. Erst danach konnte Holstein Kiel sich etwas befreien. Die Gäste unterbanden nun häufiger die hannoverschen Angriffe, auch weil der Gastgeber kurzzeitig das Tempo herausnahm. Bis zur sehr späten Halbzeitpause nach 51 Minuten hatten beide Teams Chancen. Kaprálik kam nach einem Konter im Zweikampf mit Tomiak vor dem Strafraum zu Fall. Nach VAR-Prüfung blieb die Pfeife stumm: kein Platzverweis wegen Notbremse, da kein Foul vorlag. Saad für Hannover verpasste das 3:0, ebenso Kiels Zec sowie Phil Harres in der Nachspielzeit den möglichen 1:2-Anschlusstreffer.

Andu Kelati und Holstein Kiel hatten in Hannover Schwerstarbeit zu verrichten. Nicht nur im Mittelfeld. – Foto: Ismail Yesilyurt