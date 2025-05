1:3 bei der Mosella: Tarforst hat kaum noch Hoffnung

Die Szenerie am Freitagabend, gegen 22.05 Uhr, sprach Bände: Die einen jubelten, als ob sie schon den Klassenverbleib geschafft hätten, die anderen kauerten auf dem Kunstrasen am Winzerkeller und lauschten überwiegend konsterniert den Worten ihres Trainers Patrick Zöllner. Mit 3:1 (2:1) hatte der TuS Mosella Schweich den FSV Tarforst im zuvor als „Abstiegsgipfel“ titulierten Rheinlandligaderby bezwungen. Vor den weiteren Partien des drittletzten Spieltages am Samstag und Sonntag hat die Mosella nun satte fünf Zähler Vorsprung auf den 15. Platz, der nach aktuellem Stand der erste Abstiegsplatz ist. Ganz anders die Lage der Tarforster: Die Zöllner-Elf ist Drittletzter und hat vier Zähler weniger als der VfB Wissen auf dem momentan ersten Rang, der das Ticket für die kommende Rheinlandligarunde sichert. Gewinnt Wissen am Samstag ab 16 Uhr gegen die SG Hochwald, sind die Höhenkicker nicht mehr zu retten.

Die Partie vor der Prachtkulisse von (offiziell) 800 Zuschauern am Winzerkeller war aus Zöllners Sicht ein Spiegelbild der so verkorksten Saison: „Wir waren auch diesmal spielerisch voll auf Kurs und haben den Ball gut laufen gelassen. Unglückliche Gegentore oder individuelle Fehler haben uns dann mal wieder zurückgeworfen.“

Zurückhaltend fiel (noch) das Statement von Mosella-Coach Thomas Schleimer aus: „Wir haben uns mit jetzt 39 Punkten eine gute Ausgangslage geschaffen, wissen aber um die zwei schweren Aufgaben, die uns noch in Ahrweiler und daheim gegen Cosmos Koblenz bevorstehen. Andererseits haben wir gegen diese Mannschaften in der Hinrunde vier Punkte geholt.“ Zudem müsste die Konkurrenz aus Linz, Wissen, Kirchberg und Immendorf zum Teil noch kräftig punkten. Realistisch sieht es sein Tarforster Pendant: „Wir müssen davon ausgehen, dass es das war. Ich glaube nicht, dass die anderen jetzt gar nichts mehr holen.“

Aktiv und voller Tatendrang startete der FSV in die Partie. Gerade vom offensiven Außenspieler Moritz Hannappel ging viel Gefahr aus. Mal bediente er Elias Heitkötter, der für bange Schweicher Momente sorgte (4.), mal legte er Nico Neumann auf, der im Eins-gegen-eins an Mosella-Keeper Leon Gerhard scheiterte (7.). Dazwischen war noch ein Kopfball Neumanns, der nach einer Ecke von Luca Herrig knapp vorbeiging (5.).

Kurz nach dem ersten Schweicher Angriff stand es dann aber 1:0 für die Hausherren. FSV-Kapitän Benjamin Arnold hatte den durchbrechenden Jens Schneider wenige Meter vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Nico Schäfer trat zum Freistoß an, fand die Lücke an der schlecht postierten Mauer vorbei. Tarforsts Torwart Luca Merling kam zwar noch an den platziert, aber nicht sonderlich hart getretenen Ball heran, lenkte ihn an den Innenpfosten, von wo dieser dann über die Torlinie prallte (13.). Der Elan war bei den Gästen für ein paar Minuten weg. In der 23. Minute meldeten sie sich aber wieder zurück. Nach Vorlage von Florian Weirich und Noah Schuch traf Luca Herrig mit einem platzierten Distanzschuss ins linke untere Eck (23.).

Bis kurz vor dem Pausenpfiff des insgesamt souverän leitenden Schiedsrichters Paul Volk scheiterte Schäfer für Schweich mit einem tückischen Freistoß (29.) und schoss derselbe Akteur aussichtsreich am langen Pfosten vorbei (33.). Doch die Tarforster waren weiter agiler, gerade dank Hannappel, der das Ziel nach einer feinen Einzelleistung verfehlte (39.). Neumann köpfte zwei Minuten danach knapp vorbei.

Das Gegentor in der dritten Minute der Nachspielzeit ärgerte Zöllner maßlos: „Plötzlich versuchen wir, am eigenen Sechzehner den Gegner zu tunneln. Solche Aktionen brechen uns einfach das Genick.“ Schnell erkannte die Mosella die Situation. Valentin Frick passte auf Alexander Schwarz, der scharf nach innen passte, wo Levi Agbor vollendete.

Die Führung entsprach nicht so ganz den Kräfteverhältnissen. Auch Schweichs Coach Schleimer wusste: „Im ersten Durchgang war unser Anlaufverhalten überhaupt nicht gut. Das mussten wir in der Pause korrigieren.“

Ohne den vorher gespritzten Motor Hannappel, dessen muskuläre Beschwerden (wieder) zu stark wurden und den am Knie verletzten Verteidiger Maximilian Hommes startete der FSV in die zweiten 45 Minuten.

Tarforst musste kommen. Selbst ein Remis wäre am Freitagabend wohl zu wenig gewesen. Doch die Gäste ließen nach dem Seitenwechsel allzu oft Ideen und Mut vermissen. Schweich stand solide und lauerte auf schnelle Umschaltmomente, war zudem gewohnt bissig in den Zweikämpfen.

Bei Chancen von Luca Stadfeld (Kopfball an die Latte, 65.) und Jens Schneiders Hundertprozentiger, als er nach einem Querpass freistehend vorbeischoss (75.), war Schweich gefährlicher als Tarforst, das zu spät sein Herz in die Hand nahm. Heitkötter fand seinen Meister in Gerhard (88.), dann streifte ein Freistoß von Schuch die Latte (90.+2). Kurz zuvor war der bereits verwarnte Schweicher Elias Hansjosten nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (90.). Einen an Lukas Maldener verwirkten Foulelfmeter verwandelte Marc Pitsch zum aus Schweicher Sicht erlösenden 3:1 (90.+5).

Die Mosella feierte damit den fünften Dreier in Serie. Dabei war man noch „vor ein paar Wochen, nach dem 2:7 gegen die SG Vordereifel, tot“, weiß Thomas Schleimer. „Danach sind wir dienstags vor dem Training selbstkritisch mit uns umgegangen und haben uns gesagt, dass wir noch mal alles versuchen und das Bestmögliche auf den Platz bringen wollen. Dass wir danach in Mülheim-Kärlich 3:3 spielen und dann fünf Mal gewinnen, spricht unheimlich für die Mannschaft.“

So feierte Mosella Schweich den Sieg

Der starken ersten Hälfte trauerte FSV-Vorsitzender Werner Gorges nach: „Da haben wir hervorragend gespielt und alles im Griff gehabt. Dann kriegen wir das dumme 1:2. Je länger das Spiel in der zweiten Hälfte dauerte, desto größer wurde die Nervosität bei uns. Den Willen kann man keinem von uns abstreiten.“

Während in der Rheinlandliga wohl bis auf Torwart Luca Merling (wird mit dem Luxemburger Drittliga-Topclub FC Lorentzweiler in Verbindung gebracht, für ihn kommt Felix Kloy von Bezirksligist SG Ruwertal) alle Spieler bleiben würden, haben nach Angaben von Trainer Zöllner mit Luca Herrig, Moritz Hannappel, Nico Neumann sowie Julian Schmitz vier Akteure im Falle eines Abstieges ein Fragezeichen hinter ihren Verbleib gesetzt. Wankelmütig ist laut Zöllner noch Noah Schuch, „obwohl wir eigentlich davon ausgingen, dass er bleibt“. Schon länger hatte der Trainer seine Zusage gegeben, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Für Zöllner ist die kommende Saison auch eine Frage der Ehre: „Es geht darum, dass die, die dazu beigetragen haben, dass wir nun so dastehen, auch wieder für einen Aufschwung sorgen. Ich glaube schon, dass wir es verdient hätten, in der Rheinlandliga zu spielen.“

TuS Mosella Schweich – FSV Trier-Tarforst 3:1 (2:1)

Schweich: Gerhard – Schwarz, Stadfeld (70. Pitsch), Kreber, Hansjosten – Schneider, Frick, Ossen (90.+7 Palms), Agbor (90.+5) Dellwo) – Schleimer (81. Maldener), Schäfer (90.+7 Stüttgen).

Tarforst: Merling – Quint (79. Böhme), Hommes (46. Knürr), Weirich, Suder (84. Stüber)– Hannappel (46. Gouverneur), Arnold, Herrig (84. Müller-Adams), Schuch – Neumann, Heitkötter.

Schiedsrichter: Paul Volk (Koblenz)

Zuschauer: 800

Tore: 1:0 Schäfer (13.), 1:1 Herrig (23.), 2:1 Agbor (45.+3), 3:1 Pitsch (90.+5 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Hansjosten (90., Schweich)