Trotz einer guten Leistung kassierte der SV Auersmacher gegen Engers eine Heimniederlage – Foto: Sport News Südwest

1:3: Auersmacher betreibt Chancenwucher RPS Oberliga: Tolles Spiel zwischen dem SV Auersmacher und dem FV Engers

Es war ein richtig gutes Fußballspiel, das der Gastgeber von der Oberen Saar und die Mannschaft vom Rhein zeigten. Leider wollten nur 80 Zuschauer – bei zugegeben regnerischem Wetter – dem Spiel beiwohnen. Bevor der erste Ball gespielt wurde, gab es für den Auersmacher Felix Laufer eine kleine Laudatio. Laufer wurde für 300 Spiele in der ersten Mannschaft des Oberligisten geehrt. Bereits in den ersten Minuten suchten beide Teams den Weg nach vorn. Allerdings standen auch beide Abwehrketten gut, so dass die wirklich dicken Chancen erst einmal Mangelware blieben. Den ersten Aufreger gab es nach 17 Minuten. Nils Wamsbach drang in den SVA-Strafraum ein, Torwart Lennart Röder ging dazwischen, Wamsbach fiel, Schiedsrichter Julien Belzer zeigte auf den Punkt. Röder reklamierte vehement, auch andere SVA-Spieler kritisierten die Entscheidung. Der Schiri jedoch blieb beim Strafstoß, bis Wamsbach zugab, dass es keinen Kontakt gab und der Unparteiische das Spiel mit Abstoß weiterlaufen ließ. Ohne Wamsbachs Fairplay, hätte es wohl Elfmeter gegeben.

Nur sechs Minuten später jubelten die Gäste: Nach einem Angriff über die linke Seite, kam der Ball an den Fünfmeterraum, dort lief Manuel Simons in den Ball ein und versenkte die Kugel mit der Hacke. Ein Traumtor des Angreifers. Allerdings ließen sich die Hausherren nicht schocken, suchten weiter den Weg nach vorn, was nach 36 Minuten belohnt wurde. Der Ball wurde von Marius Schley auf Maxi Escher abgelegt und der technisch versierte Escher hatte wenig Mühe, den Ball zum Ausgleich ins Tor zu schießen. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit. Auch nach Wiederanpfiff behielt das Spiel sein gutes Niveau. Allerdings hatten die Gäste erneut den besseren Start für sich. In der 52. Minute war es Hasan Kesikci, der zum 2:1 für den Tabellendritten einschoss. Es war die letzte Aktion des Stürmers, denn nur wenige Sekunden nach dem Tor gerieten der Torschütze und Schley aneinander. Nach einem eher harmlosen Gerangel, schubste der Engerser den Auersmacher heftig um, so dass der Schiedsrichter den Gästeakteur vom Platz stellte.