1:3: Auersmacher betreibt Chancenwucher

Es war ein richtig gutes Fußballspiel, das der Gastgeber von der Oberen Saar und die Mannschaft vom Rhein zeigten. Leider wollten nur 80 Zuschauer – bei zugegeben regnerischem Wetter – dem Spiel beiwohnen. Bevor der erste Ball gespielt wurde, gab es für den Auersmacher Felix Laufer eine kleine Laudatio. Laufer wurde für 300 Spiele in der ersten Mannschaft des Oberligisten geehrt.
Bereits in den ersten Minuten suchten beide Teams den Weg nach vorn. Allerdings standen auch beide Abwehrketten gut, so dass die wirklich dicken Chancen erst einmal Mangelware blieben. Den ersten Aufreger gab es nach 17 Minuten. Nils Wamsbach drang in den SVA-Strafraum ein, Torwart Lennart Röder ging dazwischen, Wamsbach fiel, Schiedsrichter Julien Belzer zeigte auf den Punkt. Röder reklamierte vehement, auch andere SVA-Spieler kritisierten die Entscheidung. Der Schiri jedoch blieb beim Strafstoß, bis Wamsbach zugab, dass es keinen Kontakt gab und der Unparteiische das Spiel mit Abstoß weiterlaufen ließ. Ohne Wamsbachs Fairplay, hätte es wohl Elfmeter gegeben.
Nur sechs Minuten später jubelten die Gäste: Nach einem Angriff über die linke Seite, kam der Ball an den Fünfmeterraum, dort lief Manuel Simons in den Ball ein und versenkte die Kugel mit der Hacke. Ein Traumtor des Angreifers. Allerdings ließen sich die Hausherren nicht schocken, suchten weiter den Weg nach vorn, was nach 36 Minuten belohnt wurde. Der Ball wurde von Marius Schley auf Maxi Escher abgelegt und der technisch versierte Escher hatte wenig Mühe, den Ball zum Ausgleich ins Tor zu schießen. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeit.
Auch nach Wiederanpfiff behielt das Spiel sein gutes Niveau. Allerdings hatten die Gäste erneut den besseren Start für sich. In der 52. Minute war es Hasan Kesikci, der zum 2:1 für den Tabellendritten einschoss. Es war die letzte Aktion des Stürmers, denn nur wenige Sekunden nach dem Tor gerieten der Torschütze und Schley aneinander. Nach einem eher harmlosen Gerangel, schubste der Engerser den Auersmacher heftig um, so dass der Schiedsrichter den Gästeakteur vom Platz stellte.
In Überzahl verstärkte der SVA seine Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber hatten gegen nun tief stehende Gäste viel Ballbesitz. Die Gelegenheiten der Auersmacher verpufften an der vielbeinigen Abwehr des Teams vom Rhein. Es kam noch schlimmer: Nach einer Unachtsamkeit in der 67. Minute, machte der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Jonas von Haacke mit seinem ersten Ballkontakt das 3:1. Das wirkte wie ein Schock auf die Gastgeber, die einige Minuten brauchten, das Tor zu verdauen. Dann aber ging der SVA volles Risiko und übernahm wieder die Initiative. So hatten Schley, Patrick Jantzen und der eingewechselte Laufer Chancen, das Ergebnis zu korrigieren. In der Schlussminute traf Jantzen mit einem fulminanten Freistoß aus 18 Metern nur die Unterkante der Latte. Am Ende holte sich das Spitzenteam vom Rhein etwas glücklich, aber nicht unverdient, die Punkte.
Trotz der Niederlage lobte Trainer Heiko Wilhelm sein Team: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft gemacht. Wir haben nie nachgelassen und waren immer präsent. Ich denke, dass wir einen Punkt verdient gehabt hätten.“ Zum Abschluss vor der Winterpause fährt der SVA nach Eisbachtal. „Das ist extrem wichtig, dort was zu holen. Sollten wir gewinnen, dann hätten wir 27 Punkte auf dem Konto und können beruhigt Weihnachten feiern“, meinte Wilhelm abschließend.