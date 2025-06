13 Abschiede beim Verbandsligisten und sechs Neue beim Bezirksligsiten

Zum Ende der Saison heißt es Abschied nehmen von einem echten Eigengewächs: Marco Fonseca, unser 21-jähriger Abwehrchef, wird den TSV Rudersberg verlassen und sich zur kommenden Spielzeit dem Landesligisten SG Weinstadt anschließen. Marco durchlief die gesamte Jugendabteilung des TSV und spielte anschließend vier Jahre mit großem Einsatz und Verantwortung bei den Aktiven. Als verlässlicher Rückhalt in der Defensive und Führungsspieler auf dem Platz war er eine zentrale Säule im Team. Wir bedanken uns herzlich bei Marco für seinen Einsatz, seine Treue und seine starke Entwicklung beim TSV – sowohl sportlich als auch menschlich. Für deinen weiteren Weg bei der SG Weinstadt wünschen wir dir alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Die Tür in Rudersberg steht dir jederzeit offen – du bleibst ein Teil der TSV-Familie!

Eine TSV-Legende sagt Servus - Am gestrigen Sonntag ging am Meikenmichel eine Ära zu Ende: Nicolai Bauer absolvierte sein letztes Heimspiel für den TSV Rudersberg und beendet zum Saisonende seine aktive Fußballkarriere. Der 29-Jährige brachte es in seiner Laufbahn auf 156 Einsätze für die Aktivenmannschaft des TSV. Trotz zahlreicher Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen, kämpfte sich Nic mit großem Einsatz und Herzblut immer wieder zurück ins Team – ein echtes Vorbild in Sachen Leidenschaft und Teamgeist. Unvergessen bleibt sein Tor in der Relegation 2016/17 gegen den TSV Schmiden. Ein Moment, der vielen Fans für immer im Gedächtnis bleiben wird. Lieber Nic, Danke für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Treue zum Verein und viele unvergessliche Momente auf und neben dem Platz. Du wirst dem TSV Rudersberg immer als Spieler mit großer Mentalität und Charakter in Erinnerung bleiben.

TSV Sickenhausen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren und mittlerweile sind fast alle Gespräche in den eigenen Reihen erfolgreich abgeschlossen. Wir informieren Euch Stück für Stück über alle Verlängerungen Marko Seitz. Noel Bakar, Lukas Seybold, Maximilian Mohr, Luca Mainhardt. Unsere „Youngsters“ bestechen mit jugendlicher Leichtigkeit und Unbekümmertheit - und sind mittlerweile auch körperlich voll im Aktivengeschäft angekommen. Von wirklich jung, bis jung geblieben - euch gehört die Zukunft.

TG Böckingen (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die TG Böckingen verpflichtet Tom Hehn!

Deniz Al-Hassan: "Ich freue mich sehr über unseren Neuzugang Tom Hehn, er bringt viel Talent und frischen Wind ins Team. Ich bin überzeugt, dass er sich schnell einfinden und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen wird."

Tom Hehn: "Ich habe meine komplette Jugend bei der TG Böckingen verbracht und bin froh wieder in meiner Heimat zu spielen."

Die TG Böckingen verpflichtet Tom Franz!

Deniz Al-Hassan: "Ich bin gespannt auf die Entwicklung von Tom Franz, der mit seiner Einsatzbereitschaft und Mentalität überzeugt. Er bringt genau die richtige Einstellung mit, um unser Team auf und neben dem Platz zu bereichern."

Die TG Böckingen verpflichtet Benjamin Shahid!

Deniz Al-Hassan: "Ich kenne Benjamin Shaid seit fünf Jahren als Trainer und habe ihn als talentierten Torwart erlebt, der schon in jungen Jahren stets eine starke Leistung gezeigt hat.

Seine Zuverlässigkeit und sein Einsatz auf dem Platz haben mich immer beeindruckt."

Die TG Böckingen verpflichtet Mouha Camara!

Deniz Al-Hassan: "Ich kenne Camara seit fünf Jahren und habe ihn als gefährlichen Stürmer und offensiven Außenspieler erlebt, der mit Tempo, Technik und einem guten Torinstinkt stets für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgt."

Die TG Böckingen verpflichtet Mert Yigittürk!

Deniz Al-Hassan: "Ich freue mich sehr, dass wir Mert Yigittürk für unser Team gewinnen konnten. Im Eins-gegen-Eins ist er überragend – trickreich, kreativ und voller Ideen. Er bringt genau das mit, was wir für unser Offensivspiel brauchen, und wir freuen uns alle auf seine Impulse."

Die TG Böckingen verpflichtet Jonas Schneider!

Deniz Al-Hassan: "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass Jonas Schneider ab sofort Teil unserer Mannschaft ist. Ich kenne ihn bereits aus der Jugend, er ist flexibel einsetzbar, stark in der Abwehr und bringt auch offensiv Qualitäten mit. Ich bin überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird."

Jonas Schneider: "In meiner aktiven Laufbahn habe ich bisher beim SV Leingarten gespielt, war allerdings in der Jugend bereits mehrere Jahre bei der TG. Am wohlsten fühle ich mich im Offensiven Bereich, hauptsächlich auf den Außen, kann aber auch auf andere Positionen ausweichen, wenn es erforderlich ist. Ich freue mich wieder ein Teil von diesem Verein zu sein und die damit einhergehende Herausforderung in der kommenden Saison."

TSG Hofherrnweiler (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Emotionale Abschiede am letzten Heimspielwochenende. Bei den Spielen der ersten und zweiten Mannschaft wurden am Wochenende zahlreiche Spieler offiziell verabschiedet. Beim Spiel der ersten Mannschaft gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall wurden feierlich Kapitän Jo Rief, Hannes Borst, Daniel Rembold, David Weisensee, Jonas Keller, Jonas Christlieb, Jakob Pfleiderer, Fabian Janik, Nico Hering, Veljko Milojkovic, Miladin Filipovic, Alexander Paul und Mert Tulum für ihre Verdiente im Verein geehrt. Am Sonntag wurden beim Spiel der zweiten Mannschaft gegen Durlangen Trainer Christoph Merz sowie die Spieler Pascal Weidl und Yannic Sigloch verabschiedet

