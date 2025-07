13 Abgänge, ein Zugang und eine Verstärkung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zeit für Verabschiedungen

Dass ein Ende einer Saison auch Verabschiedungen mit sich bringt, sollte allen bewusst sein. Ein Abstieg tut natürlich weh und bedeutet, dass man gesteckte Ziele nicht erreicht hat. Dennoch war die Mannschaft im letzten Spieljahr intakt und viele haben auf dem Platz ihr Herz gelassen oder wurden durch teilweise lange Verletzungen außer Gefecht gesetzt! Wir wollen folgende Spieler mit einer Danksagung verabschieden:

Linus Löffler, Marius Fleddermann, Fabian Herrmann, Robin Fuhrmann, Timucin Sanaci, Yannik Schleske, Neo Passow, Lukas Möckel, Paul Gollos, Ramon Hofmann, Ello Amangoua, Connor Struck und Dennis Kroh

Wir wünschen euch auf eurem weiteren Weg alles Gute, bleibt gesund und schaut gerne in Zukunft im Waldstadion vorbei! Vielen Dank für euren Einsatz!

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag in unserer Ersten: Nach der Vorstellung von Florian Bitzka als neuem Trainer können wir Euch unseren ersten Neuzugang vorstellen. Vom @sscteutonia1899ev wechselt Djordje Pasic zu uns an die Golmer Chaussee. Der 20-Jährige hat in seinem ersten Herrenjahr sowohl in der Bezirks- als auch in der Berlin-Liga gespielt und wichtige Erfahrungen als Innenverteidiger und 6er gesammelt. Jetzt will der Spandauer,

der seine Spielweise als „kreativ und eklig“ bezeichnet, den nächsten Schritt machen und möglichst viel auf gutem Niveau spielen. Auf die Frage, warum er sich nach vielen Jahren Spandau nun für Bornim entschieden hat, verweist er auf gut Gespräche, eine spannende junge Mannschaft… und auf die grandiose Arbeit der Platzwarte. „Gegen die Plätze in Berlin ist Euer Rasen hier Champions-League!“