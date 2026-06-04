128 Bezirksligisten steht fest Relegationsspiele im Saarland abgeschlossen von Georg Müller · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

Der FV Matzenberg bejubelte nach 45 Jahren wieder eine Meisterschaft und tritt in der Bezirksliga Saarbrücken an. – Foto: Mike Spaniol/Sport News Sü

Nachdem der FC Freisen II und der SSC Schaffhausen II ihre Relegationsrunden gewonnen haben, stehen alle Bezirksligisten im Saarland fest. In den jeweiligen Kreisen müssen jetzt die zuständigen Kreisleiter die Einteilung der Klassen vornehmen. Nur im Süden ist alles klar, weil hier die alte Regelung für die Einteilung der beiden Ligen noch Gültigkeit hat.

Bezirksligen im Norden: Die sieben Neuzugänge in den beiden Bezirksligen im Norden (Vier von oben und drei von unten) führt nicht zu einem vermehrten Abstieg. Aber warum das? Zuerst einmal haben natürlich drei Mannschaften den Sprung in die Landesliga geschafft: SG Hoof-Osterbrücken, der SV Habach und die SG Lebach-Landsweiler II. Wenn man jetzt die beiden Abmelder SV Hasborn II und den VfB Hüttigweiler abzieht, den VfB Heusweiler II dazurechnet, der von der eigenen ersten in die Kreisliga geschoben wurde und die Fusion des TuS Fürth und des FC Lautenbach einrechnet, verbleiben genau 32 Bezirksligisten für die kommende Saison 26/27. Die 32 Nord-Vertreter:

Bezirksligen im Westen: Insgesamt sogar acht Neuzugänge gibt es im größten Kreis der Saarlandes. Durch vier Absteiger aus der Landesliga West und den vier Aufsteigern aus den Kreisligen A ist also ein Viertel der Teams neu. Jetzt muss der Verantwortliche für den Westsaarkreis, Udo Marmitt, mit seinen Mitarbeitern eine für alle akzeptable Einteilung der beiden Ligen finden. Die 32 West-Vertreter:









Bezirksligen im Osten: Hier war der SV Oberwürzbach der letzte Neuzugang von insgesamt sechs. Mit dem 3:1-Erfolg gegen den SV Bexbach schaffte es der SVO auf den letzten Drücker in die Bezirksliga. Die 32 Ost-Vertreter:





Bezirksliga Köllertal-Wandt: Da in der Landesliga Süd mit dem TuS Eschringen nur ein einziger Verein als Tabellenletzter absteigen musste und der TuS in die Saarbrücker Klasse gehört, hat es im Köllertal mit dem FV Püttlingen und dem FC Dorf im Warndt nur zwei Mannschaften erwischt. Die drei Neuen, die die Klasse komplettieren sind dementsprechen die drei Aufsteiger.