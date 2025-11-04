125 Jahre TSV Einigkeit Dornap-Düssel

Ursprünglich wollten die Mitglieder des TSV Einigkeit Dornap-Düssel an diesem Samstag eine große Sause steigen lassen. Denn der Klub feiert in diesen Tagen sein 125-jähriges Bestehen. Die Wülfrather Stadtverwaltung genehmigte schon im April die geplante Feier im Paul-Ludowigs-Haus – und die Klub-Verantwortlichen machten sich zügig an die Vorbereitung, um ihren Mitgliedern einen abwechslungsreichen Tag zu bieten. Doch auf der Zielgeraden platzte die Veranstaltung noch, denn offenbar hatte die Verwaltung nicht bedacht, dass der 1. November ein so genannter „stiller Feiertag“ ist, an dem Sport- und Großveranstaltungen erst ab 18 Uhr über die Bühne gehen können. Und mit dieser Regelung waren die Planungen des TSV von jetzt auf gleich über den Haufen geworfen. Nun wollen sie im nächsten Jahr einen neuen Versuch starten – und einfach das 125+1-Jubiläum zünftig begehen.

Diese Aufmerksamkeit hat sich der Klub im beschaulichen Dornap aufgrund seiner interessanten Historie verdient. Dabei entstand er laut den Recherchen von Karl-Heinz Schultz, der von 2006 bis 2022 den Vorsitz innehatte, einst in geselligem Rahmen anlässlich einer Skatrunde. „Die Leute haben besprochen, ob es nicht Sinn mache, einen Turnverein zu gründen“, brachte Schultz in Erfahrung. Die Idee vom „TV Schöller“ entstand im Oktober 1900, im November folgte die Gründungsveranstaltung. Später zog der Verein nach Dornap um. Die Turner hielten lange Zeit die Klubfahne allein hoch. Durch die großzügige Unterstützung der Kalkwerke und der Reichsbahn bekam der Verein einen Platz, auf dem Fußballer und Handballer spielten.

In den 1930er-Jahren stand dann ein Platz an der Düssel zur Verfügung. Im Laufe der 1950er Jahre stellten die Turner ihre Aktivitäten nach und nach ein. Derweil rückte in dieser Zeit Tischtennis verstärkt in den Fokus, den Schwerpunkt bildete aber nun der Fußball. Später standen Karate und Zumba auf dem Übungsplan, und Mitte der 1970er Jahre lebte auch der Tischtennis-Sport wieder auf, weiß Schultz zu berichten. Heute hat der Verein eine Judo-Abteilung unter seinem Dach, die seit vielen Jahren erfolgreich arbeitet.

Den größten Stellenwert genoss in der Historie aber zweifellos der Fußball. Zum ganz großen Sprung auf der Niederrhein-Bühne reichte es zwar nicht, aber immerhin zur Bezirksliga. In der Saison 1996/97 feierten die Dornaper mit zehn Punkten Vorsprung auf den Zweiten SV Langenberg das erste Mal den Aufstieg in die Bezirksliga. In der Spielzeit 98/99 folgte als Drittletzter bereits wieder der Abstieg in die Kreisliga A. Doch die Dornaper Fußballer, gerne als „Gallier“ tituliert, waren auf den Geschmack gekommen.

Der Vorstand verpflichtete im Sommer 2000 den Ex-Fortuna-Profi Dietmar Grabotin als Trainer der Herrenmannschaft. Zehn Neuzugänge, die bereits über Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung verfügten, gaben der Mannschaft ein ganz neues Gesicht. Am Ende reichte es in der Spielzeit 2000/2001 nur zu Platz drei in der Kreisliga A Wuppertal, hinter dem FC Tönisheide und dem Meister TSV Gruiten. Erst einige Jahre später verwirklichten die Dornaper ihren Traum von der Rückkehr in die Bezirksliga. Coach war damals Michael Schulz, der sich damit in prominente Gesellschaft beim TSV Einigkeit Dormap einreihte. Denn neben Dietmar Grabotin war einst auch Ex-Profi Carsten Pröpper (unter anderem Wuppertaler SV und St. Pauli) im Verein tätig.

Seit 2014 in Einigkeit

Anfang 2000 träumten die Dornaper auch von einem Kunstrasenplatz an der Düssel. Die Planungen begannen bereits 1997, allein die Finanzierung war eine hohe Hürde. Vorsitzender war seinerzeit der 2021 verstorbene Theo Pick. „Statt der ursprünglich vorgesehenen 270.000 Mark werden uns aufgrund neuer Förderrichtlinien nur noch 126.000 Mark als Zuschuss gewährt. Jetzt wird es schwierig, die Finanzierungslücke zu schließen“, klagte er damals sein Leid. 500.000 Mark sollten für die Finanzierung aufgewendet werden. Neben den 270.000 Mark der Bezirksregierung sollten 60.000 Mark Zuschuss vom Landessportbund kommen und jeweils 20.000 Mark von den Kommunen Wülfrath und Wuppertal. Letztlich scheiterte das Projekt auch an der besonderen Lage des TSV Einigkeit Dornap, denn bei der kommunalen Neugliederung, die zum 1. Januar 1975 vollzogen wurde, entstand aus dem damaligen Landkreis Düsseldorf-Mettmann der Kreis Mettmann – und Wülfrath verlor Dornap an Wuppertal. Die Fußballer spielten als Wuppertaler Verein weiter auf dem Sportplatz an der Düssel, der aber auf Wülfrather Gebiet lag.

Erst mit dem Bau der Sportanlage am Erbacher Berg änderten sich die verzwickten Verhältnisse. Der Dornaper Klub trat 2014 aus dem Wuppertaler Stadtsportverband aus und schloss sich wieder dem Wülfrather Sportverband an. Durch den Umzug auf den Kunstrasenplatz am Erbacher Berg bekam der Verein auch in der Jugend wieder Zuwachs und konnte neue Teams melden. In Erinnerung an die alten Zeiten stimmten die Mitglieder für den Zusatz im Vereinsnamen. Seither kicken die Teams unter dem Dach des TSV Einigkeit Dornap-Düssel. Den Spielbetrieb auf dem Ascheplatz an der Düssel stellten sie 2016 ein.