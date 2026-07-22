125 Jahre TSV Botenheim: Der Heide-Pokal steht vor der Tür

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Vom 24. bis zum 26. Juli 2026 richtet der TSV Botenheim das Turnier um den Heide-Pokal aus. Neben den sportlichen Begegnungen der Gruppe A in Brackenheim feiert der Verein sein 125-jähriges Bestehen mit einem vielseitigen Festwochenende.

Das Wochenende vom 24. bis zum 26. Juli 2026 hält für den TSV Botenheim einen ganz besonderen Meilenstein bereit. Der Verein feiert sein 125-jähriges Bestehen und verbindet dieses Jubiläum mit der Austragung des Turniers um den Heide-Pokal. Das Fest richtet sich an Mitglieder, Freunde und Familien und verspricht spannenden Fußball sowie beste Stimmung.

Auftakt der Gruppe A am Freitag

Die Partien der Gruppe A werden in Brackenheim ausgetragen. Am Freitag, den 24. Juli 2026, eröffnen der TSV Cleebronn und die SGM Meimsheim/Brackenheim um 19:30 Uhr das Geschehen auf dem Platz. Im Anschluss trifft um 20:45 Uhr der TGV Dürrenzimmern auf den TSV Bönnigheim.

Entscheidungen am Sonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, stehen die weiteren Gruppenspiele an. Der TSV Bönnigheim tritt um 10:15 Uhr gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim an, gefolgt von der Begegnung zwischen dem TGV Dürrenzimmern und dem TSV Cleebronn um 11:25 Uhr. Am Spätnachmittag folgen um 17:05 Uhr das Spiel des TGV Dürrenzimmern gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim sowie um 18:15 Uhr die Ansetzung zwischen dem TSV Cleebronn und dem TSV Bönnigheim.

Ein Fest für die ganze Familie

Abseits des Rasens erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Neben bester Verpflegung stehen Tanz, Unterhaltung sowie Spaß und Aktionen für Groß und Klein auf dem Plan, die das Jubiläum zu einem unvergesslichen Fest machen.

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