125 Jahre MSV Duisburg: So wollen die Zebras 2027 Geburtstag feiern

Im Jahr 2027 wird der MSV Duisburg 125 Jahre alt. Das will der Verein groß mit seinen Fans feiern und ruft die Anhänger im selben Zug dazu auf, ihre Ideen für ein gelungenes Jubiläumsjahr einzureichen. "Wenn eure Zebras 125 Jahre jung werden, dann soll das natürlich auch richtig gefeiert werden. Und wie Duisburg dann seinen Spielverein feiert - das sollt ihr uns sagen", heißt es in dem Aufruf der Zebras.
Über ein Online-Formular sind alle Fans, Freunde und Förderer des Vereins dazu angehalten, ihre Ideen und Wünsche einzureichen. Bis Ende März besteht dazu die Gelegenheit. Im Anschluss werden alle Vorschläge gesichtet und ausgewertet. "Natürlich können wir nicht versprechen, dass wir jede Idee umsetzen und jeden Wunsch berücksichtigen können. Aber das können wir versprechen: wir schauen uns jede Idee sehr genau an!" In Sachen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Die ersten Planungen laufen bereits. Bei einem Treffen mit Vertretern des Fanclubs vor einigen Tagen wurden die Pläne vom Verein vorgestellt und zur regen Teilnahme aufgerufen. Die aktive Fanszene und das MSV-Museum sind in die Gestaltung des Geburtstagjahres des Spielvereins ebenfalls eng eingebunden.
Der Schwerpunkt der Feierlichkeiten dürfte sich um das eigentliche Gründungsdatum des Vereins abspielen. Am 2. Juni 1902 gründeten Jugendliche und junge Männer gemeinsam den Meidericher Spiel-Verein im damals noch eigenständigen Meiderich. Keine vier Monate später, am 28. September, erfolgte die Aufnahme in den Rheinisch-Westfälischen Spiel-Verband. In den Folgejahren entwickelte sich der Verein zu einem Aushängeschild für die Stadt Duisburg, war in der Saison 1963/64 ein Gründungsmitglied der Bundesliga und läuft noch heute in den bekannten blau-weiß gestreiften Trikots auf.
