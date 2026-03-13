125 Jahre MSV Duisburg: So wollen die Zebras 2027 Geburtstag feiern

Der MSV Duisburg wird im Jahr 2027 stolze 125 Jahre alt. – Foto: Marcel Eichholz

Im Jahr 2027 wird der MSV Duisburg 125 Jahre alt. Das will der Verein groß mit seinen Fans feiern und ruft die Anhänger im selben Zug dazu auf, ihre Ideen für ein gelungenes Jubiläumsjahr einzureichen. "Wenn eure Zebras 125 Jahre jung werden, dann soll das natürlich auch richtig gefeiert werden. Und wie Duisburg dann seinen Spielverein feiert - das sollt ihr uns sagen", heißt es in dem Aufruf der Zebras.

Über ein Online-Formular sind alle Fans, Freunde und Förderer des Vereins dazu angehalten, ihre Ideen und Wünsche einzureichen. Bis Ende März besteht dazu die Gelegenheit. Im Anschluss werden alle Vorschläge gesichtet und ausgewertet. "Natürlich können wir nicht versprechen, dass wir jede Idee umsetzen und jeden Wunsch berücksichtigen können. Aber das können wir versprechen: wir schauen uns jede Idee sehr genau an!" In Sachen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die ersten Planungen laufen bereits. Bei einem Treffen mit Vertretern des Fanclubs vor einigen Tagen wurden die Pläne vom Verein vorgestellt und zur regen Teilnahme aufgerufen. Die aktive Fanszene und das MSV-Museum sind in die Gestaltung des Geburtstagjahres des Spielvereins ebenfalls eng eingebunden.