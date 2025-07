125 Jahre DSV 1900

Am 5. Juli 2025 feierte der Duisburger Spielverein 1900 sein 125-jähriges Bestehen – ein bedeutender Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Der Festakt war für 11:00 Uhr angesetzt, begann jedoch mit einer kleinen Verzögerung: Unsere U13w spielte zeitgleich gegen den FC Schalke 04 – ein spannendes 1:1. Unsere Schirmherrin, Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas, übernahm gerne den symbolischen Anstoß dieser Partie.Im Anschluss begrüßte Vereinsvorsitzender Helmut Trautmann die zahlreichen Gäste und stellte das Vorstandsteam vor: Michael Keldermann, Michael Lorenz (2. Vorsitzender) und Daniel Pera (Vorstand Finanzen).Zu den Ehrengästen zählten neben Schirmherrin Bärbel Bas auch Oberbürgermeister Sören Link sowie OB-Kandidatin Sylvia Linn (CDU). Auch die Ratsherren Werner van Häfen und Torsten Steinke (beide SPD) sowie Peter Griebeling und Sevket Avci (beide CDU) waren der Einladung gefolgt. Christoph Gehrt-Butry vom Vorstand des Stadtsportbundes war ebenfalls anwesend. Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbands Niederrhein, ließ sich aufgrund des parallel stattfindenden Verbandstags entschuldigen, übermittelte seine Glückwünsche jedoch auf mehreren Wegen. Besonders erfreulich war die Anwesenheit der gesamten 1. Mannschaft des DSV 1900 sowie zahlreicher Sponsoren und Förderer. Eine besondere Ehre: Walter und Marc Hellmich nahmen persönlich am Festakt teil. In seiner Ansprache bekräftigte Walter Hellmich seine enge Verbundenheit mit dem Verein und kündigte an, den bestehenden Vertrag über 2026 hinaus verlängern zu wollen – ein starkes Signal für die Zukunft.