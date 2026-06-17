125 Jahre Blau-Weiß Stubben: Ein großes Jubiläumsfest zum Mitfeiern

Ein stolzes Jubiläum steht ins Haus: Blau-Weiß Stubben feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen! Zu diesem besonderen Anlass lädt der Verein am Samstag, den 20. Juni, alle Mitglieder, Fans, Freunde und alle Interessierte zu einem Tag voller Fußballfreude auf das Sportgelände ein.
Der Verein blickt auf eine lange Tradition zurück und möchte diesen Ehrentag gemeinsam mit den Menschen feiern, die den Verein über die Jahre begleitet und unterstützt haben.
Bereits ab 11:00 Uhr steht der Platz ganz im Zeichen der Jugend. Beim U8-Kinderturnier messen sich die jüngsten Kicker. Gespielt wird in zwei Gruppen, wobei der Spaß am Spiel und die Begeisterung für den Fußball für die Kinder im Mittelpunkt stehen.
Am Nachmittag folgt das sportliche Highlight des Tages: Ein Blitzturnier, bei dem drei Mannschaften in einer „Jeder-gegen-Jeden“-Konstellation aufeinandertreffen. Die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten pro Partie. Die Zusammensetzung der Teams verspricht ein interessantes Aufeinandertreffen verschiedener Generationen:
Die Gemeindeauswahl: Betreut von dem Trainer-Duo Uwe Louwes und Chris Müller, wird hier eine Auswahl mit vielen bekannten Namen aus den Nachbarvereinen auf das Feld geschickt.
Die Stubbener Auswahl: Dies ist ebenfalls keine reguläre Vereinsmannschaft, sondern eine besondere Zusammenstellung von Spielern, die den Stubbener Fußball in den vorangegangenen Jahren geprägt haben. Hier treten ehemalige Akteure gemeinsam an, die die Geschichte des Vereins über lange Zeit mitgestaltet haben. Betreut wird das Team von Alexander Ehring und Andreas Harneit.
Die aktuelle erste Herrenmannschaft: Der Aufsteiger in die 1. Kreisklasse tritt an, um sich mit den erfahrenen Auswahlspielern und der Gemeindeauswahl zu messen. Trainiert wird die Mannschaft von Christian Wehrse und Sven Kampmeyer.
Nach dem sportlichen Teil des Tages geht die Veranstaltung in einen gemütlichen Ausklang über. Der Ausrichter sorgt für eine Verpflegung und Getränke, sodass für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist. Es wird ausreichend Zeit geben, um sich auszutauschen, auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und den Tag gemeinsam in entspannter Atmosphäre zu genießen.
Der Verein freut sich auf viele Zuschauer, die gemeinsam mit Blau-Weiß Stubben dieses besondere Jubiläum feiern möchten.