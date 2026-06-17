125 Jahre Blau-Weiß Stubben: Ein großes Jubiläumsfest zum Mitfeiern Blitzturnier mit Gemeindeauswahl, Stubbener Auswahl und der 1. Herren von FuPa Lüneburg · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: BW Stubben

Ein stolzes Jubiläum steht ins Haus: Blau-Weiß Stubben feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen! Zu diesem besonderen Anlass lädt der Verein am Samstag, den 20. Juni, alle Mitglieder, Fans, Freunde und alle Interessierte zu einem Tag voller Fußballfreude auf das Sportgelände ein.

Der Verein blickt auf eine lange Tradition zurück und möchte diesen Ehrentag gemeinsam mit den Menschen feiern, die den Verein über die Jahre begleitet und unterstützt haben.

Bereits ab 11:00 Uhr steht der Platz ganz im Zeichen der Jugend. Beim U8-Kinderturnier messen sich die jüngsten Kicker. Gespielt wird in zwei Gruppen, wobei der Spaß am Spiel und die Begeisterung für den Fußball für die Kinder im Mittelpunkt stehen.



Am Nachmittag folgt das sportliche Highlight des Tages: Ein Blitzturnier, bei dem drei Mannschaften in einer „Jeder-gegen-Jeden“-Konstellation aufeinandertreffen. Die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten pro Partie. Die Zusammensetzung der Teams verspricht ein interessantes Aufeinandertreffen verschiedener Generationen: Die Gemeindeauswahl: Betreut von dem Trainer-Duo Uwe Louwes und Chris Müller, wird hier eine Auswahl mit vielen bekannten Namen aus den Nachbarvereinen auf das Feld geschickt.