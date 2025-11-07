12.30Uhr SV Nierfeld II – SG Keldenich/Scheven

Zehn Punkte mehr als unsere 2.Mannschaft haben die Gäste aus Keldenich und Scheven schon auf ihrem Konto. Sie haben die Aufstiegsplätze noch in Sichtweite, dürfen sich aber keinen Ausrutscher bei uns erlauben. Und alles andere als ein Sieg wäre für sie ein Ausrutscher. Ja, da können sich unsere Spieler auf einen starken und engagierten Gegner gefasst machen. Durch den Dreier aus Firmenich stehen sie nicht unter absolutem Erfolgsdruck – da können sie freier aufspielen. Reicht das, um gegen den Favoriten bestehen zu können? Am Sonntag in der Kloska-Arena werden sie die Antwort geben.