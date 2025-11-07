 2025-10-30T14:25:35.653Z

12.30Uhr SV Nierfeld II – SG Keldenich/Scheven

KL B2 Euskirchen
Nierfeld II
SG Keldenich/Scheven
So., 09.11.2025, 12:30 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld II
SG Keldenich/Scheven
SG Keldenich/SchevenSG Keldenich/Scheven
12:30

Zehn Punkte mehr als unsere 2.Mannschaft haben die Gäste aus Keldenich und Scheven schon auf ihrem Konto. Sie haben die Aufstiegsplätze noch in Sichtweite, dürfen sich aber keinen Ausrutscher bei uns erlauben. Und alles andere als ein Sieg wäre für sie ein Ausrutscher. Ja, da können sich unsere Spieler auf einen starken und engagierten Gegner gefasst machen. Durch den Dreier aus Firmenich stehen sie nicht unter absolutem Erfolgsdruck – da können sie freier aufspielen. Reicht das, um gegen den Favoriten bestehen zu können? Am Sonntag in der Kloska-Arena werden sie die Antwort geben.

