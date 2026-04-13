12:1-Wahnsinn der SG Weilimdorf, Stetten und VfL Sindelfingen II top

TV Zazenhausen – TV89 Zuffenhausen 4:2

In Zazenhausen sahen die Zuschauer ein packendes Duell, das maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Sören Frank brachte die Hausherren in der 24. Minute mit 1:0 in Führung, doch der TV89 Zuffenhausen antwortete prompt durch Erdem Erarslan, der in der 29. Minute den Ausgleich erzielte. Noch vor der Pause schlug Sören Frank in der 36. Minute erneut zu und besorgte die 2:1-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang kämpften sich die Gäste zurück und kamen durch Marwan Moutot in der 72. Minute zum erneuten Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase avancierte Sören Frank endgültig zum Matchwinner, als er in der 88. Minute seinen dritten Treffer markierte. Den Schlusspunkt setzte Marvin Kellner in der 90.+1 Minute mit dem Tor zum 4:2-Endstand.

TSV Weilimdorf II – OFK Beograd Stuttgart 1:6

Der OFK Beograd Stuttgart feierte einen Kantersieg beim TSV Weilimdorf II und legte bereits nach wenigen Sekunden los. Rade Lazic erzielte in der 1. Minute die blitzschnelle Führung für die Gäste. Ein unglückliches Eigentor von David Lazic in der 16. Minute bescherte den Hausherren zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch noch vor der Pause brachte Nikola Lakovic in der 44. Minute den OFK wieder auf Kurs. Im zweiten Durchgang dominierten die Gäste das Geschehen nach Belieben: Nikola Lakovic erhöhte in der 70. Minute auf 1:3, woraufhin Phil Schmidt nur 60 Sekunden später in der 71. Minute zum 1:4 nachlegte. In der Schlussphase schraubten Rade Lazic in der 84. Minute und erneut Nikola Lakovic in der 88. Minute das Ergebnis auf 1:6 hoch.

SportKultur Stuttgart – Türkspor Stuttgart 0:1

In einer defensiv geprägten und hart umkämpften Begegnung zwischen der SportKultur Stuttgart und Türkspor Stuttgart gab ein einziger Treffer den Ausschlag. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei Torchancen Mangelware blieben. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Türkspor jedoch der entscheidende Durchbruch: Blendi Muji markierte in der 43. Minute das 0:1. In der zweiten Halbzeit rannten die Gastgeber unermüdlich an, bissen sich aber an der gut organisierten Defensive der Gäste die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für Türkspor blieb.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SG Stuttgart West 4:0

Die TSVgg Stuttgart-Münster sicherte sich einen souveränen Heimsieg gegen die SG Stuttgart West. Den Grundstein legte Mate Herceg bereits in der 10. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. In der Folge sahen die Zuschauer eine kontrollierte Leistung der Hausherren, während die Gäste aus dem Stuttgarter Westen offensiv kaum Akzente setzen konnten. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase, ehe das Ergebnis deutlicher wurde: Timo Bacani erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit brachen bei den Gästen alle Dämme, sodass Ismet Alkan in der 90.+3 Minute und Marko Sorgic in der 90.+4 Minute den deutlichen 4:0-Endstand herstellten.

TSV Uhlbach – TSV Mühlhausen/Stuttgart 3:1

Der TSV Uhlbach präsentierte sich als das effizientere Team und schlug den TSV Mühlhausen/Stuttgart mit 3:1. Ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit stellte die Weichen früh auf Sieg: Tim Wagner eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, bevor Malte Sponer nur drei Minuten später in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel behielt Uhlbach die Spielkontrolle und sorgte durch Noah Pilchowski in der 71. Minute für die Vorentscheidung zum 3:0. Mühlhausen gab sich zwar nicht auf, kam aber durch Cüneyt Cakir in der 88. Minute lediglich noch zum Ehrentreffer.

SV Prag Stuttgart – Sportvg Feuerbach 3:3

Ein turbulentes Spiel mit ständig wechselnden Führungen erlebten die Fans beim SV Prag Stuttgart. Marin Pranjic brachte die Sportvg Feuerbach in der 34. Minute in Front, doch Henri Rösch glich postwendend in der 36. Minute für die Hausherren aus. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte Omar Srihi in der 47. Minute die erneute Führung für die Gäste, die jedoch durch Marko Mikic in der 49. Minute erneut egalisiert wurde. Als Mergon Ramaj in der 58. Minute das 2:3 für Feuerbach markierte, schien der Auswärtssieg greifbar, doch Otis Raiser rettete dem SV Prag Stuttgart in der 60. Minute mit seinem Treffer zum 3:3 einen Punkt.

SSV Zuffenhausen – TB Untertürkheim 2:2

In einer ereignisreichen ersten Halbzeit teilten sich der SSV Zuffenhausen und der TB Untertürkheim die Punkte. Die Gäste erwischten einen Blitzstart durch Yannick Riess-Morales, der bereits in der 2. Minute zum 0:1 traf. Der SSV Zuffenhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Selahattin Degirmenci in der 10. Minute zum Ausgleich. Untertürkheim ging durch Michael Höschele in der 23. Minute erneut in Führung, doch wieder war es Selahattin Degirmenci, der in der 33. Minute zur Stelle war und den 2:2-Endstand markierte. Da in der gesamten zweiten Halbzeit keine weiteren Tore fielen, blieb es bei der Punkteteilung.

SC Stammheim – SG Weilimdorf 1:12

Was für die Zuschauer in Stammheim zunächst nach einer Sensation aussah, entwickelte sich schnell zu einem historischen Debakel für die Heimelf. Silvio Tsiapi brachte den SC Stammheim bereits in der 3. Minute überraschend in Führung, doch dann startete die SG Weilimdorf eine beispiellose Torjagd. Anton Dietzhausen (11. Minute, 18. Minute) und Niklas Janik (16. Minute) drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit. Danach folgte die große Show von Nikola Marinovic, der zwischen der 26. Minute und der 65. Minute insgesamt vier Treffer beisteuerte (26. Minute, 37. Minute, 48. Minute, 65. Minute). Auch Argon Gaxherri glänzte mit einem Dreierpack (20. Minute, 71. Minute, 87. Minute). Die weiteren Treffer zum 1:12-Endstand erzielten Sirage Ouhaddou in der 69. Minute und Leon Üblacker in der 86. Minute.