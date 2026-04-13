 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

12:1-Wahnsinn der SG Weilimdorf, Stetten und VfL Sindelfingen II top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic / KV Plieningen

Verlinkte Inhalte

KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TV Zazenhausen – TV89 Zuffenhausen 4:2

In Zazenhausen sahen die Zuschauer ein packendes Duell, das maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Sören Frank brachte die Hausherren in der 24. Minute mit 1:0 in Führung, doch der TV89 Zuffenhausen antwortete prompt durch Erdem Erarslan, der in der 29. Minute den Ausgleich erzielte. Noch vor der Pause schlug Sören Frank in der 36. Minute erneut zu und besorgte die 2:1-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang kämpften sich die Gäste zurück und kamen durch Marwan Moutot in der 72. Minute zum erneuten Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase avancierte Sören Frank endgültig zum Matchwinner, als er in der 88. Minute seinen dritten Treffer markierte. Den Schlusspunkt setzte Marvin Kellner in der 90.+1 Minute mit dem Tor zum 4:2-Endstand.

TSV Weilimdorf II – OFK Beograd Stuttgart 1:6

Der OFK Beograd Stuttgart feierte einen Kantersieg beim TSV Weilimdorf II und legte bereits nach wenigen Sekunden los. Rade Lazic erzielte in der 1. Minute die blitzschnelle Führung für die Gäste. Ein unglückliches Eigentor von David Lazic in der 16. Minute bescherte den Hausherren zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch noch vor der Pause brachte Nikola Lakovic in der 44. Minute den OFK wieder auf Kurs. Im zweiten Durchgang dominierten die Gäste das Geschehen nach Belieben: Nikola Lakovic erhöhte in der 70. Minute auf 1:3, woraufhin Phil Schmidt nur 60 Sekunden später in der 71. Minute zum 1:4 nachlegte. In der Schlussphase schraubten Rade Lazic in der 84. Minute und erneut Nikola Lakovic in der 88. Minute das Ergebnis auf 1:6 hoch.

SportKultur Stuttgart – Türkspor Stuttgart 0:1

In einer defensiv geprägten und hart umkämpften Begegnung zwischen der SportKultur Stuttgart und Türkspor Stuttgart gab ein einziger Treffer den Ausschlag. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei Torchancen Mangelware blieben. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Türkspor jedoch der entscheidende Durchbruch: Blendi Muji markierte in der 43. Minute das 0:1. In der zweiten Halbzeit rannten die Gastgeber unermüdlich an, bissen sich aber an der gut organisierten Defensive der Gäste die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für Türkspor blieb.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SG Stuttgart West 4:0

Die TSVgg Stuttgart-Münster sicherte sich einen souveränen Heimsieg gegen die SG Stuttgart West. Den Grundstein legte Mate Herceg bereits in der 10. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. In der Folge sahen die Zuschauer eine kontrollierte Leistung der Hausherren, während die Gäste aus dem Stuttgarter Westen offensiv kaum Akzente setzen konnten. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase, ehe das Ergebnis deutlicher wurde: Timo Bacani erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit brachen bei den Gästen alle Dämme, sodass Ismet Alkan in der 90.+3 Minute und Marko Sorgic in der 90.+4 Minute den deutlichen 4:0-Endstand herstellten.

TSV Uhlbach – TSV Mühlhausen/Stuttgart 3:1

Der TSV Uhlbach präsentierte sich als das effizientere Team und schlug den TSV Mühlhausen/Stuttgart mit 3:1. Ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit stellte die Weichen früh auf Sieg: Tim Wagner eröffnete in der 35. Minute den Torreigen, bevor Malte Sponer nur drei Minuten später in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel behielt Uhlbach die Spielkontrolle und sorgte durch Noah Pilchowski in der 71. Minute für die Vorentscheidung zum 3:0. Mühlhausen gab sich zwar nicht auf, kam aber durch Cüneyt Cakir in der 88. Minute lediglich noch zum Ehrentreffer.

SV Prag Stuttgart – Sportvg Feuerbach 3:3

Ein turbulentes Spiel mit ständig wechselnden Führungen erlebten die Fans beim SV Prag Stuttgart. Marin Pranjic brachte die Sportvg Feuerbach in der 34. Minute in Front, doch Henri Rösch glich postwendend in der 36. Minute für die Hausherren aus. Direkt nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte Omar Srihi in der 47. Minute die erneute Führung für die Gäste, die jedoch durch Marko Mikic in der 49. Minute erneut egalisiert wurde. Als Mergon Ramaj in der 58. Minute das 2:3 für Feuerbach markierte, schien der Auswärtssieg greifbar, doch Otis Raiser rettete dem SV Prag Stuttgart in der 60. Minute mit seinem Treffer zum 3:3 einen Punkt.

SSV Zuffenhausen – TB Untertürkheim 2:2

In einer ereignisreichen ersten Halbzeit teilten sich der SSV Zuffenhausen und der TB Untertürkheim die Punkte. Die Gäste erwischten einen Blitzstart durch Yannick Riess-Morales, der bereits in der 2. Minute zum 0:1 traf. Der SSV Zuffenhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Selahattin Degirmenci in der 10. Minute zum Ausgleich. Untertürkheim ging durch Michael Höschele in der 23. Minute erneut in Führung, doch wieder war es Selahattin Degirmenci, der in der 33. Minute zur Stelle war und den 2:2-Endstand markierte. Da in der gesamten zweiten Halbzeit keine weiteren Tore fielen, blieb es bei der Punkteteilung.

SC Stammheim – SG Weilimdorf 1:12

Was für die Zuschauer in Stammheim zunächst nach einer Sensation aussah, entwickelte sich schnell zu einem historischen Debakel für die Heimelf. Silvio Tsiapi brachte den SC Stammheim bereits in der 3. Minute überraschend in Führung, doch dann startete die SG Weilimdorf eine beispiellose Torjagd. Anton Dietzhausen (11. Minute, 18. Minute) und Niklas Janik (16. Minute) drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit. Danach folgte die große Show von Nikola Marinovic, der zwischen der 26. Minute und der 65. Minute insgesamt vier Treffer beisteuerte (26. Minute, 37. Minute, 48. Minute, 65. Minute). Auch Argon Gaxherri glänzte mit einem Dreierpack (20. Minute, 71. Minute, 87. Minute). Die weiteren Treffer zum 1:12-Endstand erzielten Sirage Ouhaddou in der 69. Minute und Leon Üblacker in der 86. Minute.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – SpVgg 1887 Möhringen 4:0

Die Reserve des SV Vaihingen ließ gegen die Spielvereinigung 1887 Möhringen nichts anbrennen und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den deutlichen Heimsieg. Den Torreigen eröffnete Tom Irion in der 27. Minute, woraufhin die Gäste den Schock kaum verdauen konnten. Nur sechzig Sekunden später erhöhte Marcel Kousol in der 28. Minute bereits auf 2:0. Noch vor dem Pausentee sorgte Toluwani Dreher-Adenuga in der 32. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte schließlich Christian Janjis in der 79. Minute, der den Ball zum 4:0-Endstand im Netz versenkte.

Sportfreunde Stuttgart – TSV Rohr Stuttgart 3:2

In einer packenden Begegnung behielten die Sportfreunde Stuttgart knapp die Oberhand gegen den TSV Rohr Stuttgart. Zu Beginn sah alles nach einer klaren Angelegenheit für die Hausherren aus, da Linus Becker mit einem Doppelschlag in der 19. Minute und der 27. Minute für eine komfortable Führung sorgte. Als Max Hermann in der 45. Minute das 3:0 markierte, schien die Partie bereits entschieden. Doch Rohr gab sich nicht auf: Ismail Seker verkürzte in der 71. Minute, und als Kai Hauner in der 80. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte, wurde es noch einmal richtig spannend. In der hitzigen Schlussphase schwächten sich die Gäste jedoch selbst, als Felix Jochim in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, woraufhin die Sportfreunde den Vorsprung über die Zeit retteten.

SpVgg Stetten/Filder – MK Makedonija Stuttgart 5:0

Die SpVgg Stetten/Filder präsentierte sich in Torlaune und überrollte MK Makedonija Stuttgart förmlich. Den Blitzstart leitete Robin Hock bereits in der 2. Minute mit dem Führungstreffer ein. Die Gäste fanden kaum Zeit zum Atmen, als Emirkagan Dursun in der 9. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur kurz darauf war es erneut Robin Hock, der in der 12. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0 beisteuerte. Im zweiten Durchgang kontrollierte Stetten das Geschehen nach Belieben; Tobias Burghardt schraubte das Ergebnis in der 59. Minute auf 4:0 hoch. In der Schlussminute markierte Emirkagan Dursun in der 90. Minute den 5:0-Endstand und machte damit ebenfalls seinen Doppelpack perfekt.

ABV Stuttgart – SV Hoffeld 2:4

Der SV Hoffeld entführte drei wichtige Punkte vom ABV Stuttgart und zeigte sich dabei besonders in der ersten Halbzeit eiskalt vor dem Tor. Lukas Höhn brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, woraufhin Jannik Hintermaier in der 35. Minute den Vorsprung ausbaute. Kurz vor der Pause erhöhte Patrick Wüst in der 41. Minute sogar auf 0:3. Der ABV kam zwar motiviert aus der Kabine und verkürzte durch Joa Kauderer in der 49. Minute, doch die Hoffnung auf eine Wende hielt nur bis in die Schlussphase. Aldin Kadric sorgte in der 82. Minute mit dem 1:4 für die Entscheidung, sodass der späte Treffer von Benedict Schwier in der 90.+4 Minute lediglich noch Ergebniskosmetik blieb.

KF Kosova Bernhausen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:2

In einer hart umkämpften Partie musste sich KF Kosova Bernhausen dem FSV Waldebene Stuttgart Ost knapp geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Leke Babaj in der 59. Minute den Führungstreffer erzielte. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, denn der FSV Waldebene Stuttgart Ost bewies Moral und kam durch Leon Renner in der 69. Minute zum Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Gäste den längeren Atem: David Kobuladze traf in der 84. Minute zum 1:2 und sicherte seiner Mannschaft damit den Auswärtserfolg in der Fremde.

KV Plieningen – TV Kemnat 3:1

Der KV Plieningen feierte einen Heimsieg gegen den TV Kemnat, der maßgeblich von der individuellen Klasse eines Spielers geprägt war. Maurice Eipper brachte Plieningen bereits in der 7. Minute in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Robel Semere in der 43. Minute der Ausgleich für Kemnat, doch die Antwort der Hausherren folgte noch in der rekordverdächtigen Nachspielzeit der ersten Hälfte: Maurice Eipper markierte in der 45.+8 Minute die erneute Führung. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel lange offen, bis erneut Maurice Eipper in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer alles klar machte und den 3:1-Endstand besiegelte.

TSV Heumaden – FV Germania Degerloch 1:2

Der TSV Heumaden erwischte gegen den FV Germania Degerloch einen Traumstart, als Luis Grünenwald bereits in der 4. Minute zur frühen Führung traf. Degerloch ließ sich jedoch nicht beirren und kam praktisch mit dem Halbzeitpfiff durch Emil Scheuermann in der 44. Minute zum Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der erneut Emil Scheuermann zum Helden für die Germania avancierte und in der 78. Minute den Siegtreffer zum 1:2 erzielte. In der hektischen Nachspielzeit sah Bruno Bras Silveira in der 91. Minute noch die Gelb-Rote Karte, was den Auswärtssieg der Degerlocher jedoch nicht mehr gefährdete.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

GSV Maichingen II – TSV Kuppingen 5:3

In einer torreichen Begegnung zwischen der Reserve des GSV Maichingen und dem TSV Kuppingen bekamen die Zuschauer ein echtes Spektakel geboten. Den Torreigen eröffnete Dennis Tschechlov in der 15. Minute zur Führung für die Hausherren. Kuppingen antwortete in der 28. Minute durch Nick Prokein, doch postwendend brachte Bugra Taskin in der 29. Minute die Maichinger wieder in Front. Noch vor der Pause erhöhte Yannick Fellner in der 37. Minute auf 3:1, ehe Dominik Lindner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) den Anschlusstreffer für die Gäste markierte. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Yannick Fellner in der 72. Minute für den alten Zwei-Tore-Abstand. Kuppingen bewies Moral und kam durch Sebastian Kramer in der 80. Minute nochmals heran, doch in der Nachspielzeit der Partie (90.+1 Minute) machte Daniel Speer mit dem 5:3 den Deckel endgültig drauf.

FSV Deufringen – Spvgg. Holzgerlingen II 2:0

In Deufringen entwickelte sich eine Geduldsprobe für beide Mannschaften. Über eine Stunde lang neutralisierten sich der FSV Deufringen und die zweite Garde aus Holzgerlingen weitestgehend, ohne dass zählbares herumsprang. Der Bann wurde schließlich in der 66. Minute gebrochen, als Jannik Zweigart goldrichtig stand und die Hausherren mit 1:0 in Führung schoss. Holzgerlingen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, lief jedoch in einen entscheidenden Gegenzug: Mick Mertens erhöhte in der 75. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Deufringen verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase geschickt und sicherte sich die drei Punkte ohne Gegentor.

TV Gültstein – SV Magstadt 3:1

Der TV Gültstein unterstrich seine Heimstärke gegen den SV Magstadt und ging bereits früh durch Jean Briliant Binje in der 14. Minute in Führung. Magstadt zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam nur wenig später durch Steven Flaig in der 20. Minute zum Ausgleich. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, da Yusuf Sillah bereits in der 28. Minute die Gültsteiner wieder auf die Siegerstraße brachte. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Magstadt auf den Ausgleich drängte. Erst kurz vor dem Abpfiff erlöste Nico Reimann in der 89. Minute die Heimfans mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

SV Oberjesingen – TSV Schönaich 5:2

In einer turbulenten Partie behielt der SV Oberjesingen gegen den TSV Schönaich die Oberhand. Neil Aktas (11. Minute) und Muhammed Uyar (19. Minute) sorgten für einen Blitzstart der Hausherren. Schönaich kämpfte sich durch Anton Maslun in der 40. Minute zurück, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Marco Völler in der 45. Minute stellte den Pausenstand von 3:1 her. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Marco Völler in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 nach. Zwar konnte Anton Maslun in der 67. Minute ebenfalls seinen Doppelpack schnüren und auf 4:2 verkürzen, doch den Schlusspunkt setzte Dominik Stojcevic in der 90. Minute zum deutlichen 5:2-Heimsieg.

Spvgg Aidlingen – TV Nebringen 3:0

Die Spvgg Aidlingen feierte einen ungefährdeten Heimsieg gegen den TV Nebringen. In der ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber gegen eine kompakt stehende Nebringer Defensive zunächst schwer, ehe Philipp Roll in der 40. Minute den wichtigen Führungstreffer markierte. Mit dem Vorsprung im Rücken agierte Aidlingen im zweiten Durchgang souveräner. In der 75. Minute sorgte Peter Steimle für das 2:0 und nahm den Gästen damit den Wind aus den Segeln. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Schlussphase setzte Tim Oehler in der 90. Minute, der den Ball zum 3:0-Endstand über die Linie drückte.

Türk. SV Herrenberg – TV Altdorf 4:0

Der Türk. SV Herrenberg ließ dem TV Altdorf an diesem Spieltag keine Chance und sorgte bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Den Anfang machte Mert Köse, der in der 15. Minute einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Herrenberg blieb am Drücker und erhöhte kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag von Ömer Kilic in der 40. Minute und Noah Lukic in der 45. Minute auf 3:0. Im zweiten Spielabschnitt ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, blieben aber stets gefährlich. In der 72. Minute krönte Can Miftar die dominante Vorstellung mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.

SV Böblingen II – VfL Sindelfingen II 1:8

In einem einseitigen Derby der Reserveteams erlebte der SV Böblingen II ein Debakel gegen den VfL Sindelfingen II. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und führten durch Alban Muji (6. Minute), Dorlir Morina (9. Minute) und Hannes Leon Rohlfing (27. Minute) schnell mit 3:0. Böblingen schöpfte kurz Hoffnung, als Taha Kerim Erarslan in der 45. Minute auf 1:3 verkürzte. Doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme: Alban Muji schraubte sein Torkonto mit weiteren Treffern in der 51. und 55. Minute nach oben, ehe Dorlir Morina nur eine Minute später (56. Minute) zum 1:6 traf. In der Schlussphase machten Robin Zell in der 76. Minute und Rick Ongert in der 80. Minute das Debakel für die Böblinger perfekt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++