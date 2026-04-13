12:1-Wahnsinn der SG Weilimdorf, Stetten und VfL Sindelfingen II top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SV Vaihingen II – SpVgg 1887 Möhringen 4:0
Die Reserve des SV Vaihingen ließ gegen die Spielvereinigung 1887 Möhringen nichts anbrennen und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den deutlichen Heimsieg. Den Torreigen eröffnete Tom Irion in der 27. Minute, woraufhin die Gäste den Schock kaum verdauen konnten. Nur sechzig Sekunden später erhöhte Marcel Kousol in der 28. Minute bereits auf 2:0. Noch vor dem Pausentee sorgte Toluwani Dreher-Adenuga in der 32. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte schließlich Christian Janjis in der 79. Minute, der den Ball zum 4:0-Endstand im Netz versenkte.
Sportfreunde Stuttgart – TSV Rohr Stuttgart 3:2
In einer packenden Begegnung behielten die Sportfreunde Stuttgart knapp die Oberhand gegen den TSV Rohr Stuttgart. Zu Beginn sah alles nach einer klaren Angelegenheit für die Hausherren aus, da Linus Becker mit einem Doppelschlag in der 19. Minute und der 27. Minute für eine komfortable Führung sorgte. Als Max Hermann in der 45. Minute das 3:0 markierte, schien die Partie bereits entschieden. Doch Rohr gab sich nicht auf: Ismail Seker verkürzte in der 71. Minute, und als Kai Hauner in der 80. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte, wurde es noch einmal richtig spannend. In der hitzigen Schlussphase schwächten sich die Gäste jedoch selbst, als Felix Jochim in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, woraufhin die Sportfreunde den Vorsprung über die Zeit retteten.
SpVgg Stetten/Filder – MK Makedonija Stuttgart 5:0
Die SpVgg Stetten/Filder präsentierte sich in Torlaune und überrollte MK Makedonija Stuttgart förmlich. Den Blitzstart leitete Robin Hock bereits in der 2. Minute mit dem Führungstreffer ein. Die Gäste fanden kaum Zeit zum Atmen, als Emirkagan Dursun in der 9. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur kurz darauf war es erneut Robin Hock, der in der 12. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0 beisteuerte. Im zweiten Durchgang kontrollierte Stetten das Geschehen nach Belieben; Tobias Burghardt schraubte das Ergebnis in der 59. Minute auf 4:0 hoch. In der Schlussminute markierte Emirkagan Dursun in der 90. Minute den 5:0-Endstand und machte damit ebenfalls seinen Doppelpack perfekt.
ABV Stuttgart – SV Hoffeld 2:4
Der SV Hoffeld entführte drei wichtige Punkte vom ABV Stuttgart und zeigte sich dabei besonders in der ersten Halbzeit eiskalt vor dem Tor. Lukas Höhn brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, woraufhin Jannik Hintermaier in der 35. Minute den Vorsprung ausbaute. Kurz vor der Pause erhöhte Patrick Wüst in der 41. Minute sogar auf 0:3. Der ABV kam zwar motiviert aus der Kabine und verkürzte durch Joa Kauderer in der 49. Minute, doch die Hoffnung auf eine Wende hielt nur bis in die Schlussphase. Aldin Kadric sorgte in der 82. Minute mit dem 1:4 für die Entscheidung, sodass der späte Treffer von Benedict Schwier in der 90.+4 Minute lediglich noch Ergebniskosmetik blieb.
KF Kosova Bernhausen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:2
In einer hart umkämpften Partie musste sich KF Kosova Bernhausen dem FSV Waldebene Stuttgart Ost knapp geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Leke Babaj in der 59. Minute den Führungstreffer erzielte. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, denn der FSV Waldebene Stuttgart Ost bewies Moral und kam durch Leon Renner in der 69. Minute zum Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Gäste den längeren Atem: David Kobuladze traf in der 84. Minute zum 1:2 und sicherte seiner Mannschaft damit den Auswärtserfolg in der Fremde.
KV Plieningen – TV Kemnat 3:1
Der KV Plieningen feierte einen Heimsieg gegen den TV Kemnat, der maßgeblich von der individuellen Klasse eines Spielers geprägt war. Maurice Eipper brachte Plieningen bereits in der 7. Minute in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Robel Semere in der 43. Minute der Ausgleich für Kemnat, doch die Antwort der Hausherren folgte noch in der rekordverdächtigen Nachspielzeit der ersten Hälfte: Maurice Eipper markierte in der 45.+8 Minute die erneute Führung. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel lange offen, bis erneut Maurice Eipper in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer alles klar machte und den 3:1-Endstand besiegelte.
TSV Heumaden – FV Germania Degerloch 1:2
Der TSV Heumaden erwischte gegen den FV Germania Degerloch einen Traumstart, als Luis Grünenwald bereits in der 4. Minute zur frühen Führung traf. Degerloch ließ sich jedoch nicht beirren und kam praktisch mit dem Halbzeitpfiff durch Emil Scheuermann in der 44. Minute zum Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der erneut Emil Scheuermann zum Helden für die Germania avancierte und in der 78. Minute den Siegtreffer zum 1:2 erzielte. In der hektischen Nachspielzeit sah Bruno Bras Silveira in der 91. Minute noch die Gelb-Rote Karte, was den Auswärtssieg der Degerlocher jedoch nicht mehr gefährdete.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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GSV Maichingen II – TSV Kuppingen 5:3
In einer torreichen Begegnung zwischen der Reserve des GSV Maichingen und dem TSV Kuppingen bekamen die Zuschauer ein echtes Spektakel geboten. Den Torreigen eröffnete Dennis Tschechlov in der 15. Minute zur Führung für die Hausherren. Kuppingen antwortete in der 28. Minute durch Nick Prokein, doch postwendend brachte Bugra Taskin in der 29. Minute die Maichinger wieder in Front. Noch vor der Pause erhöhte Yannick Fellner in der 37. Minute auf 3:1, ehe Dominik Lindner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) den Anschlusstreffer für die Gäste markierte. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Yannick Fellner in der 72. Minute für den alten Zwei-Tore-Abstand. Kuppingen bewies Moral und kam durch Sebastian Kramer in der 80. Minute nochmals heran, doch in der Nachspielzeit der Partie (90.+1 Minute) machte Daniel Speer mit dem 5:3 den Deckel endgültig drauf.
FSV Deufringen – Spvgg. Holzgerlingen II 2:0
In Deufringen entwickelte sich eine Geduldsprobe für beide Mannschaften. Über eine Stunde lang neutralisierten sich der FSV Deufringen und die zweite Garde aus Holzgerlingen weitestgehend, ohne dass zählbares herumsprang. Der Bann wurde schließlich in der 66. Minute gebrochen, als Jannik Zweigart goldrichtig stand und die Hausherren mit 1:0 in Führung schoss. Holzgerlingen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, lief jedoch in einen entscheidenden Gegenzug: Mick Mertens erhöhte in der 75. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Deufringen verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase geschickt und sicherte sich die drei Punkte ohne Gegentor.
TV Gültstein – SV Magstadt 3:1
Der TV Gültstein unterstrich seine Heimstärke gegen den SV Magstadt und ging bereits früh durch Jean Briliant Binje in der 14. Minute in Führung. Magstadt zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam nur wenig später durch Steven Flaig in der 20. Minute zum Ausgleich. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, da Yusuf Sillah bereits in der 28. Minute die Gültsteiner wieder auf die Siegerstraße brachte. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Magstadt auf den Ausgleich drängte. Erst kurz vor dem Abpfiff erlöste Nico Reimann in der 89. Minute die Heimfans mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.
SV Oberjesingen – TSV Schönaich 5:2
In einer turbulenten Partie behielt der SV Oberjesingen gegen den TSV Schönaich die Oberhand. Neil Aktas (11. Minute) und Muhammed Uyar (19. Minute) sorgten für einen Blitzstart der Hausherren. Schönaich kämpfte sich durch Anton Maslun in der 40. Minute zurück, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Marco Völler in der 45. Minute stellte den Pausenstand von 3:1 her. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Marco Völler in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 nach. Zwar konnte Anton Maslun in der 67. Minute ebenfalls seinen Doppelpack schnüren und auf 4:2 verkürzen, doch den Schlusspunkt setzte Dominik Stojcevic in der 90. Minute zum deutlichen 5:2-Heimsieg.
Spvgg Aidlingen – TV Nebringen 3:0
Die Spvgg Aidlingen feierte einen ungefährdeten Heimsieg gegen den TV Nebringen. In der ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber gegen eine kompakt stehende Nebringer Defensive zunächst schwer, ehe Philipp Roll in der 40. Minute den wichtigen Führungstreffer markierte. Mit dem Vorsprung im Rücken agierte Aidlingen im zweiten Durchgang souveräner. In der 75. Minute sorgte Peter Steimle für das 2:0 und nahm den Gästen damit den Wind aus den Segeln. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Schlussphase setzte Tim Oehler in der 90. Minute, der den Ball zum 3:0-Endstand über die Linie drückte.
Türk. SV Herrenberg – TV Altdorf 4:0
Der Türk. SV Herrenberg ließ dem TV Altdorf an diesem Spieltag keine Chance und sorgte bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Den Anfang machte Mert Köse, der in der 15. Minute einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Herrenberg blieb am Drücker und erhöhte kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag von Ömer Kilic in der 40. Minute und Noah Lukic in der 45. Minute auf 3:0. Im zweiten Spielabschnitt ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, blieben aber stets gefährlich. In der 72. Minute krönte Can Miftar die dominante Vorstellung mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.
SV Böblingen II – VfL Sindelfingen II 1:8
In einem einseitigen Derby der Reserveteams erlebte der SV Böblingen II ein Debakel gegen den VfL Sindelfingen II. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und führten durch Alban Muji (6. Minute), Dorlir Morina (9. Minute) und Hannes Leon Rohlfing (27. Minute) schnell mit 3:0. Böblingen schöpfte kurz Hoffnung, als Taha Kerim Erarslan in der 45. Minute auf 1:3 verkürzte. Doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme: Alban Muji schraubte sein Torkonto mit weiteren Treffern in der 51. und 55. Minute nach oben, ehe Dorlir Morina nur eine Minute später (56. Minute) zum 1:6 traf. In der Schlussphase machten Robin Zell in der 76. Minute und Rick Ongert in der 80. Minute das Debakel für die Böblinger perfekt.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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