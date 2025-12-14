12:1! Eintracht Hohkeppel stürmt mit Kantersieg auf Platz 2!

Blitzstart und frühe Vorentscheidung

Von Beginn an ließ Hohkeppel keinen Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. Ufumwen Osawe eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen und legte nur fünf Minuten später zum 2:0 nach. Ferhat Saglam (17.) und Dominik Bilogrevic (24.) erhöhten früh auf 4:0, ehe Pesch durch Ergün Yildiz zumindest kurzzeitig verkürzte (29.).

Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur Sekunden. Ishak Adahchur stellte postwendend den alten Abstand wieder her (33.), Saglam sorgte kurz vor der Pause für das 6:1 (44.). Hohkeppel hatte das Spiel da längst unter Kontrolle, agierte mit Tempo, Präzision und enormer Durchschlagskraft.

Kurze Nachlässigkeit – dann rollt die Welle weiter

Trainer Abdullah Keseroglu erklärte nach Abpfiff, dass ihm trotz der klaren Führung nicht alles gefallen habe. Nach dem Seitenwechsel seien etwa zehn Minuten dabei gewesen, „die mir nicht gefallen haben“. In dieser Phase sei sein Team etwas nachlässig gewesen, was bei einer 6:1-Halbzeitführung zwar menschlich, aber nicht der eigene Anspruch sei. Man müsse dann mehr Ruhe am Ball haben und dem Gegner keine unnötigen Räume anbieten.

Spätestens ab der 70. Minute ließ Hohkeppel diese Worte jedoch auch Taten folgen. Denys Pinchuk (70., 81.), Joel Vieting mit einem Doppelschlag (76., 77.), ein Eigentor von Chang-yoon Woo (83.) und schließlich Keyhan Sancarbarlaz in der Nachspielzeit (90.+1) schraubten das Ergebnis in ungeahnte Höhen. Der FC Pesch war dem Tempo und der Zielstrebigkeit der Gastgeber völlig ausgeliefert.

Keseroglu lobt Professionalität – Blick aufs Torverhältnis

Unabhängig vom Gegner müsse man erst einmal zwölf Tore erzielen, betonte Keseroglu. Sein Team habe die Partie „extrem konsequent und mit viel Hunger“ angegangen. Insgesamt sei er sehr zufrieden, weil die Mannschaft das Spiel „souverän, professionell und seriös“ gelöst habe. Am Ende zählten zwar in erster Linie die drei Punkte, doch ein solches Ergebnis helfe natürlich auch dem Torverhältnis – ein Aspekt, der „hinten raus durchaus eine Rolle spielen kann“.

Mit Blick auf die Tabelle ist der Effekt bereits sichtbar. Durch den klaren Erfolg springt Hohkeppel auf Platz zwei und überwintert als Teil eines punktgleichen Verfolgertrios direkt hinter Bergisch Gladbach. Für den FC Pesch hingegen markiert das Debakel den Tiefpunkt einer bislang enttäuschenden Saison. Mit nur fünf Punkten bleibt das Team abgeschlagenes Schlusslicht der Mittelrheinliga.

Winterpause mit breiter Brust

Hohkeppel geht dagegen mit einem „sehr guten Gefühl“ in die Winterpause. "Ich bin extrem zufrieden mit den vergangenen Wochen. Ab morgen heißt es durchschnaufen, Kräfte sammeln und Energie tanken für die Rückrunde", so der 37-Jährige.