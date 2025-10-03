Neumarkter Jubel nach dem „goldenen“ Tor gegen Cham: Die Adler bleibt Bayernliga-Erster. – Foto: Wolfgang Zink

1200 Fans, aber keine Tore in Weiden – Cham quittiert »bittere« Pleite Bayernliga Nord, Freitag: Zerfahrenes Derby am Wasserwerk findet keinen Sieger +++ Elfmetertor reicht Neumarkt zum Heimdreier +++ Neudrossenfeld gewinnt trotz 70-minütiger Unterzahl Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord ASV Cham ASV Neumarkt Neudrossenf. Gebenbach + 2 weitere

Was für ein Kraftakt, was für eine Willensleistung des TSV Neudrossenfeld: Die Mannen von Coach Andreas Baumer sahen sich bereits nach 20 Minuten in Unterzahl, gewannen dank eines späten Doppelschlags trotzdem. Zur Mittagszeit des Nationalfeiertags landete der TSV im Oberfranken-Duell gegen den FC Coburg einen 2:0-Heimsieg – obwohl Offensivkraft Mikel Seiter früh im Spiel wegen einer vermeintlichen Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.



Am Nachmittag durfte auch der ASV Neumarkt jubeln. Einerseits über den siebten Sieg im siebten Heimspiel der Saison. Andererseits über das Fortbestehen der alleinigen Tabellenführung. Ein Elfmetertor von Jonas Marx (73.) reichte der Zurawka-Formation zum harterkämpften 1:0-Heimsieg gegen den ASV Cham.



Das zweite Oberpfalz-Duell des Tages fand keinen Sieger. Offiziell 1.166 Zuschauer am Wasserwerk bekamen am Abend ein Nullnummer aufgetischt im Derby SpVgg SV Weiden gegen DJK Gebenbach. Es war ein intensives, aber insgesamt fahriges Spiel. Wobei beide Teams den Lucky Punch hätten setzen können. Als „nicht Weiden-like“ beschreib SpVgg-Coach Michael Riester den Auftritt der Seinen.



Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Glückwunsch an die Mannschaft, die nach einer unglaublichen Fehlentscheidung eine echte Energieleistung zeigen musste. Ein Sonderlob an Tobi Grüner, der kurz vor der Halbzeit eine Glanzparade zeigt und dann das Tor zum 1:0 vorbereitet. Respekt an die Jungs!“









Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „In Summe ein verdienter Sieg. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir bei drei sehr guten Chancen das 1:0 hätten machen müssen. Die zweite Halbzeit war sehr fahrig, für die Zuschauer ganz zerfahren. Über das ganze Spiel haben wir wenige Chancen zugelassen, da wir defensiv sehr gut standen.“



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Bitter für uns, dass wir dieses Spiel durch einen Elfmeter verlieren. In einem sehr guten 0:0-Spiel wäre ein Unentschieden absolut gerecht gewesen. Dennoch werden wir einiges mitnehmen können aus dem Spiel; wir haben ein sehr gutes Spiel hinbekommen und hatten eine sehr gute Spielanlage mit vielen Ballbesitzphasen. Wir haben es versucht, spielerisch aus der Viererkette rauszuspielen. Das haben wir sehr gut gemacht. In der Innenverteidigung hat unser Youngster Lukas Krämer 90 Minuten ein richtig gutes Spiel hinbekommen. Ihn kann man heute nur loben.“









Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Es war eines der schlechtesten Bayernligaspiele, die ich gesehen habe. Dazu haben wir auch beigetragen. Dieses Spiel hat keinen Sieger verdient. Von allem war das heute leider zu wenig. Unsere Körpersprache sowie unsere Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne waren mangelhaft. Wir hatten keine Präsenz in den Aktionen mit und ohne Ball. Das war nicht Weiden-like. Solche Spiele hast du mal drin, auch wenn es schwer zu verstehen ist in so einem Spiel.“



Andreas Graml (Co-Trainer DJK Gebenbach): „Ein wildes Spiel mit wilden Ballverlusten. Das klingt etwas negativ, positiver kann man es als 'rasant' beschreiben. Es gab einerseits Phasen für uns und dann auch für Weiden. Wir waren in der zweiten Halbzeit einen Tick griffiger. Hintenraus konnten wir uns wiederum bei unserem Keeper bedanken. Unterm Strich geht das Remis für beide Mannschaften in Ordnung.“