120-Tore-Offensive ballert sich zum Titel – KLA nur Zwischenstation? Ein 2:2 bei Borussia Köln-Kalk II reicht der Erdogan-Elf zur vorzeitigen Krone in der B2 Nord. von Andreas Santner · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

Freuen sich auf die Rückkehr in die Kreisliga A: Der SC Köln Mülheim-Nord – Foto: Verein

Acht Jahre Warten haben ein Ende. Der SC Mülheim-Nord hat den Bann gebrochen und kehrt nach einer Rekordsaison in das Kölner Kreisoberhaus zurück. Ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte ihres Trainers machte die beste Offensivabteilung der Liga den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft perfekt.

Am vergangenen Spieltag reichte Mülheim-Nord ein 2:2-Unentschieden bei Borussia Köln-Kalk II, um den Deckel endgültig auf die Saison zu machen. Für Hikmet Erdogan war es eine emotionale Rückkehr: Der 39-Jährige hatte im Winter der Saison 2024/25 das Traineramt bei Mülheim-Nord übernommen – davor stand er an der Seitenlinie eben jener Zweitvertretung aus Kalk, bei der er nun den Titelgewinn feierte. Durch den Punktgewinn ist der Spitzenreiter vom ersten Verfolger TuS Köln rrh nicht mehr einzuholen. Die nackten Zahlen der Saison dokumentieren eine bemerkenswerte Dominanz. In 25 Partien ging Mülheim-Nord stolze 22 Mal als Sieger vom Platz und musste lediglich zwei Niederlagen einstecken. In der kompletten Rückrunde blieb das Team sogar gänzlich ungeschlagen.

Ein Sturmduo der Extraklasse Das Fundament des Erfolgs war die überragende Angreiferqualität. Sagenhafte 120 Saisontore bedeuten den unangefochtenen Spitzenwert der Liga. Allein zwei Akteure knackten fast im Alleingang die Defensivreihen der Konkurrenz: Salim Alsaleh mit 38 Toren und Berat Güven mit 34 Treffern zeichneten sich zusammen für 72 Buden verantwortlich. „Nach acht Jahren wieder in die Kreisliga A aufzusteigen, ist ein wunderschönes Gefühl für den gesamten Verein. Der SC Mülheim-Nord gehörte in den letzten Jahren immer zu den Favoriten in der Kreisliga B – dieses Jahr haben wir es endlich geschafft, Meister zu werden und den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt zu machen“, bilanziert Erdogan sichtlich erleichtert.