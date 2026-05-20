120-Tore-Offensive ballert sich zum Titel – KLA nur Zwischenstation?

Acht Jahre Warten haben ein Ende. Der SC Mülheim-Nord hat den Bann gebrochen und kehrt nach einer Rekordsaison in das Kölner Kreisoberhaus zurück. Ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte ihres Trainers machte die beste Offensivabteilung der Liga den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft perfekt.
Am vergangenen Spieltag reichte Mülheim-Nord ein 2:2-Unentschieden bei Borussia Köln-Kalk II, um den Deckel endgültig auf die Saison zu machen. Für Hikmet Erdogan war es eine emotionale Rückkehr: Der 39-Jährige hatte im Winter der Saison 2024/25 das Traineramt bei Mülheim-Nord übernommen – davor stand er an der Seitenlinie eben jener Zweitvertretung aus Kalk, bei der er nun den Titelgewinn feierte.
Durch den Punktgewinn ist der Spitzenreiter vom ersten Verfolger TuS Köln rrh nicht mehr einzuholen. Die nackten Zahlen der Saison dokumentieren eine bemerkenswerte Dominanz. In 25 Partien ging Mülheim-Nord stolze 22 Mal als Sieger vom Platz und musste lediglich zwei Niederlagen einstecken. In der kompletten Rückrunde blieb das Team sogar gänzlich ungeschlagen.
Das Fundament des Erfolgs war die überragende Angreiferqualität. Sagenhafte 120 Saisontore bedeuten den unangefochtenen Spitzenwert der Liga. Allein zwei Akteure knackten fast im Alleingang die Defensivreihen der Konkurrenz: Salim Alsaleh mit 38 Toren und Berat Güven mit 34 Treffern zeichneten sich zusammen für 72 Buden verantwortlich.
„Nach acht Jahren wieder in die Kreisliga A aufzusteigen, ist ein wunderschönes Gefühl für den gesamten Verein. Der SC Mülheim-Nord gehörte in den letzten Jahren immer zu den Favoriten in der Kreisliga B – dieses Jahr haben wir es endlich geschafft, Meister zu werden und den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt zu machen“, bilanziert Erdogan sichtlich erleichtert.
Das Erfolgsgeheimnis sieht der Coach vor allem in der Fitness und dem unbändigen Teamgeist, der von Beginn an impliziert wurde: „Wir haben der Mannschaft von Anfang an klargemacht, dass wir eine große Familie sind und jeder alles für unser großes Ziel geben muss. Zusammenhalt, Leidenschaft und harte Arbeit – jeder Einzelne musste an seine Grenzen gehen. Genau das hat die Truppe über die gesamte Saison hinweg überragend angenommen. Der entscheidende Faktor war für mich unsere Sommer- und Wintervorbereitung. Wir haben in jeder Einheit Vollgas gegeben und waren körperlich auf einem extrem hohen Niveau. Jeder Spieler war topfit – das war die Grundlage für unser hohes, aggressives und unermüdliches Pressing, mit dem letztlich keine Mannschaft so richtig zurechtkam. Dazu hatten wir eine bärenstarke Offensive. 120 geschossene Tore sprechen am Ende eine absolut eindeutige Sprache.“
Wer glaubt, dass sich die Mülheimer im Sommer auf den Lorbeeren ausruhen, sieht sich getäuscht. Der Blick des Meisters geht bereits weit über die Kreisliga A hinaus. Die Ambitionen sind groß, und der direkte Durchmarsch wird intern nicht nur geträumt, sondern offen ausgesprochen.
„Das klare Ziel für die kommende Saison ist der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga. Der Verein hat eine ganz klare Vision: Die Reise soll weitergehen, und zwar raus aus der Kreisliga. Ich bedanke mich bei meiner Mannschaft für eine überragende Saison, bei meinem Trainerkollegen und Ex-Profi Burak Kaplan sowie besonders beim Vorstand mit Ismail Uzun und Frank Feinen für ihre unermüdliche Arbeit und das große Vertrauen. Es war eine außergewöhnliche Saison, die zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr war“, so Erdogan abschließend.