120 Tore als Empfehlung: Tluk wechselt in die Landesliga

BSV-Transfers. – Foto: red/KI

Der Barsbütteler SV hat seinen fünften Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Kacper Tluk wechselt vom SC Vorwärts-Wacker Billstedt III an den Soltausredder und soll die Offensive des Landesliga-Teams verstärken. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Saison 14 Treffer in der Bezirksliga Süd.

Der Wechsel entstand nach guten Gesprächen mit Barsbüttels Trainer Oliver Kunkel. Tluk selbst verbindet mit der Entscheidung den Wunsch, sich sportlich weiterzuentwickeln.

Tluk geht damit den nächsten Schritt seiner Laufbahn. Nachdem er seine Torgefahr zuvor bereits in der Kreisklasse, Kreisliga und Bezirksliga unter Beweis gestellt hatte, möchte sich der Angreifer nun eine Spielklasse höher behaupten. In Barsbüttel soll er den Konkurrenzkampf im Angriff erhöhen und dem Trainerteam zusätzliche Möglichkeiten geben.

„Ich freue mich, dass ich vom SC Vorwärts-Wacker Billstedt zum Barsbütteler SV wechsle. Vielen Dank an Vorwärts-Wacker für die gemeinsame Zeit“, erklärt der Angreifer in den Vereinsmedien. Die Gespräche mit Kunkel hätten ihn von der neuen Aufgabe überzeugt.

„Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Barsbüttel und darauf, in der Landesliga spielen zu dürfen. Auf eine erfolgreiche und spannende Zeit“, sagt Tluk.

Für Barsbüttel ist die Verpflichtung deshalb auch ein Transfer mit Entwicklungsperspektive. Tluk hat seine Qualitäten in den bisherigen Spielklassen nachgewiesen, muss sich nun aber an das höhere Tempo und die stärkeren Defensivreihen in der Landesliga gewöhnen.

Kunkel hebt außergewöhnliche Torquoten hervor

Kunkel kennt die Leistungen des Angreifers aus den vergangenen Jahren. „Kacper ist im Hamburger Osten sicherlich vielen Leuten ein Begriff und hat regelmäßig seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt“, erklärt der Trainer.

Dabei verweist Kunkel auf bemerkenswerte Zahlen aus Tluks Laufbahn. Der Angreifer erzielte demnach 55 Tore in der Kreisklasse, anschließend 44 Treffer in der Kreisliga und weitere 21 Tore in einer Bezirksliga-Saison. In der abgelaufenen Spielzeit kamen laut Vereinsangaben 14 weitere Bezirksliga-Treffer hinzu.

Diese Zahlen zeigen, dass Tluk den Aufstieg durch die Spielklassen mit einer konstant hohen Torgefahr begleitet hat. Nun soll er beweisen, dass seine Qualitäten auch auf Landesliga-Niveau greifen.

„Er kam mit dem Wunsch auf uns zu, als nächsten Schritt in der Landesliga auf Torejagd gehen zu wollen, und hinterließ in den ersten Trainingseinheiten einen sehr engagierten Eindruck“, sagt Kunkel.

Kleine Verletzung bremst den Start

Seine Vorbereitung wurde zunächst durch eine Verletzung beim Turnier in Ahrensburg unterbrochen. Genauere Angaben zur Ausfallzeit machte der Verein nicht. Barsbüttel hofft jedoch, dass der Mittelstürmer zeitnah wieder ins Training zurückkehren kann.

„Wir hoffen, dass Kacper zügig zurückkommt, seine Erfahrungen auf dem neuen Niveau sammelt und uns weitere Flexibilität im Offensivbereich ermöglicht“, erklärt Kunkel.

Der Trainer vermeidet damit bewusst überhöhte Erwartungen. Trotz seiner beeindruckenden Trefferzahlen muss sich Tluk zunächst in der neuen Spielklasse zurechtfinden. Seine bisherige Entwicklung spricht allerdings dafür, dass er sich auf veränderte Anforderungen einstellen kann.

Mit seiner Abschlussstärke und seiner Erfahrung als zentraler Angreifer erweitert Tluk die Möglichkeiten am Soltausredder. Barsbüttel gewinnt einen Spieler, der sich den Schritt in die Landesliga ausdrücklich zutraut und in den vergangenen Jahren regelmäßig geliefert hat. Nach seiner Genesung soll er nun möglichst schnell zeigen, dass sein Torriecher auch eine Spielklasse höher funktioniert.

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