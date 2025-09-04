120 Prozent

– Foto: Jürgen Müller

Am Wochenende steht für den FSV Schleiz ein echtes Highlight an: Im Landespokal empfängt die Mannschaft von Roger Fritzsch am Fasanengarten den Titelverteidiger und Regionalligisten ZFC Meuselwitz. Schleiz hat nach drei punktlosen Ligaspielen bislang keinen einfachen Start hingelegt – umso größer die Vorfreude auf den Pokal. FuPa Thüringen hat mit Albert Pohl, 28 Jahre alt und seit dieser Saison Kapitän der Schleizer, über den Saisonstart, die besondere Herausforderung und seine persönlichen Fußball-Highlights gesprochen....

FuPa Thüringen: Albert, die ersten drei Liga-Spiele gingen allesamt verloren. Wie ordnest du euren Saisonstart ein? Gibt es trotzdem etwas, das dir Mut macht?

Albert Pohl: Unser Start lief – wie jeder an der Tabelle sieht – sehr schlecht. Null Punkte aus drei Spielen kann man nicht schönreden, das ist einfach Fakt. Positiv stimmt mich aber, dass wir trotz der Ergebnisse in allen bisherigen Partien eine starke Moral gezeigt haben. Die Entwicklung der Mannschaft geht klar in die richtige Richtung. Einen „Klassenunterschied“, wie er uns zuletzt medial attestiert wurde, sehe ich nicht – und das sage ich ganz ohne Schleizer Brille. Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 PUSH Jetzt steht mit dem Pokalspiel gegen Meuselwitz ein echtes Highlight an. Kommt die Pokalpause gerade recht, um mal den Kopf freizubekommen?

Albert: Natürlich ist so ein Pokalspiel ein Highlight, das man nicht jede Woche erlebt. Wenn wir da eine richtig gute Leistung abrufen, kann uns das nochmal einen Push für die Liga geben. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel unbedingt brauchen, um den Kopf freizubekommen. Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der Ergebnisse erstaunlich gut – das spricht für unseren Zusammenhalt. Meuselwitz ist Regionalligist und klarer Favorit. Was muss passieren, damit es am Fasanengarten zu einer Pokalsensation kommt?

Albert Pohl: Gegen einen Gegner wie Meuselwitz muss schon extrem viel zusammenpassen, damit du am Ende eine Sensation feiern kannst.

Wir werden uns zu 120% reinwerfen, alles reinlegen, was wir haben – und dann schauen wir, was am Ende möglich ist.