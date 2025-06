120 Minuten Leidenschaft – und ein Versprechen für die Zukunft

„Alle in Weiß – wer an seine Fangemeinde solche Mottos ausgeben und sich der Transparente und Gesänge sicher sein kann, für den erscheint selbst die Bezirksliga zu klein.“

An der Unterstützung hat es nicht gelegen, erst recht nicht am Einsatz der Tözge-Jungs, die über jede Schmerzgrenze hinausgingen. Alles gegeben und trotzdem gescheitert – ein grausames Gefühl, absolute Leere nach 120 Minuten voller Leidenschaft. Glück und Pech liegen im Fußball ganz eng beeinander. So bitter und so schmerzhaft diese Niederlage ist, sie gibt Auftrieb für die Zukunft.