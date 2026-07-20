120 Minuten knackiger Fußball

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Pünktlich zum Start von 120 Testminuten sorgte am Freitagabend ein kurzer kräftiger Regenschauer für eine angenehme Abkühlung bei zuvor 30 Grad Celsius. Den Regionalliga-Fußballern des FC-Astoria Walldorf sowie denen des Zweitligisten SV Darmstadt 98 hat dies sichtlich gutgetan. Sie lieferten vor 400 Zuschauern ansprechenden Fußball zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung, wobei sich die Gastgeber trotz der 1:4-Niederlage teuer verkauften.

Tom Steineck (65. Spielminute) und Matej Maglica mit einem Doppelpack (75./104.) besorgten das zwischenzeitliche 0:3, ehe Walldorfs Sommerneuzugang Samuel Wetter auf 1:3 verkürzte (106.). Den Schlusspunkt zum 1:4 setzte Mika Schlosser (117.) zum Ende der für diese Partie anberaumten vier Mal 30 Minuten. "Es war ein guter Auftritt unserer Mannschaft, speziell in den ersten 60 Minuten haben wir super mitgehalten", sagte Frank Fürniß. Der Geschäftsführer Sport des FCA sah, "danach mit den vielen Wechseln einen kleinen Bruch im Spiel. Schade war es für die Jungs, die heute leider verletzt ausgefallen sind und sich nicht mit einem Zweitligisten messen konnten." Lennart Grimm (Oberschenkel), Felix Kendel (Schulter), Tim Fahrenholz (im Aufbau) sowie der beiden Neuzugängen Kenny Freßle und Tino Kaufmann (beide muskuläre Probleme) mussten passen.

Die Astorstädter reisten für das Duell mit dem Zweitligisten extra aus dem Trainingslager in Neunkirchen zurück in die Heimat. Dort arbeiteten Kapitän Marcel Carl und Co. von Donnerstag bis Sonntag am Feinschliff für die am zweiten Augustwochenende beginnende Regionalliga-Runde. "Wir hatten ein intensives Programm mit je zwei Einheiten am Donnerstag und Samstag sowie einem Training am Freitagvormittag und dem Darmstadt-Spiel am Abend", berichtete Andreas Schön. Walldorfs Cheftrainer gab seinen fleißigen Kicker daher nach dem Frühstück am Sonntag einen freien Sonntag.