12:0 Kantersieg

Der BFC Germania feierte im Heimspiel gegen den Wartenberger SV einen historischen Kantersieg und gewann hochverdient mit 12:0. Von Beginn an ließen die Germanen keinerlei Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Mit viel Spielfreude dominierte Germania jede Phase der Partie.

Ein emotionaler Moment des Spiels war die Einwechslung von Hassan, der nach langer Verletzungspause zurückkehrte und nur kurze Zeit später seinen Treffer erzielte – Stark!