12:0 Kantersieg

Der BFC Germania feierte im Heimspiel gegen den Wartenberger SV einen historischen Kantersieg und gewann hochverdient mit 12:0. Von Beginn an ließen die Germanen keinerlei Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Mit viel Spielfreude dominierte Germania jede Phase der Partie.
Ein emotionaler Moment des Spiels war die Einwechslung von Hassan, der nach langer Verletzungspause zurückkehrte und nur kurze Zeit später seinen Treffer erzielte – Stark!
Die Torschützen im Überblick:
• Sabit (5x)
• Benny (2x)
• Markus (2x)
• Fathi (1x)
• Rafael (1x)
• Hassan (1x) – emotionaler Comeback-Treffer.
Mit diesem deutlichen Sieg sichert sich der BFC Germania nicht nur wichtige Punkte, sondern auch eindrucksvoll den 1. Tabellenplatz zurück.
Glückwunsch Männer! 💪
Ausblick
Am Mittwoch wartet ein echtes Highlight:
Das Pokal-Topspiel zuhause gegen den höherklassigen BW Mahlsdorf/Waldesruh (7er).
Ein großer Test – doch mit der aktuellen Form geht Germania selbstbewusst in die Partie.