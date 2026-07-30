120 Jahre TSV Kößlarn: Grandioses Fußballfest mit dem FC Sternstunden! Benefiz-Team des Bayerischen Rundfunks gastierte erneut bei den "Keilern" +++ mehr als 30.000 Euro für Kinder in Not gesammelt von Stephan Hörhammer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Wow! Was für eine stolze Summe, die Holger Seitz (v.l.), Christoph "Schmale" Schmalhofer und Willi Lindner nach dem Sternstunden-Spiel präsentieren konnten. – Foto: privat

Was für ein denkwürdiges Jubiläum: Anlässlich seines 120-jährigen Bestehens feierte der TSV Kößlarn (genannt: "Keiler") am vergangenen Samstag ein Fußballfest der Extraklasse, bei dem der Sport ganz im Zeichen des guten Zwecks stand: Das Promi-Team „FC Sternstunden“ war zu Gast in der Sportanlage an der Waldstraße, um beim großen Benefiz-Tag zugunsten der bekannten BR-Aktion vor großer Kulisse dem Leder hinterher zu jagen.

Bereits ab der Mittagszeit strömten die Zuschauer zum Kößlarner Sportplatz – und das nicht ohne Grund, denn ein buntes Programm - von den Damen-Duellen bis hin zum Auftritt der FC Bayern-Ü-45-Mannschaft, die gegen die Kößlarner AH trotz namhafter Besetzung mit 2:4 den Kürzeren zog - sorgte bei optimalen äußeren Bedingungen für beste Unterhaltung. FC Sternstunden mit Lex, Hannawald & Co. Rückblick: Dass diese außergewöhnliche Verbindung zwischen dem Markt Kößlarn und dem prominenten Benefiz-Team überhaupt existiert, verdankt der Verein einer ganz besonderen Anekdote: Der Zufall brachte nämlich die Beteiligten im Mai 2020 über einen FuPa-Bericht zusammen. Damals drehte sich alles um einen Torhüter namens Christoph Schmalhofer, der u.a. als Bayernliga-Keeper bei der SpVgg Landshut und dem SSV Jahn Regensburg aktiv war. Im Landkreis Passau wurde nach Veröffentlichung des Artikels dessen Namensvetter Christoph Schmalhofer - von allen nur „Schmale“ genannt - unter dem dazugehörigen Social-Media-Beitrag markiert. Seine Reaktion („Geiler Typ!“) legte den Grundstein dafür, dass sich die beiden Schmalhofers via Facebook verknüpften - und so den Weg für das erste, fast schon legendäre Gastspiel des FC Sternstunden vor drei Jahren im Rottal ebneten.

Zurück zum vergangenen Samstag: Den sportlichen wie emotionalen Höhepunkt bildete die mit Spannung erwartete Neuauflage des Duells zwischen dem einmal mehr prominent besetzten Sternstunden-Teams und der regional zusammengestellten Mannschaft „Keiler & Friends“. Trainer und Ex-Löwe Florian Hinterberger sowie Teamgründer Wolfgang Haas hatten eine schlagkräftige Truppe ins Rennen geschickt, die nach der Pleite im Zuge des ersten Kößlarn-Besuchs vom 20. Mai 2023, bei dem damals sensationelle 33.333 Euro und mehr als 1.500 Gäste verzeichnet wurden, diesmal ganz andere sportliche Ambitionen hegte. Mit regional wie überregional bekannten Kickern wie Stefan Lex, Roland Bonimeier, Bernhard Schmid oder Philipp Roos standen die Zeichen auf Revanche. Und auch Skisprung-Legende Sven Hannawald, der keinerlei Starallüren zeigte und sich absolut nahbar präsentierte, wollte den FC Sternstunden mit seinen durchaus vorhandenen fußballerischen Fähigkeiten auf die Siegerstraße bringen.

Duell der "Schmales": links der Kößlarner, rechts der Sternstunden-Schmalhofer. – Foto: Monika Hoffmann

Ausg'macht: Es wird ein weiteres Duell geben! Während Organisator Christoph „Schmale“ Schmalhofer ein starkes Team – von Torwart Manuel „Birni“ Birneder bis hin zu Stürmer Tobi Lettl - auf den Rasen stellte, in dem mit Daniela Huber sogar eine „Keilerlady“ beide Halbzeiten zum Einsatz kam, schlug nach dem Seitenwechsel die individuelle Klasse der Gäste durch: Die Tore von Philipp Roos und Nico Beigang sicherten dem FC Sternstunden am Ende einen nicht unverdienten 4:2-Sieg – die Treffer für die Gastgeber erzielten Thomas Hackinger und Marcel Cernota. Da nach den bisherigen Vergleichen nun beide Teams einmal jubeln durften, wurde übrigens direkt nach dem Schlusspfiff ein weiteres Aufeinandertreffen vereinbart – ein fixer Termin steht allerdings noch aus.

Avancierte zum Matchwinner: Philipp Roos (links) ließ das Leder mehrmals im Tor der "Keiler & Friends" zappeln. – Foto: Monika Hoffmann

Randnotiz: Dass die Partie in Kößlarn längst weit über die regionalen Grenzen hinaus Strahlkraft besitzt, bewies auch ein vor Ort anwesendes TV-Team des BR, das Material für eine Dokumentation über den FC Sternstunden vor Ort aufnahm. Der Beitrag soll gegen Ende des Jahres bei der großen Sternstunden-Gala im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und es gab noch eine freudige Überraschung direkt nach Abpfiff: Daniela Huber wurde von Wolfgang Haas und Ralf Welter (als erst zweites Kößlarner Kadermitglied neben Christoph Schmalhofer) offiziell in den erlesenen Kreis des FC Sternstunden aufgenommen. "Nur so kann ein Verein funktionieren" Am Ende gab es auf dem Platz zwar einen sportlichen Sieger, doch die wahren Gewinner standen ohnehin abseits des Rasens längst fest: Die beiden Schirmherrn, FCB-Nachwuchschef Holger Seitz und Kößlarns Bürgermeister Willi Lindner, verkündeten stolz, dass bereits eine Marke von mindestens 30.000 Euro an Spenden- und Sponsorengeldern erreicht ist. Getragen wurde diese Summe von einem großartigen Miteinander: So steuerten u.a. die Bauernbühne Kößlarn und die Pockinger Kinderhilfe „Die Dinos“ jeweils 1000 Euro bei, während „Keiler & Friends“ 3.200 Euro und die „Keilerladies“ starke 725 Euro sammelten. Zusammen mit den Erlösen der After-Show-Party floss jeder Cent zu einhundert Prozent direkt an die „Sternstunden“-Hilfe für Kinder in Not.

Zufrieden: (v.l.) Christoph Schmalhofer, Ralf Welter, Kathrin Aigner, Nadine Atzinger, Wolfgang Haas und Christoph "Schmale" Schmalhofer. – Foto: privat