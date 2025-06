120 Jahre Rahlstedter SC – Ein Stadtteil feiert seinen Herzensverein

Der Rahlstedter SC wird 120 Jahre alt – und lädt am Samstag, den 19. Juli 2025, zur großen Jubiläumsfeier auf die Sportanlage an der Scharbeutzer Straße. Unter dem Motto „Unsere Geschichte, eure Erinnerungen“ erwartet die Besucher ein ganzer Tag voller Fußball, Musik, Kinderprogramm und Vereinsgeschichte zum Anfassen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1905 steht der RSC für weit mehr als nur sportliche Erfolge: Er ist Treffpunkt, Talentschmiede und zweites Zuhause für Generationen von Fußballbegeisterten. Zum runden Geburtstag will der Verein genau das feiern – gemeinsam mit Spielern, Fans, Familien und Wegbegleitern.

Los geht’s um 12:00 Uhr mit einem Familienfest, das keine Wünsche offenlässt: Hüpfburgen, offene Spielfelder, Kinderschminken, eine Tombola mit tollen Gewinnen sowie ein Magier sorgen für Spaß und Staunen bei Jung und Alt. Snacks, Getränke und eine Bühne vor der Geschäftsstelle runden das Angebot ab.

Fußball, Fachwissen und Fan-Nähe

Ab 13:00 Uhr wird es sportlich und lehrreich zugleich: Der bekannte Schiedsrichter und Content-Creator @quallexd001 („Qualle“) hält im Vereinsheim einen spannenden Vortrag rund um die Welt des modernen Schiedsrichterwesens. Die Karten sind limitiert und für 20 Euro beim Vereinswirt erhältlich.

Um 15:00 Uhr folgt dann das sportliche Highlight: RSC 1. trifft auf den Oberligisten TSV Sasel – ein echtes Duell zweier ambitionierter Nachbarn. Gepfiffen wird das Spiel stilecht von Qualle selbst. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit für Autogramme und Selfies mit dem Social-Media-Schiri vor der Geschäftsstelle.

Musik, Tanz und Feuerwerk am Abend

Ab 18:00 Uhr geht das Fest nahtlos in den musikalischen Teil über: Eine Kinderdisco, der stimmgewaltige Auftritt des traditionsreichen Männerchors der Hamburger Liedertafel um 19:30 Uhr, eine Liveband ab 20:30 Uhr und schließlich das große Feuerwerk um 22:30 Uhr sorgen für echte Feststimmung. Danach wird weiter gefeiert – mit Musik, Tanz und guter Laune bis Mitternacht.

Ein Dankeschön an alle

„Es ist nicht nur ein Jubiläum – es ist unser Dankeschön an die Menschen, die diesen Verein seit 120 Jahren leben“, so der Verein via Social Media. Der RSC lädt alle Mitglieder, Freunde, Nachbarn und Neugierige herzlich ein, diesen besonderen Tag gemeinsam zu erleben.

Der Eintritt zum Fest ist frei, also: Kalender zücken, Freunde einladen und dabei sein, wenn Rahlstedt seinen Traditionsverein feiert.