120 Jahre GAZi-Stadion auf der Waldau – das war das erste Spiel

Die traditionsreiche Heimspielstätte der Stuttgarter Kickers, das GAZi-Stadion auf der Waldau, feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. Kein anderer Fußballverein in Deutschland spielt so lange am selben Ort wie die Stuttgarter Kickers, auch wenn kein kontinuierlicher Punktspielbetrieb der Blauen auf der Waldau stattfand.