12:0! Der SV Eltern erlebt Horror-Abend

Nach einem Spiel, das wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte, stand Trainer Marco Rede und Antwort. Ein 12:0 - ein Ergebnis, das selbst erfahrene Fußballer erst einmal verarbeiten müssen. Im Gespräch mit FuPa spricht er darüber, wie oft er nach dem Schlusspfiff noch ungläubig auf die Anzeigetafel schaute, was in der Kabine bei einer 4:0-Pausenführung gesagt wird, und warum ihm nicht nur die Torflut, sondern vor allem die Breite der Torschützenliste wichtig ist. Außerdem erklärt er, wie sich das Team nach dem Abstieg der Vorsaison nun Rückenwind holt und wie er die Mannschaft nach diesem Kantersieg wieder auf den Boden der Tatsachen bringen will.

Fupa: Marco, wie oft hast du nach dem Schlusspfiff nochmal zur Anzeigetafel geschaut, um das Ergebnis zu glauben?

Marco: Ehrlich gesagt sehr oft. Ein so hohes Ergebnis habe ich persönlich noch nie erlebt und es ist auch einen Tag später kaum greifbar. Ich würde das Ergebnis aber nicht zu hoch hängen. Ich habe großen Respekt vor der Mannschaft und dem Trainerteam aus Eltern, die ja auch nicht ohne Grund andere Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte geschlagen haben. Sie haben jetzt einen schlechten Abend erwischt, aber zur Wahrheit gehört auch, dass Sie beim stand von 1:0 und beim 2:0 jeweils einmal alleine vor unserem Torwart standen und die Chance nicht genutzt haben. Ich wünsche Ihnen nur das beste und hoffe, dass sie diesen Abend schnell abhaken können.

FuPa: Zur Pause stand es schon 4:0, was sagt man da eigentlich noch in der Kabine?

Marco: Wir im Trainerteam haben daran appeliert, dass es wichtig ist früh das fünfte Tor zu machen um auch den anderen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Wichtig war uns zudem, dass hinten die Null stehen bleibt.

FuPa: Michael Eissing trifft viermal, Leon Schipper doppelt, freut dich mehr die Torflut oder die Breite der Torschützenliste?

Marco: Als Trainer freut es einen eher wenn alle offensiven Spieler treffen, damit alle Jungs Selbstvertrauen sammeln. Das Michael nach der Einwechslung dann 4 Tore schießt, spricht natürlich für Ihn. Vor allem das die jungen Spieler, die aus der A-Jugend gekommen sind noch getroffen haben, freut einen sehr. Sie betreiben sehr hohen Aufwand im Training und haben es sich absolut verdient.

FuPa: Nach dem Abstieg in der Vorsaison: Spürt ihr mit solchen Spielen so etwas wie Rückenwind für einen Neustart?

Marco: Das kann man schon so sagen. Nach vielen auch deutlichen Niederlagen in der Vorsaison ist es auch schön zu sehen, mal wieder eine andere Stimmung zu haben im Ort.

Fupa: Und Hand aufs Herz: Wie kriegst du die Jungs nach so einem 12:0 wieder runter auf den Teppich?

Marco: Der Abend soll definitiv gefeiert werden von den Jungs. Sowas erlebt man vermutlich nur einmal im Fußballerleben. Am Sonntag geht es aber weiter gegen eine starke Mannschaft aus Listrup, ab heute gilt darauf der volle Fokus. Wir wollen unseren Lauf fortsetzen und freuen uns auf spannendes Duell gegen Listrup.