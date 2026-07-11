12 Tore zum Ferienbeginn: C3 gewinnt spektakuläres Testspiel mit 7:5

Die C3 des SC St. Tönis siegte äußert torreich gegen die JSG Kerken. – Foto: Jens Terhardt

Die C3-Junioren des SC St. Tönis haben sich mit einem echten Torfestival in die Sommerpause verabschiedet. Im letzten Testspiel vor den Ferien setzte sich der Sportclub auf dem Rasenplatz im Yayla-Sportpark mit 7:5 gegen die JSG Aldekerk/Nieukerk II durch. Die rund 30 Zuschauer sahen eine äußerst unterhaltsame Begegnung, in der beide Mannschaften offensiv mutig auftraten und sich bis in die Schlussphase hinein einen offenen Schlagabtausch lieferten.

Zunächst gelang Kouker in der 25. Minute der Ausgleich für die Gäste. Nur zwei Minuten später drehte Kisters die Begegnung mit dem Treffer zum 1:2 vollständig zugunsten der JSG Aldekerk/Nieukerk II. Der Sportclub ließ sich von diesem schnellen Doppelschlag allerdings nicht aus der Ruhe bringen und zeigte die passende Reaktion.

Der Sportclub erwischte den besseren Start und ging bereits in der achten Minute in Führung. Alim Orumbaev erzielte das frühe 1:0 und belohnte damit eine engagierte Anfangsphase der Gastgeber. St. Tönis schien die Partie zunächst unter Kontrolle zu haben, musste Mitte der ersten Halbzeit jedoch innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Rückschläge verkraften.

Bereits in der 29. Minute stellte Joshua Odunukwe den Gleichstand wieder her. Nur vier Minuten später war die Partie erneut gedreht: Mikayel Apresyan traf in der 33. Minute zum 3:2 für den SC St. Tönis. Innerhalb von lediglich acht Minuten waren damit vier Treffer gefallen. Mit der knappen Führung für den Sportclub ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel äußerst torreich. St. Tönis kam zunächst wieder besser aus der Kabine und erhöhte in der 55. Minute durch Jakup Abazi auf 4:2. Erstmals an diesem Vormittag konnte sich der Sportclub damit einen Vorsprung von zwei Treffern erarbeiten.

Doch auch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Dicks verkürzte in der 60. Minute auf 4:3 und sorgte dafür, dass die Partie erneut völlig offen war. Die Antwort des Sportclubs folgte allerdings umgehend: Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Johannes Meyer den alten Abstand wieder her und traf zum 5:3.

Wer nun glaubte, die Partie würde sich beruhigen, wurde eines Besseren belehrt. Aldekerk/Nieukerk blieb offensiv gefährlich und kam in der 73. Minute durch den zweiten Treffer von Kouker erneut auf ein Tor heran. Das 5:4 leitete eine turbulente Schlussphase ein, in der beide Mannschaften nahezu im Minutentakt zu weiteren Möglichkeiten und Treffern kamen.

In der 77. Minute wurde Joshua Odunukwe vom Sportclub im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Joshua selbst sicher zum 6:4. Für den Angreifer war es bereits der zweite Treffer des Tages. Doch selbst dieser erneute Zwei-Tore-Vorsprung sorgte noch nicht für die Entscheidung. Nur eine Minute später traf Dicks ebenfalls zum zweiten Mal und brachte die Gäste mit dem 6:5 wieder unmittelbar heran.

Der Sportclub musste damit noch einmal um den Erfolg kämpfen. Die Mannschaft bewies in dieser entscheidenden Phase jedoch Moral und fand erneut die passende Antwort. Tristan Schwinn erzielte in der 82. Minute das 7:5 und sorgte damit schließlich für die Entscheidung in einer Begegnung, die von Beginn bis Ende kaum Zeit zum Durchatmen gelassen hatte.

Aus Sicht des SC St. Tönis überwogen nach dem Abpfiff die positiven Eindrücke. Die Mannschaft zeigte nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand eine starke Reaktion, ließ sich auch von den wiederholten Anschlusstreffern der Gäste nicht aus der Ruhe bringen und fand offensiv immer wieder Lösungen. Besonders erfreulich war, dass sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Joshua Odunukwe traf als einziger Spieler des Sportclubs doppelt.

Gleichzeitig zeigte die Partie jedoch sehr deutlich, in welchem Bereich nach der Sommerpause weiter intensiv gearbeitet werden muss. Fünf Gegentreffer sind trotz des erfolgreichen Ausgangs eindeutig zu viel. Mehrfach gelang es der Mannschaft nicht, einen herausgespielten Zwei-Tore-Vorsprung über einen längeren Zeitraum zu kontrollieren. Die defensive Stabilität, die gegenseitige Absicherung und das gemeinsame Verhalten gegen den Ball müssen daher in den kommenden Wochen gestärkt und verbessert werden.

Gerade nach eigenen Führungstreffern muss es dem Sportclub künftig besser gelingen, die Ordnung zu halten, Zweikämpfe konsequent zu führen und dem Gegner nicht unmittelbar wieder den Weg zurück in die Partie zu ermöglichen. Das Testspiel lieferte dem Trainerteam somit nicht nur viele positive offensive Erkenntnisse, sondern zeigte ebenso klar auf, dass die Defensive stabilisiert werden muss.

Unterm Strich verabschiedete sich die C3 mit einem Erfolg und reichlich Unterhaltung in die wohlverdiente Sommerpause. Nach zwölf Treffern, mehreren Wendungen und einer dramatischen Schlussphase dürfte dieses letzte Spiel vor den Ferien allen Beteiligten noch eine Weile in Erinnerung bleiben.

Spieldaten

SC St. Tönis C3 – JSG Aldekerk/Nieukerk II 7:5 (3:2)

Tore:

1:0 Alim Orumbaev (8.)

1:1 Paul Dominik Kouker (25.)

1:2 Timo Kisters (27.)

2:2 Joshua Odunukwe (29.)

3:2 Mikayel Apresyan (33.)

4:2 Jakup Abazi (45.)

4:3 Jakob Dicks (50.)

5:3 Johannes Meyer (52.)

5:4 Paul Dominik Kouker (63.)

6:4 Joshua Odunukwe (67., Foulelfmeter)

6:5 Jakob Dicks (68.)

7:5 Tristan Schwinn (70+2.)

Wettbewerb: Testspiel

Spielort: Yayla-Sportpark, Kunstrasenplatz

Zuschauer: 30

Schiedsrichter: Sascha Müller

Aufstellung SC St. Tönis C3

Finn Heisters – Can Dogan, Lorian Selimi, David Volkenannt, Yasser Chalhoub – Max Steiner, Moritz Maus, Johannes Meyer, Alim Orumbaev, Mikayel Apresyan – Joshua Odunukwe.

Weitere eingesetzte Spieler beziehungsweise Bank:

Hanno Seekatz, Rassan Al-Doski, Jon Beqiri, Jayden Chounchio, Jakup Abazi, Loran Ismail, Tristan Schwinn.

Trainerteam:

Jens Terhardt, Wolfgang Steiner und Alex Döring.

Aufstellung JSG Aldekerk/Nieukerk II

Finn Heinen – Lionel Czarnetzki, Paul Dicks, Bartosz Konopinski, Jan Müggenborg, Silas Weber, Gino Bär, Bodi-Erdene Gerelt-Od, Ernes Hajdari, Timo Kisters, Christopher Müller, Joshua Schulz, Jakob Dicks, Paul Dominik Kouker, Jerome Solltetbeck.

Trainer: Luca Barian.