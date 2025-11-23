12 Tore gegen Schlusslicht: "Statementsieg" des TSV Grünwald

tsv grünwald, grün, gegen svn münchen, 22.11.2025 michael hutterer – Foto: brouczek

Der TSV Grünwald setzt sich mit 12:1 gegen den SV Neuperlach durch und verkürzt den Abstand zur Tabellenspitze der Landesliga Südost.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr TSV Grünwald Grünwald SVN München SVN München 12 1 Abpfiff Sebastian Koch hatte seine Spieler gewarnt: „Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, sagte der Trainer des TSV Grünwald vor dem Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Neuperlach. Gleichzeitig war aber auch er überzeugt: „Die Jungs werden mit Sicherheit die nötige Ernsthaftigkeit zeigen.“ Das taten sie: Im bislang torreichsten Saisonspiel der Landesliga Südost feierten sie einen 12:1 (4:0)-Erfolg. Koch war entsprechend angetan: „Heute hat die Mannschaft ein Statement abgegeben. Wir sind rausgegangen, um dieses Spiel vom ersten Moment an zu kontrollieren, und genau das haben die Jungs umgesetzt, mit Klarheit, mit Tempo, mit absoluter Entschlossenheit.“

tsv grünwald, grün, gegen svn münchen, 22.11.2025 sebastian koch, marco bornhauser – Foto: brouczek

Das 1:0 erzielte Laris Stjepanovic nach einem Fehlpass der Gäste (8.). „Da hat er gut antizipiert“, so Koch. Das 2:0 durch Felix Triftshäuser (10.) und das 3:0 durch Marcel Kosuch (12.) waren Folge des Grünwalder Dauerdrucks. Als dann SVN-Keeper Wassim Zormati nach einem Foul am durchgebrochenen Stjepanovic Rot sah (21.), war die Partie entschieden. Stjepanovic schraubte mit dem 4:0 und 5:0 (24., 48.) sein Konto auf 19 Treffer, Spitzenwert der Liga. Marco Bornhauser (50.), Daniel Leugner (62., 68.), David Halbich (79.), ein Eigentor von Hayati Yilmaz (84.) sowie Leander Bublitz (85., 90.) sorgten für den Rest.