12. Titel und DFB-Pokal-Quali: Hansa Rostock sichert sich den Pokal

Mit diesem tragischen Verlust ging man in die Partie, um nach dem enttäuschenden Abschluss in der 3. Liga, bei dem der Aufstieg in Liga 2 knapp verfehlt wurde, wenigstens das Minimalziel zu erreichen.

Das Endspiel stand schon vor Anpfiff unter einem traurigen Stern, denn es war maßgeblich vom Gedenken an den verstorbenen Hansa-Fan Moritz geprägt. Der 37-Jährige war in der vergangenen Woche beim Auswärtsspiel in Saarbrücken von einem Zaun gestürzt und unter der Woche an den Folgen seiner schweren Verletzung gestorben.

Die Rollen am "Finaltag der Amateure" waren gegen die von Heiner Bittorf trainierte Mannschaft ohnehin klar verteilt. Es war die direkte Neuauflage des Vorjahresfinals, das der Favorit damals noch deutlich mit 7:0 für sich entschieden hatte.

Dominanter Start und die erlösende Führung

Erwartungsgemäß dominierte Rostock das Spiel gegen die sehr tief stehende Pastower Defensive um Lars Hendrik Westendorf, Paul Ludwig Bohlmann, Niklas Mönck, Paul Valentin Bode und Hannes Mietzelfeld. Nach 17 Minuten durchbrach der Drittligist das Bollwerk, als Cedric Harenbrock seinen Gegenspieler nach einer kurz ausgeführten Ecke mit einer schönen Bewegung aussteigen ließ und mustergültig in den Rückraum ablegte.

Dort traf Kunze mit der Innenseite aus rund 15 Metern per platziertem Flachschuss zur 1:0-Führung, während Lukas Wallner wenig später per Kopf an der Latte scheiterte (22.). Anschließend fanden die Mittelfeldakteure Tim Fürstenau, Sebastian Synwoldt, Guido Kocer und Tony-Glen Siegmund besser ins Spiel und machten den Außenseiter etwas mutiger.

Hansa-Torwart Philipp Klewin musste in der 35. Minute einen ersten Abschluss parieren, bevor ein weiterer Versuch des Gegners kurz darauf nur am Außennetz landete.

Schnelle Vorentscheidung nach dem Seitenwechsel

Die Rostocker, die in der Zentrale auf Viktor Bergh, Franz Pfanne, Marco Schuster, Jonas Dirkner und Kenan Fatkic bauten, kamen fokussierter aus der Halbzeitpause. Holten wurde in der 48. Minute stark in Szene gesetzt, tauchte halbrechts auf und schob den Ball aus spitzem Winkel an Keeper Danny Zimmermann vorbei zum 2:0 ein.

Pastow gab sich jedoch nicht auf und zwang Torhüter Klewin durch einen Abschluss aus kurzer Distanz zu einem starken Reflex (53.), der den Anschlusstreffer von Max Krötsching verhinderte. Die endgültige Entscheidung fiel auf der anderen Seite, als Krauß parallel zum Strafraum in die Mitte zog (57.). Sein wuchtiger Distanzschuss schlug unhaltbar im langen Eck ein und stellte das Ergebnis auf 3:0.

Souveräne Spielkontrolle und Ausblick

Nach einer knappen Stunde war die Partie entschieden, woraufhin die Rostocker das Spiel mit sicherem Passspiel verwalteten und den Gegner hinterherlaufen ließen. Der eingewechselte David Hummel ließ in der 73. Minute noch eine Großchance liegen, als er dem bereits geschlagenen Torhüter den Ball direkt in die Arme schoss.

In der Schlussphase erhielten bei Rostock zudem Andreas Voglsammer, Milosz Brzozowski, Felix Ruschke und Fiete Bock Einsatzzeiten, während bei Pastow Samuel Kammerer, Albert Romashkin, Jan Rudlaff, Carlo Lange und Lennart Wolff eingewechselt wurden.

Es blieb schlussendlich beim ungefährdeten 3:0, womit die Kogge im gesamten Wettbewerb nur ein einziges Gegentor hinnehmen musste und standesgemäß in den DFB-Pokal einzieht. Der F.C. Hansa verabschiedet sich mit dem erreichten Minimalziel nun in die Sommerpause und richtet den Blick auf die Planungen für die neue Spielzeit.

Nicht dabei sein wird Torwarttrainer Dirk Orlishausen. Nach Acht Jahren beim FCH gehen beide Parteien getrennte Wege.