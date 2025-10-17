12. Spieltag mit Titelduell und Abstiegskampf pur

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht ganz im Zeichen des Gipfeltreffens zwischen VfL Wildeshausen und VfL Stenum. Beide Teams zählen zu den heißesten Titelanwärtern und trennen in der Tabelle gerade einmal ein Punkt – Spannung ist also garantiert. Dahinter lauern GVO Oldenburg und Frisia Wilhelmshaven, die von möglichen Ausrutschern der Konkurrenz profitieren wollen. Im Tabellenkeller kämpfen Abbehausen, Wiefelstede und TV Jahn Delmenhorst um dringend benötigte Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Liga verspricht erneut Tore, Emotionen und richtungsweisende Ergebnisse im Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt.

Der Heidmühler FC ist nach dem 2:2 in Rastede seit drei Spielen ungeschlagen und hat sich ins Mittelfeld vorgearbeitet. Wardenburg hingegen kassierte zuletzt eine bittere 0:6-Heimpleite gegen Frisia und steht defensiv massiv unter Druck. Besonders die Auswärtsschwäche macht dem VfR zu schaffen. Heidmühle geht als klarer Favorit in diese Partie und will die Serie weiter ausbauen.

Der VfL Oldenburg II steckt mit nur elf Punkten im unteren Tabellenmittelfeld fest und braucht dringend Konstanz. Nach der 1:5-Niederlage in Obenstrohe gilt es, die Defensive zu stabilisieren. Rastede zeigte zuletzt beim 2:2 gegen Heidmühle Moral, muss aber auswärts mehr Durchschlagskraft beweisen. In einem Duell zweier Wundertüten ist ein offenes Spiel zu erwarten.

Für Abbehausen läuft in dieser Saison kaum etwas zusammen – noch immer wartet der Tabellenletzte auf den ersten Sieg. Großenkneten hingegen gehört mit 22 Punkten zur erweiterten Spitzengruppe und will den Anschluss nach oben halten. Besonders die stabile Defensive und das schnelle Umschaltspiel zeichnen das Team von Trainer Schütte aus. Abbehausen braucht ein kleines Wunder, um hier zu punkten.

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat sich mit zwei Siegen in Serie wieder in der Spitzengruppe festgesetzt und überzeugt mit defensiver Stabilität. Hude dagegen kommt nach dem 2:2 in Abbehausen nur schwer in Tritt und kämpft gegen den Negativtrend. Besonders auswärts hat der FC bisher kaum überzeugt. Frisia dürfte mit dem Rückenwind der letzten Wochen erneut drei Punkte anpeilen.

Aufsteiger Nordenham spielt bislang eine starke Saison und hat sich mit 19 Punkten früh im gesicherten Mittelfeld etabliert. Wiefelstede dagegen steckt nach nur vier Punkten tief im Tabellenkeller. Der SVE zeigte zwar zuletzt Kampfgeist beim 1:1 gegen Wildeshausen, doch es fehlt an Durchschlagskraft im Angriff. Nordenham ist klarer Favorit, darf den Gegner aber nicht unterschätzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Stenum

Das absolute Topspiel des Spieltags: Der Dritte trifft auf den Ersten. Wildeshausen ist als einziges Team der Liga noch ungeschlagen, während Stenum mit 40 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive stellt. Beide Teams sind in überragender Form und wollen ein Ausrufezeichen im Titelrennen setzen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein hochklassiges Bezirksligaspiel mit echter Meisterschaftsatmosphäre freuen.

Für TV Jahn Delmenhorst bleibt es eine schwere Saison: Nur ein Sieg aus elf Spielen und Tabellenplatz 14 sprechen eine deutliche Sprache. Gegen den Tabellenzweiten GVO Oldenburg, der mit 45 erzielten Toren die beste Offensive der Liga stellt, wartet eine Herkulesaufgabe. GVO will nach dem klaren 4:1 gegen Tur Abdin weiter Druck auf Spitzenreiter Stenum machen. Alles andere als ein Auswärtssieg der Oldenburger wäre eine Überraschung.