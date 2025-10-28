– Foto: Rene Wenzel

12. Spieltag der Kreisliga Holzminden: 38 Tore in 5 Spielen Holzminden und Wesertal feiern Kantersiege – Bodenwerder trifft zweistellig, während Eschershausen erneut verliert

Ein Wochenende mit spektakulären Ergebnissen und vielen Toren prägte den zwölften Spieltag der Kreisliga Holzminden. Gleich drei Teams erzielten acht oder mehr Treffer, während die Spitze des Tableaus weiter vom TSV Holenberg angeführt wird. Holzminden und Bodenwerder bleiben aber dicht dahinter – und beeindruckten mit klaren Erfolgen.

SV 06 Holzminden – TSV Ottenstein (8:0) Ein einseitiges Spiel im Holzmindener Stadion: Der SV 06 dominierte den TSV Ottenstein nach Belieben und gewann hochverdient mit 8:0. Bereits zur Pause führte der Gastgeber mit 3:0, ehe die Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch einmal deutlich zulegte.

Lennard Ebert avancierte mit einem Viererpack (15’, 71’, 78’, 89’) zum Mann des Spiels. Auch Ahmet Cansever (28’, 50’), Gereon Preuss (36’, Eigentor) und Jonah Brüning (62’) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Für Holzminden, das nun bei 26 Punkten steht, war es der achte Saisonsieg und gleichzeitig ein klares Statement an die Konkurrenz. Ottenstein bleibt nach der deutlichen Niederlage mit 13 Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.

Trainer Sören Eilers (Holzminden) zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden, mahnte aber auch zur Fokussierung auf die kommenden Aufgaben: „Auch in der Höhe war das ein vollkommen verdienter Sieg. Wir haben es endlich mal durchgespielt, das Tempo relativ hoch gehalten – damit bin ich sehr zufrieden. Ottensteins Torhüter hat gerade in der ersten Halbzeit zwei, drei richtig starke Paraden gezeigt und das Ergebnis noch in Grenzen gehalten. Insgesamt aber ein hochverdienter Sieg, auch auf dem Kunstrasen für uns. Nächste Woche in Holenberg wird das natürlich ein ganz anderes Spiel. Ich bin heute zufrieden, aber wir müssen schnell umschalten auf die Vorbereitung für das Topspiel.“

___ SCM Bodenwerder – SG Sollingtor (10:1) Ein echtes Schützenfest feierte der SCM Bodenwerder beim 10:1-Heimerfolg über die SG Sollingtor. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SCM mit vier Treffern den Grundstein, nach der Pause wurde es dann zur Demonstration.Sertac Sahbaz (6’, 78’) und Tresor Nibizi (15’, 25’, 57’, 64’) sorgten mit ihren Treffern für die Vorentscheidung, während Francesco Puoti (22’), Francesco Startari (54’), Dario Winter (60’) und Martino Minniti (66’) das Ergebnis zweistellig machten. Für die Gäste traf Ahmed Mosa (17’) zum zwischenzeitlichen 1:2.Bodenwerder bleibt mit 26 Punkten auf Rang drei und hat sich eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet, während Sollingtor auf Platz 13 verharrt.

___ SG Wesertal – SG Holzberg (8:0) Auch in Heinsen fielen reichlich Tore: Die SG Wesertal überrollte die SG Holzberg mit 8:0 und unterstrich ihre Heimstärke. Schon nach 45 Minuten war beim Stand von 4:0 alles entschieden.

Maximilian Bartsch (8’, 23’, 25’) glänzte mit einem Hattrick, Marian Niklas Henke (32’) und Ioan-Valentin Strajeriu (47’) legten nach. In der Schlussphase trafen George-Vasile Ciuculet (50’, 83’) und Kevin Argentiero (66’).

Mit nun 21 Punkten klettert Wesertal auf Rang fünf, während Holzberg (7 Punkte) weiter tief im Tabellenkeller steckt.

___ MTSV Eschershausen – VfL Dielmissen (1:4) Trotz eines Blitzstarts durch Fabian Bertram (2’) ging der MTSV Eschershausen gegen den VfL Dielmissen mit 1:4 unter. Die Gäste drehten die Partie durch Treffer von Ayman Elwayss (11’), Rami Bero (15’), Manuel Lehnhoff (50’) und Mark Meier-Mahlert (61’).

Für Eschershausen ist es die sechste Saisonniederlage, während Dielmissen mit nun 18 Punkten weiter in der oberen Tabellenhälfte mitmischt.