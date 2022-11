12. Spieltag - Bleibt Borea vor Niesky? Der SC Borea Dresden liegt einen Punkt vor der Eintracht aus Niesky - beide müssen Sonnabend um 14:00 Uhr ran.

Ebenfalls am Samstag um 14:00 Uhr empfängt der Königswarthaer SV 1990 (8.) den Dresdner SC 1898 (6.) an der Winze. Den Platzherren fehlt Patrick Preusche auf Grund einer Gelb-Rot-Sperre. Auf dem Kunstrasenplatz am Vorwärtsstadion empfängt der abstiegsbedrohte Radeberger SV (14.) zeitgleich den VfB Weißwasser 1909 (7.). Die Gäste konnten zuletzt ordentlich punkten und feierten drei Siege in Folge.

Nur 21 Stunden später beginnt der zweite Teil des 12. Spieltags in der Landesklasse Ost. Um 11:00 Uhr empfängt der TSV Rotation Dresden 1990 (4.) die SG Crostwitz 1981 (3.) zum Spitzenspiel. Bei den Gästen entspannt sich die Personalsituation wieder etwas, lediglich Kapitän Gabriel Gärtner fehlt weiter auf Grund einer Rotsperre (insgesamt sechs Spiele Sperre). Drei Stunden später gastiert der TSV Cossebaude (13.) auf dem Sportplatz am Hänscheberg beim FSV 1990 Neusalza-Spremberg (9.). In der 1. Hauptrunde des diesjährigen Landespokals Sachsen setzten sich die FSV Kicker knapp mit 2:3 (2:2) nach Verlängerung in Cossebaude durch. Noch weiter unten in der Tabelle kämpfen der SV 1910 Edelweiß Rammenau (15.) und der Hoyerswerdaer FC (11.) um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Platzherren müssen auf den rotgesperrten Danny Andreas verzichten.