12. Spieltag - Anstoß schon 13:30 Uhr Fünf Begegnungen des 12. Spieltags stehen in der Kreisoberliga Oberlausitz am Samstag an - am Sonntag gibt es ein Derby.

So empfängt der SV Neueibau (5.) den Bertsdorfer SV (3.) zum Derby. Die Begegnung hätte es schon am vergangenen Wochenende im Kreispokal Viertelfinale geben sollen, doch das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Kellerduell stehen in Gebelzig und Cunewalde an. Der SV Gebelzig 1923 (10.) hat den Tabellenletzten SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.) zu Gast auf dem heimischen Rasen und die TSG Lawalde (12.) empfängt den SV Aufbau Kodersdorf (11.) auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum am Eichberg in Cunewalde (Bild). Weiter oben in der Tabelle geht es ebenfalls eng zu. Spitzenreiter LSV Friedersdorf reist zum FSV Kemnitz (6.). Beide Mannschaften zogen am vergangenen Wochenende erfolgreich in das Kreispokal Halbfinale ein und haben aktuell richtig Rückenwind. Verfolger SV Lok Schleife liegt nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer und könnte mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SC Großschweidnitz-Löbau (7.) den Rückstand verkürzen. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Sportkomplex an der Schule in Schleife. Im einzigen Sonntagsspiel empfängt der Aufsteiger Holtendorfer SV (9.) den Traditionsverein NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 vor den Toren der Kreisstadt zum Derby. Spielfrei hat die Nieskyer Eintracht Reserve (8.). Am Folgewochenende steht der 13. und letzte Spieltag an. (gs)