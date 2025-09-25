12 Spiele Verbot, 1000 Euro Strafe: XXL-Strafe für Bezirksliga-Trainer

Für den FC Neheim-Erlenbruch läuft die zweite Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte ausbaufähig. Nachdem die Sauerländer im letzten Sommer mit Bravour die Rückkehr in die "Bundesliga des Sauerlandes" geschafft hatten, kassierte man zu Ligabeginn vier Pleiten in Folge. Am 5. Spieltag, dem 7. September, war dann Landesliga-Absteiger Fatih Türkgücü Meschede, ebenfalls noch punktlos, am Ruhr-Möhne-Sportplatz zu Gast. Doch das 2:2-Remis sorgte nicht wegen sportlicher Aspekte in der heimischen Presse für Schlagzeilen.

Im Mittelpunkt stand stattdessen Schiedsrichterin Geena Schlüter-Isenbeck aus dem Soester Fußballkreis. Auslöser war eine gelb-rote Karte gegen Erlenbruchs Suleymane Conde kurz vor der Halbzeitpause, mit der sowohl Trainer Amer Siala als auch sein Gegenüber Faton Veseli nicht einverstanden waren. Schiedsrichterbeobachter, die Schlüter-Isenbeck an diesem Sonntag im Blickpunkt hatten, nahmen im Zuge der Ampelkarte Beleidigungen ausgehend von Erlenbruchs Trainerbank gegen die Unparteiische wahr und fertigten deshalb einen Sonderbericht an. Schlüter-Isenbeck hatte diese Beleidigungen offenbar nicht bemerkt.

Im Anschluss dessen wurde Erlenbruch-Trainer Siala zu einer Sperre von zwölf Spielen verdonnert. Für ihn rückt vorübergehend Reservetrainer Nadir Omeirat auf den Posten. Der erklärte der "Westfalenpost" nach seinem Debüt als Bezirksligacoach: "Wir wissen, was vorgefallen ist und besprechen das intern. Die Sache ist jedenfalls noch nicht geklärt, aber wir werden dagegen vorgehen und Einspruch einlegen." Es sei keine Schiedsrichterbeleidigung gewesen, so Omeirat. Dies sah das Bezirkssportgericht 4 um den Vorsitzenden Rolf Lehmann offenbar anders. Es bleibt nicht nur bei der Zwölf-Spiele-Strafe wegen "grober Beleidigungen der Schiedsrichterin und seinem grob unsportlichen Verhaltens", hinzu muss Amer Siala auch noch ein Bußgeld von 1000 Euro zahlen.