12 Scorer in einem Spiel: Timo Bock ballert sich zum Spieler der Woche

Foto: TSV Leinfelden / FuPa-Grafik

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Timo Bock vom TSV Leinfelden hat beim 17:1-Auswärtssieg gegen den SV Rot II einen Tag für die Geschichtsbücher erlebt. Der Stürmer der Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen erzielte zehn Tore und bereitete zwei weitere vor. Damit war er der überragende Mann auf dem Platz und sicherte seinem Team die Tabellenführung.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals zehn Tore geschossen zu haben“, sagt Timo Bock, der den 17:1-Auswärtssieg seines TSV Leinfelden beim SV Rot II mit zehn Treffern und zwei Vorlagen prägte. „Daher ist es ein einmaliges Gefühl, so etwas zu erleben.“ Mehr muss man zu einer persönlichen Bestmarke kaum sagen; der Abend in Rot steht für sich. Dass der Angreifer nicht nur vollstreckte, sondern zusätzlich zweimal auflegte, zeigt die Breite seines Auftritts in einem Spiel, das in seiner Deutlichkeit selten ist.

Auf den Rekord folgte kein exzessiver Abend, wie Bock betont: „Nach dem Spiel wurde nicht groß gefeiert, jedoch ist die Freude darüber, nach dem dritten Spieltag auf dem ersten Platz zu stehen, in der Mannschaft deutlich spürbar.“ Zwischen persönlicher Sternstunde und kollektiver Zielsetzung liegt für den Leinfeldener nur ein kurzer Gedanke: Die Tabelle zählt, nicht die Zehner-Marke. Zwischen Empathie und Wettbewerb

Auf die Frage nach möglichen Mitleidsregungen angesichts des Spielstands findet Bock klare Worte: „Ich würde es nicht als Mitleid bezeichnen. Irgendwann hört man einfach auf, die Tore zu zählen das ist alles.“ Die Aussage steht für Professionalität in einer Partie, die früh entschieden war. Ebenso wichtig ist ihm der Umgang miteinander über 90 Minuten hinaus: „Das gegnerische Team war zu jeder Zeit fair, und auch nach dem Abpfiff wurde abgeklatscht, kurz gesprochen und weiterhin viel Erfolg gewünscht.“