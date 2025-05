1:2-Niederlage gegen Vilzing: Eintracht Bamberg legt Einspruch ein

Den Einspruch der Bamberger hat Fabian Frühwirth, Pressesprecher und stellvertretender Geschäftsführer des Bayerischen Fußall-Verbands (BFV), auf FuPa-Anfrage bestätigt: "Ja, das ist korrekt. Im Moment werden gerade die Stellungnahmen der beiden Vereine eingeholt." Ob ein Verfahren eröffnet werden wird, das hängt nun maßgeblich davon ab, wie das mit großer Spannung erwartete Urteil des Schiedsgerichts des Oberlandesgerichts Nürnbergs in der Causa Schwaben Augsburg ausfällt. Das Urteil soll im Laufe des Donnerstags (15. Mai) bekanntgegeben werden und wird dann den Vereinen mitgeteilt, hat Tina Haase, Richterin am Oberlandesgericht und Leiterin der Justizpressestelle, ebenfalls auf FuPa-Nachfrage mitgeteilt.



Je nachdem wie das Urteil ausfällt. Fest steht: Das Verbandssportgericht müsste im Fall der Fälle in Windeseile entscheiden. Schließlich steht am kommenden Wochenende der 34. und letzte Spieltag auf dem Programm. Würde dem Bamberger Einspruch tatsächlich stattgegeben werden und die drei Punkte aus dem Vilzing-Spiel würden den Domreitern am grünen Tisch zugesprochen werden, hätte das erneut massive Auswirkungen auf den Abstiegskampf. Denn dann könnten die Bamberger doch noch die SpVgg Hankofen-Hailing vom Relegationsplatz abfangen. Die DJK Vilzing wollte sich auf FuPa-Anfrage noch nicht zur Thematik äußern. Die Oberpfälzer hatten mit Elija Härtl, Jonas Goß, Josef Gottmeier und Erol Özbay vorschriftsgemäß vier U23-Spieler im Kader. Es kann sich demzufolge nur um eine Frage der Staatsangehörigkeit handeln...



Was sagt der FC Eintracht Bamberg dazu? Vorstandssprecher Sascha Dorsch: "Es gilt ja nach wie vor die Spielordnung des BFV. Und bei einem Vilzinger Spieler sind uns Ungereimtheiten aufgefallen. Wir haben nun den Verband gebeten, das Ganze zu prüfen und gegenbenenfalls zu sanktionieren. Nichts gegen Vilzing, aber wir befinden uns in einer sportlichen sehr prekären Lage und wir wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die uns zustehen."