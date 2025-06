12 "Neuzugänge": Bruckmühl startet stark verändert in der Bezirksliga

Mit zahlreichen neuen und teilweise auch altbekannten Gesichtern ist der Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl am Montag in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison gestartet.

23 Feldspieler sowie vier Torhüter standen dem Trainerteam bei der ersten Einheit zur Verfügung. Neben den drei bereits bekannten Neuzugängen Ajdin Mehinovic , Tobias Bloier , und Niko Hable waren auch zahlreiche altbekannte Gesichter dabei. Die Routiniers Philipp Keller, Gerhard Stannek, Luca Piga und Maximilian Gürtler kehren aus der zweiten Mannschaft zurück. Zudem schließen sich die beiden Eigengewächse Manuel Wenzel und Constantin Bruens nach einer Saison beim TuS Bad Aibling wieder dem SVB an.

Bruckmühl – Endlich geht es wieder los! Am Montag ist beim SV Bruckmühl der Startschuss für die kommende Bezirksliga-Saison gefallen. Bei optimalen äußerlichen Bedingungen stand unter der Leitung von Benedikt Aigner, dem neuen Co-Trainer der "Ersten" , die erste Trainingseinheit für den neuformierten Kader an. Erich Dreher, Trainer der Kreisklassen-Mannschaft, vertrat den noch im Urlaub weilenden Chefcoach Mike Probst.

Mit Paul Mitterhuber, Kilian Mayer und Maximilian Meyer gehören zudem drei Talente aus der letztjährigen A-Jugend der SG Bruckmühl/Götting/Vagen ab sofort fest zum Trainingskader. Letzterer soll weiter primär in der U19 zum Einsatz kommen, aber bereits jetzt erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.

Zudem starten aus der „Zwoaten“ Lucas Heider, Markus Pergelt und Kilian Huber, der vom SV Bad Feilnbach zum SVB wechselt, mit der ersten Mannschaft in die Vorbereitung. Beim Trainingsauftakt fehlten Leon Schalli (Kreuzbandriss), Marlon Radzynski (Sprunggelenk), Niklas Macek (Knöchel), Anian Folger (Krankheit), Johannes Brendle (Sprunggelenk) und Manuel Künzler. Des Weiteren pausiert Franz Schreder, der ohnehin mit einer schweren Schulterverletzung für eine längere Zeit nicht zur Verfügung gestanden wäre, vorerst mit dem Fußball.

Erstes Testspiel gegen FC Deisenhofen U19

Nach der obligatorischen Auftaktansprache von Abteilungsleiter Michael Straßer und dem sportlichen Leiter Stephan Keller sowie weiteren Worten von Benedikt Aigner und Torwarttrainer Johannes Rottmüller ging es für die Feldspieler in zwei Gruppen zum Aufwärmen. Im Anschluss folgten eine Spielform und Läufe auf der Tartanbahn.

Bereits am kommenden Wochenende steht der erste Test gegen die U19 des FC Deisenhofen an. Weitere Freundschaftsspiele sind gegen den SV Münsing-Ammerland (02. Juli/19:30 Uhr/Auswärts), den SV Ampertal Palzing (12. Juli/15 Uhr/Heim), den SV Ostermünchen (15. Juli/19:30 Uhr/Heim) und den SV München West (19. Juli/14 Uhr/Heim) geplant.

Mehrere Derbys stehen in der Bezirksliga an

Der Kunze Cup findet dieses Jahr als Martin Zellner Gedächtnis Cup, in Erinnerung an den im Frühjahr verstorbenen Mädchen-Verantworlichen, statt. Am 05. Juli ab 14 Uhr gastieren erneut die beiden Landesligisten TSV Murnau und der TSV 1860 Rosenheim im Mangfallstadion.

Inzwischen steht auch die Ligen-Einteilung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) fest. In der Bezirksliga Ost geht es gegen den Mitabsteiger VfB Forstinning, den FC Aschheim, den TSV Ampfing, den SV Miesbach, den TSV Petershausen, den TuS Holzkirchen, den TSV Zorneding, den TSV Dorfen, den FC Töging, den SV Saaldorf, den TSV Siegsdorf, den TSV Waldperlach sowie gegen die Aufsteiger SB DJK Rosenheim, FC Ebersberg und SV Aschau/Inn.