12. Neuer in Roding: Landesligist holt Haibach-Kapitän Fuchs

„Mit Alexander und auch mit seinem Vater Christian waren wir nun schon mehrere Monate in regem Kontakt und haben nie lockergelassen. Wir wollten Alexander unbedingt bei uns haben, weil er mit seinen 23 Jahren ein absoluter Leader ist. Deshalb sind wir glücklich, dass wir nun endlich Vollzug melden können. Neben seinen außergewöhnlichen fußballerischen Qualitäten ist er ein Spielertyp, der gerne Verantwortung übernimmt. Genau das brauchen wir in der neuen Saison. Im Spiel mit und gegen den Ball findet er nahezu immer eine Lösung. Außerdem passt er aufgrund seiner fußballerischen Ausbildung perfekt in unser Anforderungsprofil“, erklärt Rodings sportliche Führung um Christian Fleischmann und Jürgen Weigl mit Begeisterung.



Der aus Haibach im Landkreis Straubing-Bogen stammende und dort wohnende Alexander Fuchs durchlief wie fast alle seiner zukünftigen Teamkameraden eine exzellente fußballerische Jugendausbildung – in diesem Fall im NLZ des ASV Cham. Anschließend schloss er sich dem Herrenbereich seines Heimatvereins SV Haibach an, wo er als Jungspund einen großen Anteil am kometenhaften Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga hatte. Als junger Kapitän führt er sein Team in der Kreisliga Straubing an, aktuell rangiert man auf dem vierten Tabellenplatz. Zehn Tore als Mittelfeldspieler und seine unbestrittenen Leader-Qualitäten runden seine Vita ab.



Obwohl sein Herz sehr an seinem Heimatverein hängt, ist für Fuchs die Zeit gekommen, sportlich den nächsten Schritt beim Landesligisten TB Roding zu gehen. Dass auf ihn beim TB mit Cheftrainer Andreas Klebl ein guter Bekannter aus vergangenen ASV-Cham-Zeiten wartet, dürfte die Entscheidung durchaus leichter und interessanter gemacht haben.



„Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, da ich in Haibach mit meinen Freunden in den letzten Jahre mit viel Spaß und sehr erfolgreich Fußball spielen konnte. Dafür möchte ich mich bei allen Mitspielern, Trainern, und Verantwortlichen in Haibach herzlich für das große Verständnis bedanken. Nach sehr guten Gesprächen mit Christan Fleischmann, Jürgen Weigl und Andreas Klebl, den ich aus meiner Jugendzeit aus Cham kenne, habe ich mich für den TB Roding entschieden. Ich möchte den nächsten Schritt in meiner sportlichen Karriere machen und mich in der Landesliga beweisen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die erneute Zusammenarbeit mit Andy Klebl in Roding und hoffe mit meinen Leistungen zum Erreichen unserer gemeinsamen Ziele beitragen zu können“, nimmt Alexander Fuchs Stellung zu seinem Wechsel an die Rodinger Reibn.



Ein paar wenige Positionen werden die Turner noch besetzen, ehe die Kaderplanung für die neue Saison final abgeschlossen ist. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich das verjüngte Team innerhalb des neuen sportlichen Konzepts unter Cheftrainer Andreas Klebl entwickeln wird.