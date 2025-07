12 neue Spieler: Steinsberg freut sich auf die „jungen Wilden“

Und zwar die Tatsache, dass Dobler zum Trainingsauftakt gleich zwölf neue Spieler begrüßen durfte. Neun davon stammen aus der eigenen Jugend. Aus der A-Jugend der JFG Naab-Regen 06 stoßen mit Jonas Schlehuber, Vinzenz Ziegler, Dominic Stahl, Marat Sebast, Marcel Schreiber, Julian Haß, David Schmeiduch, Michael Sattler und Yannick Paksa gut ausgebildete Spieler ins Team. Die A-Jugend der JFG konnte das vergangene Spieljahr in der Bezirksoberliga sportlich auf den dritten Tabellenplatz abschließen, weshalb man den neuen Spielern durchaus was zutraut im Laufe der langen Saison.



Vom Ligakonkurrenten ATSV Pirkensee-Ponholz wechselte Christian Moser zurück nach Steinsberg. Moser stammt ebenfalls aus der JFG-Jugend und war bereits zwei Jahre in der Kreisklasse für Steinsberg aktiv, ehe er sich PiPo anschloss. Nun führt der Weg wieder zurück nach Steinsberg. Zudem wechselt Christoph Kitzinger vom Kreisklassisten ASV Batzhausen eine Liga höher, er verlegte seinen Lebensmittelpunkt nach Steinsberg. Für Mario Hartl konnte man ein Zweitspielrecht erhalten.



Ein heimlicher Neuzugang ist zudem auch seit einigen Wochen wieder am Ball. Fabian Moser (27), der immerhin schon zwei Jahre beim TSV Kareth-Lappersdorf in der Landesliga verbrachte, trainiert mittlerweile wieder fleißig mit. Nachdem er sich im Aufstiegsjahr als feste Größe im Team etablierte, sich dann jedoch eine schwere Verletzung am Knie zuzog, pausierte er das komplette letzte Spielerjahr, möchte aber nun wieder für den FSV auflaufen. Zusammen mit Torjäger Dominik Pfab und Torwart Christoph Schafberger gehört Moser schon zu den erfahrensten Spielern in Doblers Team. Der Großteil der Spieler ist nach 2000 geboren und im Schnitt jünger als 23 Jahre. Überhaupt besteht das Team überwiegend aus einheimischen Spielern, fast 90 Prozent stammen aus dem eigenen Nachwuchsbereich.



Beim FSV blickt man optimistisch aufs neue Spieljahr und fiebert dem Start entgegen. Das der junge spielstarke Kader Spaß bereiten kann, zeigte man zum Beispiel beim Testspiel vor einer Woche gegen den SC Katzdorf (Kreisliga Schwandorf). Gegen den ehemaligen Bezirksligisten konnte man mit 6:1 gewinnen. Trotz der Euphorie ist Coach Peter Dobler lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass sein junger Kader sicher im ein oder anderen Moment noch Lehrgeld zahlen wird und warnt daher vor zu hohen Erwartungen aus dem Umfeld.



Da auch im kommenden Jahr wieder mit einigen Neuzugängen aus der eigenen Jugend gerechnet wird, hat sich der FSV Steinsberg entschlossen, zu dieser Saison wieder eine eigenständige Reserve ins Rennen zu schicken. Bis zur vergangenen Saison war man hier noch Teil einer Spielgemeinschaft mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg und der SpVgg Wolfsegg. Nach dem Abstieg aus der A-Klasse haben sich alle drei Vereine entschlossen, eigenen Wege zu gehen. Beim FSV probiert man es daher wieder auf eigene Faust. Mit Dennis Wilke (Spielertrainer), Felix Kuhn (Spielertrainer) und Stefan Schmeiduch (Trainer) konnte ein Trio gewonnen werden, welches das Team anführt. Drei Trainer für eine B-Klassen-Mannschaft ist sicher nicht selbstverständlich und zeugt von der aktuellen Euphorie bei den Rot-Weißen.