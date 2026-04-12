1:2 nach Trainerwechsel, TSV Vellberg siegt 9:0, Kleinaspach mit 9:3

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
VfR Birkmannsweiler – SV Remshalden 2:1
In einer packenden Begegnung sicherte sich der VfR Birkmannsweiler einen knappen Heimsieg gegen den SV Remshalden. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 27. Minute durch Tim Dindorf in Führung. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem Remshalden kurz vor dem Pausenpfiff die Nerven behielt: In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) erzielte Lars Linsenmaier den psychologisch wichtigen Ausgleich. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn Birkmannsweiler kam hellwach aus der Kabine. Nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff (49.) markierte Tim Erhard das 2:1. In der verbleibenden Zeit stemmte sich Remshalden leidenschaftlich gegen die Niederlage, doch die Heimelf verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.
SC Korb – VfL Winterbach 0:2
In Korb bekamen die Zuschauer ein echtes Geduldsspiel zu sehen, das erst in der zweiten Halbzeit durch einen überragenden Akteur entschieden wurde. Über eine Stunde lang lieferten sich beide Teams einen verbissenen Kampf im Mittelfeld, wobei klare Torchancen Mangelware blieben. Die Erlösung für den VfL Winterbach folgte in der 59. Minute, als Elias Nonnenmann goldrichtig stand und zur 0:1-Führung traf. Korb versuchte daraufhin alles, um den Ausgleich zu erzwingen und erhöhte den Druck, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der 82. Minute krönte Nonnenmann seine Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages und besiegelte damit den 0:2-Endstand. Während Winterbach den abgeklärten Auswärtssieg bejubelte, herrschte in Korb Enttäuschung über die mangelnde Durchschlagskraft.
TB Beinstein – Anagennisis Schorndorf 3:2
Was für eine unfassbare Schlussphase in Beinstein! Nachdem Ivan Saggio die Hausherren bereits in der 4. Minute früh in Führung gebracht hatte, deutete lange Zeit alles auf einen knappen Heimsieg hin. Doch was sich ab der 90. Minute abspielte, glich einem regelrechten Fußball-Wahnsinn. Zunächst glich Theofanis Samourakis für Schorndorf aus, woraufhin Felix Holub im direkten Gegenzug noch in der 90. Minute die erneute Führung für Beinstein erzielte. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und Samourakis versetzte die Heimfans in der 90.+4 Minute mit dem 2:2-Ausgleich in Schockstarre. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen: In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) wurde Kadir Akyüz zum Helden, als er den 3:2-Siegtreffer für Beinstein markierte.
FSV Waiblingen II – SV Hertmannsweiler 3:3
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans beim Duell zwischen der Waiblinger Reserve und dem SV Hertmannsweiler. Die Hausherren schienen die Partie nach einer halben Stunde bereits fest im Griff zu haben, als Noel Palmeri (27.) und Antonio Di Viesti (30.) eine komfortable 2:0-Führung herausschossen. Doch Hertmannsweiler bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich nach dem Seitenwechsel durch Tobias Veit (52.) und Sulayman Ceesay (59.) zum 2:2 zurück. Die Partie war nun völlig offen und emotional. In der 75. Minute schien Atakan Kaya mit dem 3:2 den Heimsieg für Waiblingen eingetütet zu haben, doch die Gäste schlugen erneut zurück: Sidar Öztopal erlöste Hertmannsweiler in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:3-Endstand und sicherte seinem Team einen hart erkämpften Punkt.
FC Kosova Kernen – 1. FC Hohenacker 2:1
Der FC Kosova Kernen sicherte sich in einer umkämpften Partie drei wertvolle Punkte gegen den 1. FC Hohenacker. Die Gastgeber legten einen konzentrierten Start hin und stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Labinot Morina sorgte in der 17. Minute für die Führung, bevor Rinor Krasniqi in der 28. Minute auf 2:0 erhöhte. Kernen kontrollierte das Geschehen über weite Strecken, während Hohenacker Schwierigkeiten hatte, entscheidende Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal richtig spannend: In der 89. Minute verwandelte Tim Benkeser einen Foulelfmeter zum 2:1-Anschluss. Hohenacker warf in den letzten Sekunden alles nach vorne, doch Kosova Kernen rettete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
SV Fellbach II – SV Breuningsweiler II 8:1
Die Reserve des SV Fellbach lieferte eine Gala-Vorstellung ab und demütigte den SV Breuningsweiler II mit einem deutlichen 8:1-Erfolg. Überragender Akteur der ersten Halbzeit war Bleon Saramati, der mit einem lupenreinen Hattrick (6., 21., 36.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Fellbacher kein Erbarmen und schraubten das Ergebnis durch Nikita Siebert (47.) und Deniz Ergen (57.) auf 5:0 hoch. Den Ehrentreffer der Gäste durch Lukas Friedrich (60.) beantworteten die Hausherren prompt mit weiteren Toren durch Ergen (61., 90.+1) und erneut Siebert (66.). Ein berauschendes Torfestival für Fellbach, während Breuningsweiler einen gebrauchten Nachmittag erlebte und gegen die Offensivkraft der Gastgeber kein Mittel fand.
SSV Steinach-Reichenbach – TSV Schornbach II 2:3
Dramatik pur in Steinach-Reichenbach! Die Gäste aus Schornbach schienen nach Toren von Marco Moreira (56.) und Nick Albeck (65.) bereits wie der sichere Sieger, doch die Hausherren starteten eine heroische Aufholjagd. Innerhalb von nur vier Minuten glichen Nico Wiegner (75.) und Ben Hauke (79.) die Partie zum 2:2 aus und brachten das Stadion zum Kochen. Die Begegnung stand nun auf des Messers Schneide und beide Teams suchten die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste auf ihrer Seite: Claudio Isbaner markierte in der 88. Minute den viel umjubelten 2:3-Siegtreffer für Schornbach. Während die Gäste den späten Erfolg feierten, blieb Steinach-Reichenbach nach dem großen Kampf fassungslos und mit leeren Händen zurück.
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SV Unterweissach II – SV Steinbach 2:4
In einem packenden Schlagabtausch zwischen der Reserve des SV Unterweissach und dem SV Steinbach behielten die Gäste am Ende die Oberhand. Talha Ünal (27.) und Jonas Kolb (34.) brachten Steinbach zunächst mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung auf die Siegerstraße, doch Tom Oestreich hauchte den Hausherren noch vor der Pause (39.) neues Leben ein. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Kampf: Erneut war es Ünal, der in der 60. Minute auf 1:3 erhöhte, doch Oestreich machte es mit seinem zweiten Treffer (75.) noch einmal richtig spannend. Erst in der 81. Minute erlöste Esad Özkul die Steinbacher mit dem 2:4-Endstand und besiegelte damit einen hart erkämpften Auswärtssieg, der die Zuschauer bis zum Schluss in Atem hielt.
FV Sulzbach/Murr – SV Allmersbach II 1:1
Was für ein emotionales Finish in Sulzbach! Lange Zeit sah der FV Sulzbach/Murr wie der sichere Sieger aus, nachdem Philip Häcker die Gastgeber bereits in der 31. Minute in Führung geschossen hatte. Die Hausherren verteidigten diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und schienen die drei Punkte bereits sicher in der Tasche zu haben. Doch der Fußball schrieb in der Nachspielzeit seine ganz eigene, dramatische Geschichte: In der 93. Minute schlug Allmersbachs Tim Hauser eiskalt zu und markierte den Ausgleich zum 1:1. Während bei den Gästen grenzenloser Jubel über den Last-Minute-Punkt herrschte, blieben die Sulzbacher fassungslos und enttäuscht über den sicher geglaubten Sieg zurück, der ihnen in allerletzter Sekunde noch entrissen wurde.
FC Welzheim – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 3:0
Der FC Welzheim feierte einen souveränen Heimsieg gegen die Spielgemeinschaft aus Erbstetten und Backnang, musste sich aber bis zum zweiten Durchgang gedulden, ehe der Knoten platzte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Colin Pieper in der 49. Minute den Torreigen. Dieser Treffer gab den Welzheimern sichtlich Auftrieb, und nur zehn Minuten später legte Kim-Steffen Schmidt (59.) das 2:0 nach. Die Gäste fanden gegen die defensiv stabilen Hausherren kein Durchkommen und mussten in der Schlussphase sogar noch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Tim Schneidereit setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand und krönte damit eine starke Mannschaftsleistung des FC Welzheim.
SK Fichtenberg – VfR Murrhardt 1:1
In Fichtenberg lieferten sich der SK und der VfR Murrhardt einen harten Kampf um jeden Zentimeter Boden, der am Ende keinen Sieger fand. Die Gäste aus Murrhardt erwischten dabei den deutlich besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Mattia Barbano in Führung. Fichtenberg brauchte eine Weile, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, kam aber mit viel Energie aus der Kabine zurück. In der 53. Minute belohnte Jannik Paxian die Bemühungen der Heimelf mit dem Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Abwehrreihen ließen keine weiteren entscheidenden Lücken mehr zu, sodass es bei einer Punkteteilung blieb.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – FC Viktoria Backnang 1:2
Es war ein missglückter Einstand für den neuen Trainer Onufrios Michailidis bei der SGM Albeck/Sechselberg. Trotz der frischen Impulse an der Seitenlinie mussten sich die Hausherren der Viktoria aus Backnang geschlagen geben. Arif Genc avancierte dabei zum Schreckgespenst der SGM: Zunächst verwandelte er in der 33. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, ehe er in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte. Die Spielgemeinschaft gab sich jedoch nicht auf und startete in der Schlussphase eine leidenschaftliche Aufholjagd. Der Anschlusstreffer durch Ramon Mozer in der Nachspielzeit (90.+1) kam jedoch zu spät, um die bittere Heimniederlage und den misslungenen Trainer-Einstand noch abzuwenden.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FSV Weiler zum Stein 9:3
Die Zuschauer in Kleinaspach wurden Zeugen eines unglaublichen Torfestivals, bei dem die Hausherren den FSV Weiler zum Stein förmlich überrollten. Von Beginn an herrschte Einbahnstraßen-Fußball: Patrick Ebinger, Christian Marino, Jan Celik und Felix Fischer schossen bereits früh eine klare Führung heraus. Zwar konnte der FSV durch Ümit Karatekin und einen Doppelpack von Marcel Weishäupl Ergebniskosmetik betreiben, doch gegen die entfesselte Spvgg war kein Kraut gewachsen. Besonders Felix Fischer zeigte sich mit insgesamt drei Treffern in Torlaune, während auch Patrick Ebinger und Jan Celik mehrfach jubeln durften. Einziger kleiner Wermutstropfen für die Hausherren: Jan Celik scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Marcel Salzmann im Tor des FSV, was dem berauschenden 9:3-Sieg jedoch keinen Abbruch tat.
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TSV Obersontheim II – SGM Rosengarten 1:9
Ein wahres Schützenfest bekamen die Zuschauer in Obersontheim zu sehen, wobei die Gastgeber gegen eine entfesselte SGM Rosengarten völlig unter die Räder kamen. Bereits früh stellte Jonas Wieland (8.) die Weichen auf Sieg, gefolgt von Vincent Bilk (17.) und Raphael Kreis (31.). Nach der Pause kannte die SGM kein Erbarmen: Bilk (52.) und Dominik Kubincanek (61.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar gelang Robin Hinterkopf in der 67. Minute der Ehrentreffer für die Obersontheimer Reserve, doch dieser ging im Torreigen der Gäste völlig unter. Kubincanek mit zwei weiteren Treffern (76., 84.) sowie Louis Schmiedt mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten (77., 79.) machten das Debakel für die Heimelf perfekt. Ein dominanter Auftritt der SGM, der die Gastgeber fassungslos zurückließ.
SC Bühlertann – Sportfreunde DJK Bühlerzell 0:2
Was für eine emotionale Achterbahnfahrt für die 300 Zuschauer im Derby! Über fast die gesamte Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften einen packenden Kampf, bei dem die Abwehrreihen im Fokus standen. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch in der Schlussphase kippte die Partie zugunsten der Gäste. Marvin Köder erlöste die Sportfreunde in der 85. Minute mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Bühlertann warf in den letzten Minuten alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Bühlerzeller blieben eiskalt. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) machte Maximilian Fischer mit dem 0:2 alles klar.
SC Steinbach-Comburg – TSV Michelbach/Bilz 8:0
Eine Machtdemonstration lieferte der SC Steinbach-Comburg ab und demütigte den TSV Michelbach/Bilz mit einer 8:0-Packung. Überragender Akteur des Tages war Pascal Hopf, der die Gäste fast im Alleingang zerlegte. Er eröffnete den Torreigen in der 20. Minute und legte nach dem Seitenwechsel mit drei weiteren Treffern nach (53., 66. per Foulelfmeter, 73.). Zwischenzeitlich trugen sich Florian Schreiber (62.) und Tom Waldvogel (70.) in die Torschützenliste ein. Besonders bitter wurde es für die Gäste in der Schlussphase, als Silas Rempp mit einem Doppelschlag innerhalb von nur sechzig Sekunden (75., 76.) den Endstand besiegelte. Michelbach fand zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die Angriffslust der Hausherren, die jeden Fehler eiskalt bestraften.
TSV Vellberg – Spvgg Unterrot 9:0
Der TSV Vellberg präsentierte sich in einer unglaublichen Torlaune und überrollte die Spvgg Unterrot förmlich. Schon zur Halbzeit war die Messe nach Toren von Marvin Klein (28.), Kubilay Köksal (30., 45.) und Andreas Volzer (38.) beim Stand von 4:0 gelesen. Doch Vellberg dachte gar nicht daran, einen Gang zurückzuschalten. Im zweiten Durchgang spielten sich die Gastgeber in einen Rausch: Jannis Mütsch (60.), Jona Wölfl (69.) und Hannes Fischer (76.) erhöhten mühelos. Nur eine Minute nach Fischers Treffer schlug Giulian Klein (77.) zu, bevor Jakob Giehl in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 9:0-Endstand setzte. Ein berauschender Nachmittag für Vellberg, während die Unterroter diesen Albtraum wohl so schnell wie möglich vergessen wollen.
TSV Sulzdorf – TSV Ilshofen II 2:2
Nervenkitzel pur erlebten die 200 Zuschauer in Sulzdorf bei einer Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste aus Ilshofen erwischten durch Jason Laseka Miguel (8.) den besseren Start, doch Serhii Rusyn bewies in der 22. Minute vom Punkt zum ersten Mal an diesem Tag Nervenstärke und glich per Foulelfmeter aus. Danach entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, der erst kurz vor Ende wieder an Fahrt aufnahm. Als Max Burkard in der 81. Minute das 1:2 für Ilshofen erzielte, schien der Auswärtssieg bereits greifbar. Doch Sulzdorf gab niemals auf und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Erneut war es Serhii Rusyn, der in der 90.+1 Minute zum zweiten Mal per Foulelfmeter antrat und den Ball zum viel umjubelten 2:2-Endstand im Netz versenkte. Ein Unentschieden, das sich für Sulzdorf wie ein Sieg anfühlen dürfte.
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FC Honhardt – SSV Stimpfach 0:0
In einer von taktischer Disziplin und harter Defensivarbeit geprägten Partie bekamen die Zuschauer eine Nullnummer der intensiven Sorte zu sehen. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich der FC Honhardt und der SSV Stimpfach weitestgehend im Mittelfeld, wobei beide Abwehrreihen kaum nennenswerte Lücken zuließen. Während die Stürmer auf beiden Seiten einen schweren Stand hatten und sich immer wieder an den gegnerischen Bollwerken festbissen, wurde um jeden Zentimeter Boden verbissen gekämpft. Am Ende stand ein torloses Remis, das zwar beiden Teams einen Punkt einbringt, aber keinen der Kontrahenten in der Tabelle wirklich nach vorne katapultiert. Ein Spiel, das vor allem von der Leidenschaft in der Verteidigung lebte.
TSV Dünsbach – TV Rot am See 2:1
Vor 80 Zuschauern feierte der TSV Dünsbach einen emotionalen Heimsieg, der vor allem durch zwei Treffer zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt geebnet wurde. In der 31. Minute bewies Dennis Hauber Nervenstärke und verwandelte einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Praktisch mit dem Pausenpfiff legten die Hausherren nach: Marvin Keidel erhöhte in der 45. Minute auf 2:0 und versetzte die Heimfans in Feierlaune. Doch der TV Rot am See gab sich nicht geschlagen und kam mit viel Elan aus der Kabine. Als Julian Wacker in der 65. Minute der 2:1-Anschlusstreffer gelang, entwickelte sich eine emotionale Schlussphase, in der Dünsbach den knappen Vorsprung mit viel Herzblut verteidigen musste. Am Ende rettete der TSV den Dreier über die Zeit und ließ die Gäste trotz ihrer Bemühungen leer ausgehen.
SpVgg Gammesfeld – TSV Gerabronn 4:1
Die SpVgg Gammesfeld lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab und schickte den TSV Gerabronn mit einer deutlichen 4:1-Packung nach Hause. Leo Rohn eröffnete in der 27. Minute den Torreigen und sicherte die knappe Pausenführung. Richtig Fahrt nahm die Partie jedoch erst im zweiten Durchgang auf: Nachdem Aaron Weber in der 67. Minute auf 2:0 erhöht hatte, schien die Gegenwehr der Gäste kurzzeitig gebrochen. Zwar keimte bei Gerabronn noch einmal Hoffnung auf, als Cris Dumalski in der 70. Minute auf 2:1 verkürzte, doch die Antwort der Gammesfelder folgte postwendend und gnadenlos. Nur sechzig Sekunden später stellte Fabian Schmieg (71.) den alten Abstand wieder her, bevor Emanuel Hertlein in der 80. Minute mit dem 4:1 den Deckel endgültig auf die Partie machte.
SV Brettheim – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 4:4
Was für ein unfassbares Fußball-Spektakel bekamen die Zuschauer in Brettheim zu sehen! In einer Partie, die an Dramatik und emotionalen Wendungen kaum zu überbieten war, trennten sich beide Teams mit einem denkwürdigen 4:4. Die Gäste aus Hengstfeld-Wallhausen schienen nach Toren von Walch (9.), Becke (34.) und Blumenstock (35.) – bei einem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Neigert (12.) und einem unglücklichen Eigentor von Beiser (14.) – zur Pause bereits wie der sichere Sieger. Mit einer 1:4-Führung im Rücken wähnten sich die Gäste auf der Siegerstraße, doch Brettheim startete im zweiten Durchgang eine heroische Aufholjagd. Daniel Barthelmeß (67. per Foulelfmeter) und Patrick Käss (70.) brachten die Hausherren wieder heran und sorgten für einen Hexenkessel. In der 87. Minute kannte der Jubel keine Grenzen mehr, als Paul Holzinger tatsächlich noch der 4:4-Ausgleich gelang und diesen Wahnsinn perfekt machte.
VfR Altenmünster – FC Matzenbach 0:2
Der FC Matzenbach entführte mit einer abgeklärten und äußerst effektiven Leistung drei wertvolle Punkte aus Altenmünster. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 20. Minute durch Lukas Schultes in Führung, was den Hausherren sichtlich den Schwung nahm. Altenmünster bemühte sich in der Folge zwar redlich um den Ausgleich und versuchte immer wieder, Druck aufzubauen, doch die Defensive von Matzenbach stand an diesem Tag felsenfest. Während der VfR vergeblich gegen das Bollwerk anrannte, blieben die Gäste geduldig und lauerten auf ihre Chance zur Entscheidung. Diese folgte in der 79. Minute, als Marvin Walther zum 0:2 traf und damit alle Hoffnungen der Heimelf zunichtemachte. Ein souveräner Auswärtsauftritt der Matzenbacher, die ihre Chancen eiskalt nutzten.
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