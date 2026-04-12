1:2 nach Trainerwechsel, TSV Vellberg siegt 9:0, Kleinaspach mit 9:3

In einer packenden Begegnung sicherte sich der VfR Birkmannsweiler einen knappen Heimsieg gegen den SV Remshalden. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 27. Minute durch Tim Dindorf in Führung. Es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem Remshalden kurz vor dem Pausenpfiff die Nerven behielt: In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) erzielte Lars Linsenmaier den psychologisch wichtigen Ausgleich. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn Birkmannsweiler kam hellwach aus der Kabine. Nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff (49.) markierte Tim Erhard das 2:1. In der verbleibenden Zeit stemmte sich Remshalden leidenschaftlich gegen die Niederlage, doch die Heimelf verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

In Korb bekamen die Zuschauer ein echtes Geduldsspiel zu sehen, das erst in der zweiten Halbzeit durch einen überragenden Akteur entschieden wurde. Über eine Stunde lang lieferten sich beide Teams einen verbissenen Kampf im Mittelfeld, wobei klare Torchancen Mangelware blieben. Die Erlösung für den VfL Winterbach folgte in der 59. Minute, als Elias Nonnenmann goldrichtig stand und zur 0:1-Führung traf. Korb versuchte daraufhin alles, um den Ausgleich zu erzwingen und erhöhte den Druck, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der 82. Minute krönte Nonnenmann seine Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages und besiegelte damit den 0:2-Endstand. Während Winterbach den abgeklärten Auswärtssieg bejubelte, herrschte in Korb Enttäuschung über die mangelnde Durchschlagskraft.

TB Beinstein – Anagennisis Schorndorf 3:2

Was für eine unfassbare Schlussphase in Beinstein! Nachdem Ivan Saggio die Hausherren bereits in der 4. Minute früh in Führung gebracht hatte, deutete lange Zeit alles auf einen knappen Heimsieg hin. Doch was sich ab der 90. Minute abspielte, glich einem regelrechten Fußball-Wahnsinn. Zunächst glich Theofanis Samourakis für Schorndorf aus, woraufhin Felix Holub im direkten Gegenzug noch in der 90. Minute die erneute Führung für Beinstein erzielte. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und Samourakis versetzte die Heimfans in der 90.+4 Minute mit dem 2:2-Ausgleich in Schockstarre. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen: In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) wurde Kadir Akyüz zum Helden, als er den 3:2-Siegtreffer für Beinstein markierte.

FSV Waiblingen II – SV Hertmannsweiler 3:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans beim Duell zwischen der Waiblinger Reserve und dem SV Hertmannsweiler. Die Hausherren schienen die Partie nach einer halben Stunde bereits fest im Griff zu haben, als Noel Palmeri (27.) und Antonio Di Viesti (30.) eine komfortable 2:0-Führung herausschossen. Doch Hertmannsweiler bewies eine unglaubliche Moral und kämpfte sich nach dem Seitenwechsel durch Tobias Veit (52.) und Sulayman Ceesay (59.) zum 2:2 zurück. Die Partie war nun völlig offen und emotional. In der 75. Minute schien Atakan Kaya mit dem 3:2 den Heimsieg für Waiblingen eingetütet zu haben, doch die Gäste schlugen erneut zurück: Sidar Öztopal erlöste Hertmannsweiler in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:3-Endstand und sicherte seinem Team einen hart erkämpften Punkt.

FC Kosova Kernen – 1. FC Hohenacker 2:1

Der FC Kosova Kernen sicherte sich in einer umkämpften Partie drei wertvolle Punkte gegen den 1. FC Hohenacker. Die Gastgeber legten einen konzentrierten Start hin und stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Labinot Morina sorgte in der 17. Minute für die Führung, bevor Rinor Krasniqi in der 28. Minute auf 2:0 erhöhte. Kernen kontrollierte das Geschehen über weite Strecken, während Hohenacker Schwierigkeiten hatte, entscheidende Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal richtig spannend: In der 89. Minute verwandelte Tim Benkeser einen Foulelfmeter zum 2:1-Anschluss. Hohenacker warf in den letzten Sekunden alles nach vorne, doch Kosova Kernen rettete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.

SV Fellbach II – SV Breuningsweiler II 8:1

Die Reserve des SV Fellbach lieferte eine Gala-Vorstellung ab und demütigte den SV Breuningsweiler II mit einem deutlichen 8:1-Erfolg. Überragender Akteur der ersten Halbzeit war Bleon Saramati, der mit einem lupenreinen Hattrick (6., 21., 36.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Fellbacher kein Erbarmen und schraubten das Ergebnis durch Nikita Siebert (47.) und Deniz Ergen (57.) auf 5:0 hoch. Den Ehrentreffer der Gäste durch Lukas Friedrich (60.) beantworteten die Hausherren prompt mit weiteren Toren durch Ergen (61., 90.+1) und erneut Siebert (66.). Ein berauschendes Torfestival für Fellbach, während Breuningsweiler einen gebrauchten Nachmittag erlebte und gegen die Offensivkraft der Gastgeber kein Mittel fand.

SSV Steinach-Reichenbach – TSV Schornbach II 2:3

Dramatik pur in Steinach-Reichenbach! Die Gäste aus Schornbach schienen nach Toren von Marco Moreira (56.) und Nick Albeck (65.) bereits wie der sichere Sieger, doch die Hausherren starteten eine heroische Aufholjagd. Innerhalb von nur vier Minuten glichen Nico Wiegner (75.) und Ben Hauke (79.) die Partie zum 2:2 aus und brachten das Stadion zum Kochen. Die Begegnung stand nun auf des Messers Schneide und beide Teams suchten die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste auf ihrer Seite: Claudio Isbaner markierte in der 88. Minute den viel umjubelten 2:3-Siegtreffer für Schornbach. Während die Gäste den späten Erfolg feierten, blieb Steinach-Reichenbach nach dem großen Kampf fassungslos und mit leeren Händen zurück.