1:2-Last-Minute-Pleite für SSC Dodesheide

In der verteilten ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten gelang den Gästen gegen Ende ersten Halbzeit durch Niklas Harms-Ensink die nicht unverdiente Führung. Der Spielstand zur Pause ging in Ordnung. Nach der Pause konnte der Gastgeber mehr Akzente setzt und erzielte nach einer Stunde Spielzeit den Ausgleich. Luciano Faraci verwandelte eine berechtigen Foulelfmeter mit seinem 13. Saisontreffer zum 1:1-Ausgleich für den SSC. Bis in die Schlußphase konnte der Gastgeber das Unentschieden mit Glück und Geschick verteidigen. In der 87. Minute gelang Torjäger Christopher Hölscher mit seinem 22. Saisontor der am Ende späte aber nicht unverdiente Siegtreffer für den SV Vorwärts Nordhorn.