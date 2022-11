1:2 in Spelle: Leistungssteigerung des LSK bleibt unbelohnt Der Regionalliga-Absteiger bleibt nach wie vor auf einem Abstiegsplatz

Cheftrainer Gregor Trowitzsch auf lsk-hansa.de: „Wir haben in der ersten halben Stunde nicht in das Spiel gefunden. Durch eine taktische Anpassung konnten wir das Spiel anschließend offener gestalten. In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen mutiger zu agieren. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit die Dinge umgesetzt, die besprochen wurden und ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten bis zum Schluss das Gefühl, dass wir noch etwas mitnehmen können. Leider hat es am Ende nicht gereicht.“