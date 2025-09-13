1:2 in Schretzheim: Dillingen vergeigt das Stadtderby nach Führung

Vor der stattlichen Kulisse von rund 400 Zuschauern handelte sich die SSV Dillingen beim Aufsteiger BC Schretzheim mit 1:2 eine unnötige, aber auch verdiente Derbyniederlage ein. Das Team aus der Kernstadt war zwar zunächst in Führung gegangen und schien in einer intensiven Partie zunächst alle Trümpfe in der Hand zu haben, zeigte sich aber Anschluss in der Defensivarbeit zweimal unerklärlich offen und musste binnen sechs Minuten zwei Wirkungstreffer des BCS schlucken.

Durchgang eins war von gegenseitigem Respekt geprägt und eher arm an Höhepunkten, die größte Chance hatten die Gäste, die gefühlt mehr Spielanteile hatten, nach 24 Spielminuten, als Adonis Isufi nach Pass von Lars Jaud nur den Pfosten traf.

Relativ schnell nach der Pause wurde die Partie dann packender, initiert durch Dillingens Führungstreffer: Lars Jaud hatte eine blitzsaubere Kombination nach Vorlage von Adonis Isufi gekonnt abgeschlossen (48. Minute). Zehn Minuten später glich Schretzheim aus: Nach einem feinen Steckpass des eingewechselten Simon Kirchner knipste Torjäger Jonas Behringer gekonnt (58.). Sechs Minuten später war die SSV dann geschlagen: Behringer setzte Martin Schromm in Szene und dieser vollstreckte gekonnt - 2:1! Nicht nachvollziehbar war, wie schnell der eigentlich erfahrenen und abgezockten Gastmannschaft das Spiel entglitten war. Danach entwickelte sich ein aufregendes Spiel mit offenem Visier, Dillingen wollte unbedingt zumindest den Ausgleich, war aber in seinen Offensivaktionen zu umständlich, unpräzise und stand sich teilweise selbst auf den Füßen. Schretzheim hingegen kam immer wieder zu hochkarätigen Konterchancen, scheiterten aber ein ums andere Mal am überragenden SSV-Keeper Michael Wagner. In der Nachspielzeit (90.+2) verpuffte die letzte Chance der Kernstädter, als Luca Aninger einen direkten Freistoß von Alexander Kinder zwar etwas unkonventionell, aber dennoch wirkungsvoll entschärfte.