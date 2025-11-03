1:2 in Homburg – Kickers verlieren trotz starker Schlussphase

Die Stuttgarter Kickers verloren am 15. Spieltag der Regionalliga Südwest mit 1:2 (0:1) beim FC 08 Homburg. Der erste Spielabschnitt vor 1.112 Zuschauern im Waldstadion war geprägt von vielen Mittelfeldaktionen beider Teams. Die Platzherren nutzten einen Ballverlust der Blauen zu einem schnellen Umschaltmoment und gingen durch Minos Gouras dann in 1:0 in Führung (34.). Kurz nach Wiederanpfíff nutzte Gouras dann im strömenden Regen die erste Möglichkeit und schnürte seinen Doppelpack zum 2:0 (48.). Die Blauen stemmten sich fortan gegen die drohende Niederlage. Der eingewechselte Christian Mauersberger traf an die Unterkante der Querlatte (76.). Und nur zwei Minuten später fand David Tomić in FC-Keeper Michael Gelt seinen Meister, der den an Mauersberger verursachten Foulelfmeter parierte. In den Schlussminuten zeigte Schiedsrichter Tim Waldinger nach einem Foulspiel an Samuel Unsöld zum zweiten Mal auf den Punkt. Tomić trat erneut an und erzielte souverän den 1:2-Anschlusstreffer (87.). Der verdiente Ausgleich sollte aber nicht mehr fallen.

„Die Energie im zweiten Spielabschnitt, auch hinten raus, war gut. Wir haben uns gegen Widerstände gestemmt, leider hat es nicht gereicht, darüber sind wir sehr enttäuscht“, sagte Kickers Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff. Und ergänzte: „Die Unparteiischen haben einen schweren Job, ich will nicht tauschen, aber wir haben zwei Tore aberkannt bekommen, die man – auch nach Ansicht der Bilder – geben kann, die wir heute aber nicht bekommen haben.“

Ausgeglichener Beginn

Die Blauen gingen mit einer Änderung in der Innenverteidigung in die Partie und begannen nach Ablauf seiner Gelbsperre wieder mit Milan Petrovic für Vincent Schwab. Beide Mannschaften hatten in einem ausgeglichenen Spiel viel Ballbesitz im Mittelfeld, zeigten aber wenig zwingende Aktionen in den Strafräumen. Tomić konnte seine Möglichkeit im 1:1-Duell mit Torhüter Gelt nicht nutzen (8.). Der Ex-Blaue Markus Mendler, Taktgeber im Mittelfeld der Saarländer zeigte sich dreifach durchsetzungsstark (5./13./24.), ein Treffer gelang aber auch ihm nicht.





Moment der Unachtsamkeit bringt Homburger Führung

Nach einer guten halben Stunde ließ Gouras dann mit seinem platzierten Schuss von der Fünfmeterraumecke Léon Neaimé im Kickers-Tor keine Abwehrchance und traf zur 1:0-Führung. „Am Ende war es dann ein Ballverlust, der zu einem kurzen Konter führt und Homburg die Führung bringt. Das sollte uns in dieser Zone nicht passieren.“ ärgerte sich Wildersinn über den Gegentreffer. Fünf Minuten später hatte Kapitän Lukas Kiefer nach einer Maßvorlage von David Udogu mit seiner Direktabnahme den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, schoss aber Gelt auf der Linie stehend an.

Gouras schnürt den Doppelpack

Ohne Wechsel gingen die Blauen und den zweiten Spielabschnitt uns mussten nach drei Minuten gleich einen Rückschlag verkraften. Nach einem schnellen FCH-Angriff servierte Mendler von links perfekt an den langen Pfosten, erneut war Gouras zur Stelle und erzielte sehenswert die 2:0-Führung für die Saarländer. Mit einem Dreifachwechsel brachten die Degerlocher frische Impulse auf den Platz. Tatsächlich kam mehr Schwung in die Offensivaktionen der Degerlocher, doch zwei Treffer wurden wegen Abseits- oder Foulspiels nicht anerkannt – Entscheidungen, über die die Kickers später hadern sollten.

Kickers zeigen Moral

In der Schlussviertelstunde drängten die Kickers in der äußerst fairen Begegnung dann vehement. Aber zu mehr wie dem 1:2-Anschlusstreffer durch den verwandelten Foulelfmeter von Tomić drei Minuten vor Ende sollte es nicht mehr reichen. Homburg rettete den knappen Heimsieg über die Zeit.